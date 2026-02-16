Développé par SoyKhalerm, Parkour Labs est un jeu d'action à la première personne en 3D qui met l'accent sur la course, le saut et les accélérations à travers une série de défis. Le but ? Étudier attentivement le parcours et les différents types de plateformes par une méthode d'essais et d'erreurs.Parkour Labs ne cherche pas à raconter une histoire , mais plutôt à offrir une expérience de jeu à la première personne. Plus précisément, comme son titre l'indique, il se veut une sorte de simulateur de parkour surréaliste et de science-fiction. Le genre de jeu avec un double saut et la possibilité de sprinter vers l'avant, des prouesses que même Sonic ne saurait égaler… Dommage que tout cela n'ait que peu à voir avec le parkour en tant que tel. En réalité, plus qu'un simulateur de parkour réaliste, on a affaire à une sorte de parcours d'obstacles psychédélique.Ce qui est indéniable, c'est le mélange de couleurs qui, associé à une esthétique minimaliste et épurée, enveloppée de formes géométriques et de néons façon TRON , crée une ambiance années 80-90. On pourrait résumer le tout en un mot : vaporwave. Alors oui, il y a de la nostalgie, une touche rétro, mais l'effet s'estompe rapidement. Le seul fil narratif est de réussir certains parcours en mettant à l'épreuve ses aptitudes à la course, au saut et au sprint. C'est tout.Parkour Labs est un jeu d'arcade 3D à la première personne qui vous met au défi de franchir une série de parcours linéaires en utilisant sauts, vitesse et sprints. La clé du succès réside dans la parfaite connaissance du parcours et la maîtrise des sauts, des doubles sauts et des enchaînements, que ce soit par le sprint ou en utilisant les quelques éléments à l'écran. Cela peut paraître simple, mais le jeu présente un niveau de difficulté que peu de joueurs atteindront… et risque de devenir frustrant après une douzaine de niveaux, voire avant. Le problème, c'est qu'en plus d'une composition des niveaux indéniablement « infâme » qui exige une grande attention au rythme et au timing des mouvements, le jeu manque de précision. La sensation constante de « patinage », combinée à un double saut dont la hauteur varie selon la vitesse (et dont la gestion laisse à désirer), crée des situations imprécises et difficiles à anticiper. Il en va de même pour le sprint, dont la distance parcourue est imprécise et difficile à calculer, avec le risque de toujours dépasser l'objectif visé.Si l'on combine la difficulté initiale indéniable du jeu à une jouabilité très imprécise, la frustration devient vite difficile à gérer. À cela s'ajoute une ambiance générale et une interface rudimentaire et peu attrayante. En bref, terminer Parkour Labs est une épreuve pour les âmes sensibles, d'autant plus que le jeu n'offre guère d'intérêt au-delà de la structure changeante des niveaux et de la difficulté croissante. En revanche, s'il y a bien une chose que Parkour Labs cherche à inculquer, c'est un sentiment de progression qui ne repose pas sur l'expérience acquise grâce à des statistiques internes. Il s'agit plutôt d'une véritable amélioration structurelle du gameplay, comme au bon vieux temps, à l'image des jeux d'arcade les plus classiques. Le problème, une fois de plus, réside dans la difficulté indéniablement élevée, qui exige d'innombrables tentatives, souvent infructueuses, et qui est aggravée par des retours d'information incohérents, source de frustration. Cette frustration atteint des sommets lorsque les éléments du jeu évoluent progressivement : plateformes rebondissantes, plateformes éphémères, puis plateformes inaccessibles sous peine de défaite . Et, cerise sur le gâteau, à chaque échec, il faut recommencer depuis le début, sans aucun point de contrôle.Graphiquement , Parkour Labs est très minimaliste. Un minimalisme qui s'accorde parfaitement avec les ambiances inspirées par la vaporwave. Certes, ce jeu ne plaira pas à tout le monde, mais il parvient, avec peu de moyens et à sa manière, malgré la répétition fréquente d'éléments à l'écran, à créer un mini-monde pour le moins évocateur et nostalgique, rappelant TRON . Cela ne signifie pas pour autant qu'il manque quelque chose. Il est à noter, cependant, que l'expérience est également possible, en option, avec le PlayStation VR2. Nous n'avons pas pu tester ce mode, mais il pourrait sans doute renforcer l'impact esthétique en nous y plongeant littéralement. La bande-son n'est ni particulièrement originale ni évocatrice, mais elle suggère un passé que les graphismes laissent transparaître. Ainsi, esthétique et son dialoguent et tentent de donner une cohérence à un univers par ailleurs assez dépouillé et anonyme. Enfin, le jeu propose des sous-titres français, mais le texte est très succinct.Parkour Labs est une sorte d'expérience en vue subjective 3D qui, plus que du parkour, met le joueur au défi avec une série de parcours d'obstacles de plateforme. Le tout se déroule dans un univers minimaliste, nostalgique et inspiré par le néon et la vaporwave. C'est donc un titre de niche, qui ne conviendra pas à tous, et qui souffre d'un gameplay assez rudimentaire dont les retours, pour le moment, sont peu naturels et difficiles à maîtriser en raison de plusieurs imprécisions.