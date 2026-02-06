Docteur Poche : Les Jardins d'Alice

Docteur Poche est une série de bande dessinée créée en 1976 par Marc Wasterlain dans le journal Spirou. Après une longue carrière chez Dupuis, la saga a été reprise par Casterman à partir du volume dix (1995) pour s'achever avec le tome 14 en l'an 2000. Mosquito a réédité depuis sous forme d'intégrale les cinq volets parus chez Casterman, puis a lancé deux tomes inédits en 2016 et 2018 (15 et 16). Désormais, le tome 17 marque un autre changement d'éditeur avec Anspach aux commandes. Si vous n'avez jamais lu la série, Michel Poche est un médecin généraliste capable de voler grâce à son costume magique et de rejoindre des mondes mystérieux, particulièrement des planètes où règnent les animaux anthropomorphes, où s'affrontent les chiens et les chats. Il s'agit essentiellement d'une BD héroic fantasy se déroulant dans un monde d'inspiration fortement médiévale, mais mettant en scène une histoire surréaliste. Dans cet opus, le Dr découvre une poupée dont il manque la moitié du crâne mais qui est capable de parler. Après l'avoir confié à un marchand spécialisé pour la remettre en état, Poche apprend que la poupée sans nom veut repartir chez elle en Angleterre et retrouver sa jeune propriétaire. Poche part donc en voyage et se retrouve chez Charles Darwin, où ont été conviés Einstein, Proust et Lewis Carroll. Ce dernier connaît la poupée et sa propriétaire, une certaine Alice.Le Docteur Poche est un médecin pas comme les autres : grand nez, manteau rouge, chapeau mou et surtout, la capacité de s'envoler d'un simple bond. Après des années d'absence en album de nouveautés, Wasterlain reprend les pinceaux pour une aventure qui fleure bon la nostalgie tout en restant d'une grande modernité graphique. Poche va devoir naviguer entre son quotidien de médecin dévoué et des incursions dans un univers fantastique pour protéger Alice de son double maléfique qu'elle s'ait elle-même crée et percer les secrets de ces jardins enchantés qui semblent vivants. Oui nous sommes dans une version revisitée d'Alice au pays des merveilles sans nul doute. Ce qui frappe immédiatement à l'ouverture de l'album, c'est la vitalité du trait. Malgré les décennies, Wasterlain n'a rien perdu de son dynamisme. Contrairement à une ligne claire rigide, le dessin de Wasterlain est nerveux, élastique et plein de mouvement. Le conte est l'occasion pour l'auteur de déployer une inventivité folle. La végétation est organique, presque baroque, créant un contraste saisissant avec l'aspect plus "bonhomme" du Docteur. Le Docteur Poche reste ce héros profondément gentil, dont l'empathie est la véritable arme. C'est un lien direct avec l'âge d'or de la BD belge, mais avec une liberté de ton très actuelle."Les Jardins d'Alice" n'est pas qu'une simple suite ; c'est une parenthèse enchantée. Si vous aimez les histoires où le fantastique s'immisce dans le quotidien sans fracas, mais avec beaucoup de tendresse, cet album est un indispensable. On y retrouve l'esprit de Lewis Carroll (évidemment suggéré par le prénom Alice) mouliné par la fantaisie unique de Wasterlain. C'est un album qui se lit avec un sourire aux lèvres, nous rappelant que la bande dessinée est, avant tout, l'art de dessiner les rêves.Date de parution : 06 Février 2026Editions : Anspach