Dead of Darkness s'aventure timidement dans le monde de l'horreur , exploitant une esthétique que beaucoup pourraient ignorer. Face au gore visuel et à la mise en scène extrême, très en vogue actuellement, le titre signé Retrofiction Games choisit de se replier sur quelques pixels, exploitant l'atmosphère et le gameplay, ainsi que la narration, pour instiller une horreur à l'ancienne , faite de faiblesses ludiques tangibles et de petites surprises. L'effet est réussi, mais inégal. Nous sommes en Angleterre, en 1985, et nous incarnons Miles Windham, ancien policier et actuel détective privé . Un homme solitaire, rongé par un passé qui l'épuise lentement et inexorablement. La situation change radicalement lorsque notre protagoniste reçoit un mystérieux message qui pourrait enfin l'aider à faire la paix avec le passé qui pèse sur ses épaules. Il quitte donc tout et part pour l'Île Velvet en quête de réponses . Malheureusement, pour l'accueillir, il n'y a que trop de questions, combinées à une situation surréaliste. Les habitants sont en effet résolument étranges et inhabituellement agressifs. En bref, la situation est « lourde » et le bon Miles est contraint d'abandonner immédiatement son objectif, se laissant entraîner par une série d'événements qu'il ne peut tout simplement pas contrôler. Heureusement pour lui, il n'est pas le seul « extraterrestre » sur l'île. Olivia Greene , une jeune infirmière fraîchement embauchée sur Velvet Island , a également embarqué avec lui . Miles et Olivia sont les protagonistes de toute l'histoire et seront bientôt victimes d'événements de plus en plus absurdes et brutaux. Un mélange d'horreurs qui se dévoile à travers des histoires et des légendes liées à l'île et à ses habitants et qui, malgré un rythme narratif imparfait, parvient à vous tenir en haleine du début à la fin. Dead of Darkness, en effet, n'est pas dénué de rebondissements, tout comme son atmosphère, pimentée par les personnages étranges et efficaces déjà mentionnés, parvient à transmettre l'horreur qui imprègne l'histoire, abordant des situations brutales sans détours. Il y a donc une certaine tension, alimentée par un mystère qui se dévoile progressivement et dont le résultat final, sans être brillant en termes d'originalité, parvient néanmoins à nous satisfaire.Dead of Darkness est un survival horror 2D à la troisième personne extrêmement classique qui reprend la structure du gameplay du premier Resident Evil et la transpose dans un plan pixellisé en deux dimensions. En bref, comme dans son prédécesseur de Capcom, nous nous retrouvons ici coincés dans un manoir aux prises avec des horreurs inexplicables, mais qui, tels les célèbres zombies, ne nous épargnent pas leur rage aveugle et brutale. Face à une telle férocité, nous disposons de peu de munitions et d'armes contondantes qui s'usent à force d'utilisation. Concernant les armes , il n'y en a qu'une au départ, mais nous pourrons bientôt en débloquer d'autres en les localisant et en résolvant les énigmes environnementales correspondantes. Cependant, les armes seules ne suffisent pas : il faut des munitions, et celles-ci sont très limitées. Certes, le titre propose différents modes de difficulté avec plusieurs aides disponibles, mais le mode « standard » est assez punitif. La raison est simple : Dead of Darkness ne vous pousse pas au combat, bien au contraire. Compte tenu du nombre d'ennemis (esthétiquement peu varié) et de leur santé, il est clair que le titre encourage à les éviter, ce qui nous fait courir d'un endroit à l'autre, poursuivis par des monstres, heureusement pour la plupart lents et maladroits. Bien sûr, les zones restreintes n'arrangent rien et il peut arriver que vous soyez blessé. Heureusement, il existe des objets consommables capables de soigner à la fois la santé et la santé mentale. Cette dernière diminue à chaque coup et peut entraîner des visions ou des complications diverses en exploration et en combat. Ici aussi, comme pour les munitions , les objets curables sont rares et doivent donc être utilisés avec parcimonie. L'exploration, quant à elle, suit un modèle extrêmement classique et nostalgique, mais efficace. Il s'agit d'étudier les lieux et d'enchaîner une séquence chronologique d'énigmes composées d'objets à trouver et à utiliser au bon endroit. Certes, toutes les énigmes ne sont pas obligatoires, mais nous vous suggérons d'explorer chaque recoin pour collecter un maximum de bonus et révéler quelques petits bonus narratifs.Graphiquement parlant, Dead of Darkness offre une atmosphère rétro et clairement nostalgique, renforcée par un pixel art de qualité qui, bien que recyclé à plusieurs reprises, parvient à être convaincant et efficace. Même les horreurs, y compris les cauchemars liés à la santé mentale (et pas seulement), sont bien représentées à l'écran, malgré une limitation technique évidente. De plus, des illustrations 2D statiques donnent du caractère aux différents personnages. La bande sonore est de bonne qualité, offrant un bon accompagnement sans être redondante ni gênante. Aucun morceau mémorable n'est à signaler, mais on peut néanmoins ajouter un bon doublage en anglais et une utilisation judicieuse, quoique limitée, des bruits d'ambiance. La présence de sous-titres en français est à souligner et à apprécier , malgré quelques petites erreurs. Il convient également de mentionner la possibilité de combat rapproché mentionnée précédemment … qui, malheureusement, n'est pas aussi satisfaisante qu'elle le devrait. Le problème réside dans un système de hitbox inefficace, grossier et imprécis. Il faut se rapprocher très près des ennemis et les coups portés ne font pas toujours mouche. De plus, plus on se rapproche, plus on risque de se faire tabasser. Cela se traduit par des attaques éclair rapides, amusantes et inconfortables. Si l'on ajoute à cela que les tirs rapprochés font beaucoup moins de dégâts que les balles, on comprend que ce type d'armes n'est utile qu'en cas d'extrême urgence. Notez que cette édition physique ne comporte aucun supplément.Dead of Darkness est un survival horror classique en pixel art qui rend hommage aux classiques en offrant une expérience nostalgique et efficace malgré des limitations techniques indéniables et un manque d'originalité du gameplay. En revanche, l'histoire est efficace et captivante, renforcée par la présence de la langue française. Le système de jeu, malgré son classicisme, reste solide et satisfaisant.