Gridz Keeper est un jeu d'action et de rÃ©flexion se dÃ©roulant dans un monde plongÃ© dans les tÃ©nÃ¨bres aprÃ¨s une apocalypse zombie. Dans ce jeu dÃ©veloppÃ© par Double Mizzlee, vous Ãªtes la derniÃ¨re personne capable de rÃ©tablir le courant dans les derniÃ¨res zones sÃ»res de l'humanitÃ©. Il s'agit donc pour les nouveaux venus d'un jeu de puzzle vraiment basique, Ã tel point qu'il n'y avait qu'une seule mÃ©canique prÃ©sente. Nous n'incarnons pas le technicien anonyme envoyÃ© sur les lieux mais sa seule clÃ© Ã molette et serons confrontÃ©s Ã cinquante niveaux, dÃ©bloquables successivement, dans lesquels nous aurons pour tÃ¢che de remettre sous tension tous les gÃ©nÃ©rateurs, afin de finir le stage. Une fois lancÃ©, c'est aussi un jeu de hasard qui dÃ©bute car remettre en marche un gÃ©nÃ©rateur peut en dÃ©sactiver d'autres, vous devrez donc dÃ©couvrir le bon ordre pour que tout fonctionne enfin. C'est un systÃ¨me de puzzles basÃ© sur les rÃ©actions en chaÃ®ne. VoilÃ , ni plus ni moins pour les cinquante niveaux que le jeu propose. Avec des niveaux qui sont tous conÃ§us pareils, la seule diffÃ©rence sera le nombre de combinaisons Ã faire pour remporter la partie. La courbe de difficultÃ© du jeu nous a Ã©galement laissÃ© perplexe, avec certains des premiers niveaux dÃ©cidÃ©ment plus difficiles que ceux du milieu du jeu (mÃªme s'il y a trÃ¨s peu de difficultÃ©s Ã la fin). Bon au moins il y a du changement par rapport aux prÃ©cÃ©dents titres du studio qui se ressemblaient beaucoup, jusqu'aux graphismes, au gameplay et Ã la bande sonore. En moins d'une demi-heure, vous aurez tout terminÃ©, c'est un trÃ¨s petit titre mÃªme par son poids (moins de 100 Mo). Techniquement parlant, les graphismes de Gridz Keeper sont monotones, plats et sans jamais scintiller. Les niveaux se ressemblent tous et ne comportent que de petits Ã©lÃ©ments qui les distinguent mais qui sont cycliquement copiÃ©s et collÃ©s. En revanche, le protagoniste principal a bien meilleur mine que dans les prÃ©cÃ©dents jeux du studio. La bande-son s'avÃ¨re oubliable, elle ne vous restera certainement pas en tÃªte, mÃªme si le but Ã©tait justement de proposer des sons relaxants.Gridz Keeper est un jeu de rÃ©flexion qui ne propose qu'une seule mÃ©canique de jeu et cinquante niveaux, dont certains constitueront un bon dÃ©fi tandis que d'autres ne le seront pas du tout. Rien de nouveau sous le soleil, mais on a connu pire dans la catÃ©gorie.