Cats and Dragon tome 2

Cats and Dragon (Neko to Ryuu) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu douze tomes à ce jour aux éditions Takarajimasha. Il s'agit d'une adaptation du roman d'Amara. Au cœur de la forêt, un dragon cracheur de feu vit avec une bande de chats magiques, les Cait Sith. Le dragon a été élevé par les chats de cette forêt. Les dragons ont une longue espérance de vie. Les chats frères et sœurs se sont endormis depuis longtemps, et leurs chatons ont grandi, donnant naissance à une nouvelle vie. Le dragon, qui hait les humains et qui a longtemps protégé et élevé les chats de la forêt, est appelé « Tonton Ailé » par ces derniers, tandis que les humains l'appellent « Chat Dragon » avec admiration et respect. En grandissant, les chats de la forêt quittent le nid à la recherche de leur propre territoire. Certains finissent par vivre avec des humains. Un prince se lance dans l'aventure avec son chat noir comme mentor. Une jeune fille paresseuse vivant dans un orphelinat et un chat blanc qui lui enseigne la magie. Un chat est même devenu l'emblème de la Guilde des Aventuriers. Et aujourd'hui encore, dans la forêt, le dragon enseigne aux chatons l'art de la chasse. C'est une histoire touchante et mystérieuse de chats, de dragons et d'humains.Un prince se lance dans une aventure et son mentor est un chat noir. Une jeune fille paresseuse vit dans un orphelinat et un chat blanc lui enseigne la magie. Un chat devient même la mascotte d'une guilde d'aventuriers. Et dans la forêt, le dragon continue d'apprendre aux chatons à chasser. C'est une histoire touchante et mystérieuse de chats, de dragons et d'humains. Chaque chat est différent. Certains rencontrent de nouvelles personnes, d'autres vivent en ville, et d'autres encore observent leur quotidien. Ils vivent tous dans des endroits différents, comme tous les chats. Tonton Ailé veille sur eux avec une grande attention. Il ressemble à sa mère par sa grande bienveillance, mais contrairement à elle, il est inquiet et a tendance à être surprotecteur envers ses chats dès qu'il s'agit de personnes extérieures à la capitale. Il semble constamment préoccupé, mais il paraît malgré tout heureux. Il a eu de nombreux chats au fil des ans, mais chaque génération dormait et se reposait où bon lui semblait, jouait uniquement avec ses jouets préférés et faisait ce qui lui plaisait. Le deuxième volume contient quatre histoires (cinq, en réalité) : l’histoire d’un chat à la recherche d’un nouveau territoire qui rencontre une jeune fille et se lie d’amitié avec elle ; l’histoire d’un chat errant se faisant passer pour un chat "ordinaire", d’un jouet pour chat, et du Dragon traîné de force au festival annuel de la capitale royale ; et bien d’autres encore. Vous pouvez le lire en toute tranquillité. C'est d'une stabilité remarquable. Il ne s'agit pas seulement des réglages initiaux ou d'autres petits détails, mais de la force de l'œuvre elle-même, qui est tout simplement différente. C'est formidable de voir que Nekoryu, qui a dû se débarrasser de tant de chats, semble occupé et heureux entouré de ses descendants. Il regorge d'épisodes doux, amusants, mignons et oniriques, ce qui en fait un excellent livre d'images pour les enfants.Le premier tome avait des allures de recueil de nouvelles, et le second aura la même saveur. Il y a plus de chats dans la forêt que nous ne l'imaginions, et la plupart semblent vivre soit dans la forêt elle-même, soit dans la campagne la plus proche. On pourrait plutôt parler de « forêt à chats » que de « forêt pour débutants ».Date de parution : 04 Mars 2026Editions : Doki Doki