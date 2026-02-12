L'histoire de Nioh 3 débute en 1622, en pleine période d'Edo, alors que Tokugawa Takechiyo s'apprête à devenir le troisième shogun. C'est un moment solennel, empreint de responsabilités et d'attentes, mais comme souvent dans le monde de Nioh, la tragédie précède la gloire. Son jeune frère, Tokugawa Kunimatsu, rongé par l'envie et corrompu par une force obscure, fomente un coup d'État à l'aide des yōkai. La scène est brutale, soudaine, et marque le début d'un voyage qui transcende le temps et l'histoire . Quand tout semble perdu, l'esprit gardien Kusanagi intervient, sauvant Takechiyo et ouvrant un passage vers la Fosse Éternelle, un lieu hors du temps qui deviendra le quartier général du protagoniste. À partir de ce moment, le récit se déploie sur quatre époques historiques, chacune ravagée par la corruption du Creuset : les Royaumes combattants, avec l’assaut de Takeda Shingen ; l’époque Heian, où d’anciens rituels et des divinités oubliées refont surface ; l’Antiquité, où le folklore prend forme ; et le Bakumatsu. Le tout dans un futur déformé où Kunimatsu s’est proclamé shogun éternel. Chaque époque est un fragment d'un Japon en déclin, un monde où l'histoire réelle se mêle au surnaturel, où la politique s'entremêle aux tragédies familiales, et où le protagoniste est contraint d'affronter le poids du pouvoir, la trahison et la responsabilité de sauver une nation entière. Le récit ne devient jamais le point central de l'expérience, car Nioh reste fidèle à son essence, tout en parvenant à créer un contexte émotionnel plus fort que par le passé , avec des moments saisissants par leur intensité et leur capacité à entremêler histoire et folklore.Le système de combat de Nioh 3 représente son essence même et son évolution la plus aboutie. La principale nouveauté réside dans la possibilité d'alterner en temps réel entre les styles Samouraï et Ninja, deux approches radicalement différentes qui modifient le rythme, les techniques, l'équipement et même la perception du champ de bataille . Le style Samouraï est l'héritier direct des deux premiers opus : postures haute, moyenne et basse, rythme du Ki, parades parfaites, armes lourdes et physiques telles que katanas, lances, haches, faucilles et ōdachi. La principale nouveauté est la jauge d'Arts, qui se remplit en attaquant, en parant ou en déviant, et permet de déclencher des attaques spéciales dévastatrices qui enrichissent et diversifient votre arsenal. Le style Ninja, en revanche, représente un changement radical : mouvements fulgurants, esquives avec rémanence, Ninjutsu avancé, magie Onmyo intégrée aux mouvements, attaques ultra-rapides et enchaînables. Appuyer sur R1 après une attaque permet une esquive instantanée, et en améliorant cette capacité, on peut laisser une rémanence qui inflige des dégâts aux ennemis et restaure le Ki. Changer de style n'est pas qu'un choix esthétique ou tactique, mais une mécanique défensive fondamentale : en effet, certaines attaques ennemies, marquées d'un halo rouge, sont difficiles à parer ou à esquiver, et ne peuvent être interrompues qu'en changeant de style au bon moment. Cette mécanique exige un timing parfait, mais elle transforme chaque combat en une véritable danse technique et intense. La profondeur du système de progression est immense : deux ensembles d'équipement distincts, des Esprits Gardiens dotés de capacités actives et passives, un Artefact Vivant qui remplace la santé et le Ki et imprègne l'arme d'un élément, des Noyaux d'Âme en positions Yin et Yang, des talismans, des invocations, des sorts, de vastes arbres de compétences, des Titres débloquant des capacités passives et, enfin, un artisanat avancé grâce au Forgeron. C'est un système riche, parfois même excessif, qui peut déconcerter les nouveaux joueurs, mais qui offre une liberté créative sans précédent . La difficulté reste l'une des marques de fabrique de la série : Nioh 3 est un jeu impitoyable, avec des ennemis agressifs, des dégâts importants et des boss qui exigent mémoire, précision et sang-froid. L'impression générale est celle d'une danse mortelle, où chaque victoire est un accomplissement et chaque défaite une leçon.La véritable révolution du jeu réside dans l'introduction du monde ouvert, une structure qui abandonne la carte à missions des deux premiers chapitres pour un univers plus vaste et interconnecté, regorgeant d'activités. Il ne s'agit pas d'un monde ouvert immense, mais plutôt de zones denses, parsemées de raccourcis, de secrets, d'objets à collectionner et de micro-zones avec un niveau recommandé. C'est un monde qui invite à l'exploration, à l'observation, à la prise de risques, au retour sur ses pas, à la découverte d'itinéraires alternatifs et à une immersion totale dans un level design qui conserve la tension claustrophobique des deux premiers chapitres, tout en offrant une sensation d'espace, de liberté et de modernité . Chaque zone est un petit écosystème, avec des bases ennemies à conquérir, des maîtres à défier en duel, des Mythes à accomplir, des Yokai amicaux à trouver, des Creusets mineurs à purifier et des Piques de Creuset qui ajoutent une difficulté supplémentaire. La verticalité est encore améliorée par le double saut, introduit comme mouvement de base, qui ouvre de nouvelles possibilités d'approche et rend les déplacements plus dynamiques. L'exploration est l'un des points forts du jeu : riche, variée, gratifiante, elle alterne moments de tension et instants de découverte . Le seul risque est la frustration lorsqu'on arrive avec un niveau insuffisant dans des zones trop difficiles, mais l'équilibre général est bon et le jeu propose toujours des alternatives pour gagner des niveaux.Sur le plan artistique, Nioh 3 conserve la cohérence esthétique de la série, tout en l'enrichissant grâce à la variété des époques traversées et à la présence du Creuset, qui imprègne chaque environnement d'une esthétique sombre, déformée et inquiétante. Le moteur Katana Engine ne réalise pas de miracles techniques, mais il permet des animations fluides, des effets de particules saisissants et un rendu convaincant des modèles humains et yokai . Les textures ne sont pas toujours à la hauteur des standards actuels, notamment dans les environnements ouverts, mais la direction artistique compense par des choix de couleurs audacieux, des contrastes marqués et des designs d'ennemis qui mêlent tradition et créativité. Certains boss sont de véritables tableaux vivants, d'autres rappellent des créatures des précédents opus, mais dans l'ensemble, l'impact visuel reste solide et cohérent. Enfin, la bande originale de Nioh 3 accompagne l'aventure avec une force surprenante. Les morceaux alternent sonorités japonaises traditionnelles et moments plus dramatiques et intenses, soulignant la tension des combats et la solennité des scènes narratives. Les effets sonores sont d'une grande précision, notamment pour les armes et les attaques des Yokai, et le doublage japonais offre des performances justes et captivantes. C'est une bande originale qui ne cherche jamais à éclipser le jeu, mais qui soutient l'expérience avec cohérence et finesse.Nioh 3 n'est pas un jeu révolutionnaire, mais il ne prétend pas l'être. Il représente la synthèse parfaite de tout ce que Team NINJA a construit au fil des ans : un système de combat riche et gratifiant, une exploration enfin libre mais jamais fastidieuse, une narration plus aboutie, un monde regorgeant de secrets et de défis, et une difficulté toujours à la hauteur. C'est un titre immense, exigeant, parfois même excessif, mais toujours fidèle à son identité. Pour les fans de la série, c'est un opus incontournable. Pour les amateurs de RPG d'action techniques, c'est l'un des meilleurs du genre.