Cats and Dragon tome 1

Cats and Dragon (Neko to Ryuu) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu douze tomes à ce jour aux éditions Takarajimasha. Il s'agit d'une adaptation du roman d'Amara. Au cœur de la forêt, un dragon cracheur de feu vit avec une bande de chats magiques, les Cait Sith. Le dragon a été élevé par les chats de cette forêt. Les dragons ont une longue espérance de vie. Les chats frères et sœurs se sont endormis depuis longtemps, et leurs chatons ont grandi, donnant naissance à une nouvelle vie. Le dragon, qui hait les humains et qui a longtemps protégé et élevé les chats de la forêt, est appelé « Tonton Ailé » par ces derniers, tandis que les humains l'appellent « Chat Dragon » avec admiration et respect. En grandissant, les chats de la forêt quittent le nid à la recherche de leur propre territoire. Certains finissent par vivre avec des humains. Un prince se lance dans l'aventure avec son chat noir comme mentor. Une jeune fille paresseuse vivant dans un orphelinat et un chat blanc qui lui enseigne la magie. Un chat est même devenu l'emblème de la Guilde des Aventuriers. Et aujourd'hui encore, dans la forêt, le dragon enseigne aux chatons l'art de la chasse. C'est une histoire touchante et mystérieuse de chats, de dragons et d'humains.Chats et dragons peuvent sembler n'avoir aucun lien de parenté au premier abord, mais ils partagent en réalité de nombreux points communs. Les dragons symbolisent la puissance de la nature et possèdent des attributs capricieux que les humains ne peuvent maîtriser. De leur côté, les chats sont également des créatures synonymes de fantaisie. Dans le folklore et la fantasy occidentaux, les chats sont les compagnons des sorcières et jouent un rôle essentiel en tant que familiers. Les dragons, quant à eux, sont de puissantes créatures magiques qui ont croisé le chemin de nombreux héros, tels que Sigurd et Saint Georges. Malheureusement, aucune de ces créatures n'est fondamentalement du côté des humains. Cependant, dans cette œuvre, cette barrière est surmontée grâce à un lien mutuel. Dans les forêts d'un certain royaume, des chats magiques vivent avec un dragon. Ce dragon est craint des humains, mais en réalité, la mère dragon qui a pondu ses œufs a été tuée par les humains et le dragon a été élevé par des chats. Grâce à ce lien, le dragon a passé sa longue vie à élever des générations de chatons et à leur enseigner la magie. Bien que l'histoire ait des allures d'aventure, elle raconte avant tout le quotidien. Les chats, curieux et capables de parler, adorent les humains et s'aventurent souvent en ville pour jouer avec les enfants. Le dragon, qui déteste les humains, est attiré par le chaton qu'il a élevé et finit par s'ouvrir à lui. La relation entre le dragon, le chat et l'humain est un point fort du récit. À l'instar du roman, l'œuvre ne contient quasiment aucun nom propre, évoquant ainsi un conte de fées transmis de génération en génération. Le premier prince, aux pouvoirs magiques limités pour un membre de la famille royale, le chaton qui lui enseigne la magie, une jeune fille timide dans une école de magie et une chatte attentionnée… ces épisodes touchants se déroulent au fil d'une série. La mignonnerie du chaton duveteux et la froideur du dragon, à l'apparence intimidante mais bienveillant envers ceux qu'il doit protéger, forment un duo harmonieux. La relation entre le chat intelligent et l'humain est également idéale, et l'on ne peut s'empêcher de se demander si un chat comme celui-ci ne finira pas par s'aventurer chez soi. C'est un récit fantastique à savourer à son propre rythme, qui vous laissera une douce sensation de bien-être. Bien qu'il s'agisse d'un univers fantastique alternatif où la magie et les monstres sont omniprésents, on n'y trouve quasiment aucune scène brutale ou cruelle, et chaque nouvelle est empreinte d'une atmosphère chaleureuse et réconfortante. Nous avons également été impressionné par le talent de l'auteur, qui a su magnifiquement retranscrire la douceur des chats et la texture de leur pelage.L'histoire raconte les aventures d'une chatte, d'un dragon élevé par elle et des humains vivant dans un pays proche de la forêt. Chaque histoire est indépendante tout en étant liée à l'ensemble. C'est une œuvre de fantasy apaisante, et il n'y a presque pas de tristesse, comme l'indique la quatrième de couverture.Date de parution : 04 Mars 2026Editions : Doki Doki