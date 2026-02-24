Tower Dungeon tome 3

Tower Dungeon est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Un sorcier maléfique tue le roi et s'empare de son corps, enlève la princesse et l'emmène dans la légendaire Tour du Dragon. La Garde royale est repoussée dans sa tentative de la secourir. Pour remplacer les blessés, un jeune ouvrier agricole nommé Yuva est appelé sous les drapeaux. Avec pour seul bouclier un couvercle de marmite et un dos robuste pour transporter des provisions, Yuva rejoint les soldats dans une quête périlleuse pour escalader la tour et sauver la princesse. Mais la Tour du Dragon abrite des horreurs indicibles. L'histoire de ce manga tourne autour de Yuva, un jeune homme d'origine modeste qui, après avoir fait preuve d'une force immense et d'un courage inébranlable, est promu au sein de la prestigieuse Garde Royale. Actuellement, Yuva est accompagné d'Eriquo, l'un des archers les plus talentueux du royaume. Affable et loyal, Eriquo se distingue non seulement par son habileté à l'arc, mais aussi par ses liens avec d'autres personnages clés de l'histoire. Il partage sa classe avec Lilisen, une sorcière spécialisée dans la magie du feu, dont la personnalité et les compétences font d'elle l'une des figures les plus charismatiques et appréciées des lecteurs. Et puisque nous parlons de feu, parlons de la princesse Ignelia, une puissante dragon-morphe et héritière légitime du trône. Son enlèvement marque le tournant de l'intrigue : le responsable est le redoutable Nécromancien, qui a non seulement assassiné le roi, mais a également emprisonné Ignelia dans la légendaire Tour du Dragon.Dans le tome précédent, Yuva, Eriquo et Lilisen exploraient seuls la Tour du Dragon. Leur exploration se déroulait sans encombre après que le Garde des Reliques leur eut révélé un escalier en colimaçon menant directement au 80e étage, mais l'histoire s'achevait sur une attaque d'anciens soldats de la Garde Royale. Le tome 2 était riche en moments forts, notamment l'apparition du Marquis Kalash, un ennemi potentiel, et l'arrivée de personnages alliés tels que Hunapa, la sœur de Yuva, et Garamuna, membre du Conseil Nyabilien. Le tome 3 commence avec Yuva et ses amis attaqués par d'anciens soldats de la Garde Royale. Comment surmonteront-ils cette épreuve ? Les anciens soldats de la Garde Royale dérobent l'Arme du Tueur de Dragons qu'Eriquo avait cachée. Il s'agit d'une pointe de flèche en cristal magique gravée d'un blason fragmenté. Ayant atteint leur objectif, les soldats s'emparent des objets de valeur et tentent de tuer Eriquo et Lilisen. À ce moment précis, Yuva, projeté à un niveau inférieur, escalade le mur et revient, terrassant le premier soldat. Lilisen utilise alors sa magie pour faire exploser les boucles d'oreilles enchantées volées par les soldats, tuant de nombreux d'entre eux. Yuva élimine ensuite les soldats rescapés de l'explosion, et les anciens gardes royaux sont anéantis. Yuva et ses hommes utilisent l'élixir qu'ils avaient emporté pour soigner leurs blessures. Eriquo s'excuse auprès de Yuva et Lilisen d'avoir gardé le secret de l'Arme du Tueur de Dragons. Il explique que le commandant de la Garde Royale s'est emparé de l'arme sans autorisation et que, si le Conseil Royal l'apprenait, il en répondrait. Eriquo propose de retourner à la forteresse, mais Lilisen, devinant d'après la conversation des soldats qu'ils pensent que le soldat avait un employeur, suggère de régler le problème avant que l'Arme du Tueur de Dragons ne soit volée. Ils décident de poursuivre leur exploration et de donner la priorité au sauvetage de la princesse. Reprenant leur exploration de la tour, Yuva et ses compagnons atteignent la suite de l'escalier en colimaçon brisé. Gravissant les marches jusqu'au 40e étage, ils découvrent plusieurs traces de passage récentes, comprenant que l'escalier n'est plus un secret. Peu après, ils croisent trois aventuriers qui descendent l'escalier. Blessés, ils rebroussent chemin vers la forteresse et avouent avoir eux aussi suivi des traces jusqu'à cet escalier. Au 59e étage, l'escalier en colimaçon, qui aurait dû se poursuivre jusqu'au 80e étage, est temporairement interrompu. Il semble que l'escalier ne se soit pas effondré, mais qu'il ait été conçu ainsi à l'origine, car il reprend un peu plus haut. Il semblerait que la grande salle du 60e étage ait été conçue de telle sorte que tous ceux qui la traversent soient obligés de le faire.L'aventure illustre le lien grandissant entre Yuva, Eriquo et Lilisen, désormais compagnons. La transformation de Lilisen est particulièrement marquante, et il est probable que nous verrons davantage d'intrigues dans le même esprit de comédie romantique que dans « Knights of Sidonia » à l'avenir. Le monstre qui apparaît dans ce volume est le basilic. Apparemment, il est complètement différent du basilic classique auquel les lecteurs n'ayant pas lu Tower Dungeon pourraient s'identifier. Ils partagent la capacité de se pétrifier, mais leur apparence est totalement différente. Le basilic de Tower Dungeon est une création originale de Tsutomu Nihei, et si vous cherchez des créatures similaires, vous trouverez quelque chose qui rappelle les Anges d'Evangelion. Les amateurs de fantasy seront probablement déconcertés par le basilic de Tower Dungeon. Le slime géant du volume 1 était similaire, mais le basilic est encore plus étrange. La lecture en vaut vraiment la peine. L'histoire se termine en révélant que le protagoniste, Yuva, est peut-être de sang royal. Sommes-nous les seuls à avoir trouvé un peu décevant ce retournement de situation classique, où un pauvre protagoniste se révèle être un prince ? Comparée à l'originalité de Basilisk, cette intrigue paraît un peu convenue. Bien que Yuva ne soit pas encore officiellement reconnu comme prince, nous aimerions voir quelques rebondissements supplémentaires. Dans les dernières pages, un monstre ressemblant à un dragon apparaît au 100e étage de la tour. Ce dragon pourrait-il être le parent de Yuva ?Nous sommes actuellement au 60e étage et atteindrons bientôt le 80e. Il semblerait que le prochain étage soit le 100e, nous y sommes donc presque. L'histoire n'est-elle pas censée être aussi longue, ou y a-t-il encore des éléments à venir ? L'intrigue se déroule rapidement et est divertissante, comme un bon vieux récit héroïque.Date de parution : 18 Mars 2026Editions : Glénat Manga