À crocs à toi tome 1

A crocs à toi (Oshi ni Amagami) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Hakusensha. Hina n'est pas une vampire comme les autres. Elle déteste mordre les gens et souhaite généralement qu'on la laisse tranquille, car elle est une grande fan de séries japonaises, en particulier de « Vampire Cross ». Pour enfin vivre au pays de ses rêves, Hina obtient l'autorisation d'emménager dans son propre appartement au cœur de la trépidante Tokyo. Et aussitôt, elle rencontre son voisin, qui ressemble trait pour trait à son héros préféré, mais qui, lui, ne s'intéresse absolument pas aux animés.Tous les ingrédients d'une comédie romantique pétillante sont réunis, car les contraires s'attirent naturellement. Hina est peut-être rêveuse et un peu naïve, mais aussi déterminée. Et donc, tout naturellement, elle souhaite mieux connaître son voisin grognon, qui la rejette même brutalement, et découvre peu à peu qu'il a lui aussi ses secrets. Cela ajoute un peu de piquant à une histoire par ailleurs assez prévisible, qui raconte une fois de plus comment conquérir le cœur d'un garçon qui n'en a pas vraiment envie. L'histoire démarre sur les chapeaux de roue et donne assurément envie de lire la suite, d'autant plus qu'un troisième personnage fait bientôt son apparition. Le récit, empreint d'humour et d'une pointe d'humour, saura séduire même les plus jeunes lecteurs. Ce manga est vraiment mignon et réconfortant. On est complètement sous le charme et on a hâte de se plonger dans le tome deux. Ce qui nous captive, c'est avant tout le magnifique style graphique, la douce histoire et les nombreuses surprises. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Bien au contraire ! Juste au moment où on s'y attend le moins, un événement totalement inattendu se produit. Et hop ! Tout bascule en un instant. Ce mélange de manga feel-good et d'action vampirique est vraiment réussi et incroyablement divertissant. Outre l'histoire, on est particulièrement tombés sous le charme de la douce fan de vampires, Hina. Elle est si innocente, paisible et totalement absorbée par son univers otaku. Impossible de ne pas l'aimer ! Et le meilleur, c'est que malgré son côté très romantique, elle a aussi un sacré caractère. Elle va certainement nous donner du fil à retordre dans les prochains tomes ! Quand on découvre qu'elle a vécu recluse pendant 30 ans (avant que son père ne la fasse sortir grâce aux animés), on s'attendait à ce qu'elle soit une geek hystérique harcelant tout le monde de sa passion. Auu lieu de ça, Hina est enthousiaste, sans être agaçante, et elle trouve le juste équilibre entre son amour pour Mao, un personnage de l'animé de l'univers de l'histoire, et ses produits dérivés, tout en essayant de se faire des amis qui partagent sa passion. C'est vraiment charmant. Kyuta, quant à lui, est son parfait opposé. Un peu solitaire et toujours l'air grognon, il cache pourtant un cœur d'or ! Il est donc parfait pour notre chère Hina. Mieux encore, il ressemble trait pour trait à son acteur préféré de la télé et il habite juste à côté. La dernière partie du livre présente les amis d'Amanatsu, un peu moins intéressants, même si le personnage qui ne réalise pas qu'il n'est PAS le héros d'un manga shojo est vraiment hilarant. Se lier d'amitié avec quelqu'un qui vient de tenter de vous assassiner de façon spectaculaire, c'est un peu fou, mais ça donne une conclusion charmante. Les pouvoirs vampiriques sont ici d'une imprécision absolue, mais il y a suffisamment d'éléments à exploiter et Hina bénéficie de quelques moments mémorables. Ça ressemble beaucoup à Divine Nanami (Kamisama Kiss), notamment grâce à son protagoniste masculin tsundere et à son mélange de surnaturel et d'intrigue romantique, agrémenté de moments dramatiques et d'action. C'est un atout, car l'histoire ne manque pas d'originalité.A crocs à toi est une comédie romantique légère et enjouée, où quelques secrets, et pas seulement ceux de la jeune vampire, créent un peu de suspense. C'est l'un des shojo les plus divertissants parus récemment.Date de parution : 11 Février 2026Editions : Akata