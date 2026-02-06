Rares sont les mangakas à avoir conquis le cœur de millions de lecteurs à travers le monde dès leurs premières œuvres, et Tsukasa Hojo est de ceux-là. En effet, avec seulement deux mangas à son actif, « Cat's Eye » et « City Hunter », il a connu un succès fulgurant dans les années 1980. Le protagoniste est l'infaillible nettoyeur Ryo Saeba, engagé par des clients pour résoudre les situations les plus diverses, et qui se retrouve souvent mêlé aux bas-fonds ou confronté à de dangereux adversaires. Le sérieux des premiers chapitres du manga laisse rapidement place à une histoire plus comique qui fera de notre héros l'un des protagonistes les plus emblématiques du manga d'action. Ryo se retrouve bientôt à travailler avec la jeune Kaori Makimura, sœur de son ancien collègue tué par la pègre, et ensemble, ils forment un duo imbattable. Elle est chargée de lui trouver du travail, mais étant donné l'obsession du protagoniste pour les belles femmes, la pauvre Kaori doit souvent calmer ses ardeurs à coups de marteau ! Ces scènes humoristiques deviendront la marque de fabrique de l'histoire et servent principalement à atténuer le côté dramatique des événements. Quant au style du mangaka, Hojo parvient à créer des planches magnifiques, riches en détails, avec une excellente représentation des scènes d'action. Il est difficile de trouver à redire au style de dessin de l'artiste ; rien n'est laissé au hasard et les expressions faciales sont incroyablement expressives. Les corps sont également très sensuels et la physicalité de Ryo et des autres personnages est rendue avec une grande maîtrise. À bien y penser, lors de la sortie de City Hunter au Japon sur TurboGrafx-16 en mars 1990, il aurait été impensable d'imaginer ce titre sortir du pays du Soleil Levant, la console n'ayant jamais vraiment percée sous nos latitudes. Aujourd'hui, le jeu est accessible à tous les fans, avec même une traduction française intégrale (et oui il est possible d'appeler le personnage Nicky Larson comme dans le Club Dorothée).L'histoire s'inspire largement des aventures manga classiques, notre éclaireur devant traverser quatre niveaux différents (les trois premiers peuvent être joués dans n'importe quel ordre, tandis que le dernier se débloque une fois les trois premiers terminés). L'intrigue nous mènera à travers quatre lieux distincts, dans le but de déjouer un complot bien plus vaste qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'un scénario complexe, mais simplement d'un bon prétexte pour mettre en scène les personnages les plus emblématiques de la série, tels que l'inséparable Kaori Makimura , la rusée Saeko Nogami et le bourru Umibozu . Ce ne sont que des apparitions, Ryo restant toujours au centre de l'attention , mais il est évident que tout est contextualisé par rapport à l'année de sortie originale. Au final, il s'agit d'un jeu d'aventure de type « run and gun » assez simple qui, en un peu plus de deux heures, nous conduira au générique de fin. Trop court ? Vous pouvez alors choisir entre le niveau de difficulté supérieur et la version originale. City Hunter propose une expérience de jeu de type run-and-gun à défilement horizontal, bien que les niveaux présentent une carte verticale. Outre le fait de tirer sur tout ce qui bouge, le but du jeu est d'explorer certaines pièces, d'interagir avec certains personnages et de répondre à leurs requêtes. Ces dernières consistent à accomplir des tâches simples, réalisables en revenant sur ses pas. Ces tâches permettent non seulement d'obtenir des clés et des armes supplémentaires, mais aussi de débloquer les différents chemins menant au boss de chaque chapitre. La configuration des niveaux n'est jamais excessivement complexe, mais en l'absence de carte automatique, il est indispensable de mémoriser l'emplacement des personnages clés pour éviter de se perdre.Côté gameplay, outre l'utilisation de l'une des quatre armes disponibles (pistolet, lance-roquettes, pistolet laser et lance-missiles), qui se débloquent au fil de l'aventure, Ryo peut bien sûr sauter et escalader les échelles de l'arène. La configuration est simple et intuitive, conçue pour offrir une expérience arcade authentique. Même le mode de difficulté standard ne présente pas de difficultés particulières, grâce à une IA et des comportements très simples qui gèrent les ennemis et les boss, lesquels ne constituent jamais un obstacle. Il s'agit d'un titre marqué par son époque, qui a pris un coup de vieux face aux standards actuels, mais qui restera apprécié des fans de jeux rétro et de City Hunter. Jouer à City Hunter sur PC-Engine, c'est comme vivre trois nouvelles aventures. Certes, trois niveaux seulement, c'est peu (le dernier fait presque office de tutoriel) et on aurait pu en faire plus, mais ce n'est pas tout : le gameplay manque de profondeur. On se contente alors de parcourir le bâtiment, à droite, à gauche, en haut, en bas, en entrant et sortant aléatoirement de nombreuses pièces où l'on rencontre divers personnages qui nous donnent des objets utiles pour progresser, comme par exemple une clé pour ouvrir une porte disséminée on ne sait où dans le niveau. Il est appréciable que Ryo puisse récupérer son énergie en trouvant des filles à moitié nues dans les différentes pièces, et le style anime est discrètement reproduit avec des dialogues surréalistes, des personnages attachants et une musique qui témoigne de la qualité sonore de la NEC. Mention spéciale à l'introduction et son style pixelisé cartoon, ainsi qu'à toutes les cinématiques réalisées dans le même style. C'est probablement dû aux limitations de la cartouche à l'époque. L'animation de Ryo est réussie, même si elle manque un peu de fluidité, et les décors sont généralement agréables, bien que peu diversifiés. La progression est un peu aléatoire, et vous vous retrouverez souvent à faire des allers-retours si vous n'avez pas parlé à un personnage important. La musique est superbe et c'est probablement ce qui vous captive et vous fait apprécier le jeu.Cette réédition est enrichie de nombreux bonus, dont une version scannée du manuel original (uniquement en japonais), des images issues des supports promotionnels et de l'anime, ainsi qu'un lecteur permettant d'écouter gratuitement les pistes audio du jeu. Autre point fort : l'inclusion de l'emblématique « Get Wild », le générique de fin original de la série animée. La présence de la version originale du jeu, aux côtés de la version rééditée, est également un atout appréciable. Honnêtement, cette dernière s'avère quasiment inchangée par rapport à la version révisée et mise à jour. Les seules différences résident dans des commandes légèrement plus réactives, la présence d'une fonction de retour en arrière et la possibilité de sauvegarder manuellement. Le véritable avantage pour le marché occidental est toutefois la localisation multilingue, qui a enfin permis de traduire le seul jeu vidéo officiel tiré du manga. City Hunter n'est certainement pas un jeu vidéo incontournable de nos jours, surtout si vous n'êtes pas fan du personnage fictif de Tsukasa Hojo. Les années de production de Sunsoft se font clairement sentir dans cette première sortie occidentale, ce qui ne surprendra pas les joueurs modernes, bien plus avertis qu'il y a 36 ans, en matière de gameplay et de complexité technique. Pafois, on a presque l'impression que le jeu était déjà en production avant l'acquisition de la licence City Hunter et que les personnages ont été intégrés tant bien que mal. Par exemple, les créatures génétiquement modifiées et les boss robots sont tellement déplacés dans City Hunter, qui est tout sauf de la science-fiction, qu'on a du mal à croire qu'ils aient réussi. L'action se déroule à 95 % en intérieur… pas de balades dans les rues de Shinjuku (et pas de tableau à la gare), pas de Cat's Eye, rien dans l'appartement de Ryo… des personnages comme Umibozu n'apparaissent que sporadiquement et l'humour visuel déjanté est quasiment inexistant. En tant que produit sous licence, ça ne ressemble tout simplement pas à City Hunter. En tant que jeu, il est amusant un temps.City Hunter est un jeu sympathique, mais très court et peu varié. Le gameplay n'est pas exceptionnel, mais il est assez amusant et pas trop difficile. Il s'agit du seul jeu vidéo inspiré du manga/anime du même nom, et donc le seul moyen pour nous, joueurs, d'incarner Ryo Saeba dans son univers. Voilà de quoi attirer l'attention du joueur rétro blasé qui a toujours rêvé de devenir un City Hunter, ne serait-ce que pour un jour.