La Duelliste tome 2 : Botte secrète et corset

François\Françoise n’accepte pas de connaître l’origine d’Abel de Gramont, neveu de l’objet de sa vengeance. Abel retourne auprès de sa famille après que celle-ci ait fait pression sur Maître Salgari. Cette séparation touche Françoise bien plus qu’elle ne le souhaiterait. Abel retrouve au château familial Louise la sœur de Françoise, servante de son père, et fait la connaissance d’Angélique, une orpheline, « marrainée » par sa mère. La Teigne continue à chercher Abel pour assouvir sa vengeance. Avec ses hommes de main, ils agressent Marie et Madeleine, les deux modèles de Salgari puis interroge François. Salgari convainc Françoise de l’accompagner à un bal masqué chez les Gramont. Comment François va-t-il se sortir de la dangereuse rencontre avec la teigne ? Comment vont se passer les retrouvailles entre Abel et Françoise au bal des Gramont ?Le premier tome n’était qu’une introduction mettant en place les différentes pièces de l’échiquier, mais déjà l’histoire était prenante. Avec celui-ci, attendez-vous à de nombreux rebondissements, et ce dès les trois premières pages ; il faut dire qu’il ne reste plus qu’un tome pour clôturer cette saga. Bien qu’un résumé de six lignes soit présent, il serait dommage de ne pas relire le recueil précédent. Ces 64 nouvelles planches s’enchaînent parfaitement, et on pressent quelques éléments mis en place pour le dénouement définitif. Cette série époustoufle par la maîtrise du scénario de Francesco Trifogli. Même si certains ressorts sont classiques, le tempo et l’ambiance nous plongent dans le théâtre du siècle précédent avec ses multiples rebondissements. Les danses et les duels à l’épée offrent de nombreuses similitudes. Les personnages sont travaillés dans le dessin comme dans la complexité de leur caractère. Un seul petit reproche, les visages au second plan manquent un peu de précision mais rien qui ne puisse contrarier le plaisir de la lecture de cette bande dessinée. Enfin, une mention pour les notes de bas de page qui contextualisent les citations des personnages. La série devrait se terminer avec le prochain tome. Cette version "Tabou" s'adresse à un public adulte, contrairement à son homologue chez Graph Zeppelin, il y a donc une poignée de pages supplémentaires plus que suggestives mais l'ensemble est quand même beaucoup moins hot que le récent Ulysse chez le même éditeur.L’auteur Francesco Trifogli maîtrise parfaitement sa narration, et nous livre un final qui annonce un futur album encore meilleur.Date de parution : 29 Janvier 2026Editions : Tabou Editions