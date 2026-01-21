 Se connecter 
 Se connecter 
 
Promise Cinderella tome 6
Publié le 04/03/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1772319225-81mtc8jkrLL._SL1500_.jpg


Promise Cinderella est un manga qui a connu seize tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Hayame a un sens aigu de la justice et essaie toujours de le défendre, que ce soit dans la rue ou envers son mari. Mais elle se retrouve à la rue lorsqu'il déclare son mariage terminé après une liaison de sa part. Sans abri et sans travail, la jeune femme erre dans les rues et rencontre Issei, un lycéen de dix ans son cadet, qui lui fait une offre sur un coup de tête. Elle recevra un abri et de la nourriture si elle est prête à participer à ses jeux. Mais Hayame est-elle vraiment prête pour quelque chose comme ça ?

Lors de la fête du personnel du ryokan, Hayame est non seulement interrogée sur ses goûts en matière d'hommes, mais Kikuno tente également de séduire Issei, blessé par les remarques d'Hayame. Mais l'intérêt de la geisha pour lui est-il sincère, ou quel est son plan ? D'étranges incidents se produisent jusqu'à ce que tout menace d'exploser lors du feu d'artifice. Cette série prend vraiment de l'ampleur avec ce tome 6 et explore de nouvelles pistes passionnantes. C'est fantastique que l'intrigue initiale autour de l'infidélité du mari d'Hayame se soit développée, et de nouvelles pistes narratives s'intègrent parfaitement à l'histoire. Après le dernier volume, nous étions très curieux de voir comment les choses allaient évoluer, d'autant plus que le nouveau personnage de la geisha Kikuno a semé le trouble. Que manigance-t-elle, et surtout, quel est son but ? Au début, la situation semblait un peu chaotique, et les événements de la fête du personnel du ryokan m'ont laissée avec de nombreuses questions. Non seulement Kikuno a tenté de séduire Issei, mais des choses très étranges se sont produites auxquelles elle semblait mêlée, et un incident a même dégénéré en danger. Qui était-elle vraiment, et quels étaient ses objectifs ? Rien n'avait de sens, et nous désirions voir comment les choses allaient évoluer avec elle, car surtout vers la fin, des événements absolument intenses ont propulsé la série à un tout autre niveau. La relation entre Issei et Hayame a continué d'évoluer à petits pas, et elle commence à me rendre fou. Bien qu'ils aient des sentiments l'un pour l'autre, aucun des deux n'arrive à se l'avouer. On avait parfois un peu pitié d'Issei, car il devait apparemment faire face à la concurrence de son frère, et il continuait de se débattre avec lui-même et de s'efforcer tant bien que mal de paraître plus masculin aux yeux de Hayame. Leurs échanges étaient très divertissants, mais il faudrait que quelqu'un leur dise leurs quatre vérités. La fin était vraiment intense et a montré à quel point l'adolescent était encore fragile émotionnellement. Mais Hayame semble compter beaucoup pour lui, et quand on observe son évolution au fil des volumes, il est sur la bonne voie malgré ses difficultés à s'exprimer. Hayame, quant à elle, a paru un peu figée, mais vu ce qui lui est arrivé, cela ne nous a pas surpris. Néanmoins, elle est restée aussi forte que jamais.

VERDICT
Du drame à profusion ! Le début, bien que légèrement chaotique, s'est révélé captivant grâce aux agissements mystérieux de la geisha, une véritable tornade. Son histoire intrigue beaucoup, et elle sera sans doute aussi intense que d'habitude. La relation entre Hayame et Issei stagnait, malgré une jalousie naissante et les tentatives de Seigo pour se rapprocher d'elle, ce qui a rendu les choses intéressantes. La fin donne vraiment envie d'en voir plus.

Date de parution : 21 Janvier 2026
Editions : Glenat Manga
Plus d'articles dans cette catégorie
03/03/2026 @ 16:06:39
Cats and Dragon tome 2
02/03/2026 @ 16:08:44
Cats and Dragon tome 1
27/02/2026 @ 16:42:25
Réimp' ! tome 18
26/02/2026 @ 18:36:11
Naufrage en Patagonie. La tragique histoire de l'équipage du Wager
25/02/2026 @ 14:49:56
Réimp' ! tome 17
24/02/2026 @ 15:57:32
Choujin X tome 11
23/02/2026 @ 17:57:18
Tatari tome 5
19/02/2026 @ 15:18:51
Astro Royale tome 2
18/02/2026 @ 15:48:24
Jeune et fauchée
17/02/2026 @ 15:33:22
Ichi the Witch tome 1

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Programmation04-03
Claude a reçu une mémoire IA. Fonctionnalité premium gratuite pour tous.
 Apple04-03
Apple a dévoilé les processeurs M5 Pro et M5 Max.
 Apple04-03
L'iPhone 17e a déçu par son autonomie.
 Mobile03-03
Fini les écrans fissurés. La nouvelle génération de Gorilla Glass Ceramic 3 place la barre encore plus haut.
 Jeux Vidéos03-03
Test City Hunter (PS5) - Nicky Larson ne craint personne ... sauf les années
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page