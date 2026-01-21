Promise Cinderella tome 6

Promise Cinderella est un manga qui a connu seize tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Hayame a un sens aigu de la justice et essaie toujours de le défendre, que ce soit dans la rue ou envers son mari. Mais elle se retrouve à la rue lorsqu'il déclare son mariage terminé après une liaison de sa part. Sans abri et sans travail, la jeune femme erre dans les rues et rencontre Issei, un lycéen de dix ans son cadet, qui lui fait une offre sur un coup de tête. Elle recevra un abri et de la nourriture si elle est prête à participer à ses jeux. Mais Hayame est-elle vraiment prête pour quelque chose comme ça ?Lors de la fête du personnel du ryokan, Hayame est non seulement interrogée sur ses goûts en matière d'hommes, mais Kikuno tente également de séduire Issei, blessé par les remarques d'Hayame. Mais l'intérêt de la geisha pour lui est-il sincère, ou quel est son plan ? D'étranges incidents se produisent jusqu'à ce que tout menace d'exploser lors du feu d'artifice. Cette série prend vraiment de l'ampleur avec ce tome 6 et explore de nouvelles pistes passionnantes. C'est fantastique que l'intrigue initiale autour de l'infidélité du mari d'Hayame se soit développée, et de nouvelles pistes narratives s'intègrent parfaitement à l'histoire. Après le dernier volume, nous étions très curieux de voir comment les choses allaient évoluer, d'autant plus que le nouveau personnage de la geisha Kikuno a semé le trouble. Que manigance-t-elle, et surtout, quel est son but ? Au début, la situation semblait un peu chaotique, et les événements de la fête du personnel du ryokan m'ont laissée avec de nombreuses questions. Non seulement Kikuno a tenté de séduire Issei, mais des choses très étranges se sont produites auxquelles elle semblait mêlée, et un incident a même dégénéré en danger. Qui était-elle vraiment, et quels étaient ses objectifs ? Rien n'avait de sens, et nous désirions voir comment les choses allaient évoluer avec elle, car surtout vers la fin, des événements absolument intenses ont propulsé la série à un tout autre niveau. La relation entre Issei et Hayame a continué d'évoluer à petits pas, et elle commence à me rendre fou. Bien qu'ils aient des sentiments l'un pour l'autre, aucun des deux n'arrive à se l'avouer. On avait parfois un peu pitié d'Issei, car il devait apparemment faire face à la concurrence de son frère, et il continuait de se débattre avec lui-même et de s'efforcer tant bien que mal de paraître plus masculin aux yeux de Hayame. Leurs échanges étaient très divertissants, mais il faudrait que quelqu'un leur dise leurs quatre vérités. La fin était vraiment intense et a montré à quel point l'adolescent était encore fragile émotionnellement. Mais Hayame semble compter beaucoup pour lui, et quand on observe son évolution au fil des volumes, il est sur la bonne voie malgré ses difficultés à s'exprimer. Hayame, quant à elle, a paru un peu figée, mais vu ce qui lui est arrivé, cela ne nous a pas surpris. Néanmoins, elle est restée aussi forte que jamais.Du drame à profusion ! Le début, bien que légèrement chaotique, s'est révélé captivant grâce aux agissements mystérieux de la geisha, une véritable tornade. Son histoire intrigue beaucoup, et elle sera sans doute aussi intense que d'habitude. La relation entre Hayame et Issei stagnait, malgré une jalousie naissante et les tentatives de Seigo pour se rapprocher d'elle, ce qui a rendu les choses intéressantes. La fin donne vraiment envie d'en voir plus.Date de parution : 21 Janvier 2026Editions : Glenat Manga