Réimp' ! tome 18

Réimp ! (Juuhan Shuttai!) est un manga qui a déjà connu vingt tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Judoka depuis l’enfance, Kokoro Kurosawa voit sa carrière interrompue par une blessure précoce. Elle décide alors de se lancer dans un nouvel univers : le manga ! Intégrant la maison d’édition Kohtokan et son célèbre magazine « Vibes », elle y découvre les facettes stimulantes et surprenantes de ce secteur : les relations avec les auteurs, les bienfaits du travail d’équipe, les retours des lecteurs… Et même les échanges avec les libraires !Haku est partagé quant aux propos de son aîné : « Les gens heureux ne peuvent pas dessiner de mangas », mais il reçoit alors un appel de sa propre mère, avec laquelle il pensait avoir rompu les liens depuis longtemps ! C'est une période délicate pour Kokoro , qui se demande jusqu'où un éditeur doit s'immiscer dans la vie privée d'un mangaka … ! Tout en aidant Nakata avec son stream vidéo, Higashie lève le poing en signe de joie et s'exclame : « Je vais être maman ! ». Nakata le félicite alors poliment. L'homme avec qui elle sort travaille dans une entreprise et compte sur sa mère pour les tâches ménagères. Nakata rougit lorsqu'il la complimente sur son apparence toujours impeccable. Cette scène révèle la force mentale et le sang-froid d'Higashie, et nous avons été touchés par son honnêteté et son innocence. Par ailleurs, dans le même épisode intitulé « Mère », la mère de Nakata est insupportable à la fin du tome, et ses arguments égoïstes sont exaspérants. Un message qu'elle reçoit la fait rougir, et ce tome fait comprendre que Nakata, solitaire et misanthrope, a rencontré beaucoup de monde grâce à son manga, malgré ses difficultés, et qu'elle s'épanouit grâce à leur soutien. Comme d'habitude, chaque épisode met en lumière une personne différente travaillant dans l'industrie du manga, et leur professionnalisme est tout simplement admirable. Ce tome 18 était consacré aux logiciels de production numérique. Ce qui rend cette œuvre si intéressante, c'est qu'elle illustre les dernières tendances du manga. Le passage de l'analogique au numérique a simplifié la mise en couleur et le dessin des décors, mais il est sujet aux problèmes techniques, et une fois habitué au numérique, on a tendance à perdre de la dextérité en dessin analogique. La lecture de mangas est également passée du papier au numérique, et la publicité se fait désormais principalement via les réseaux sociaux. C'est formidable de voir que, même dans un environnement en constante évolution, la quête du manga parfait continue. Regarder des mangakas créer sur « Manben » (NHK Educational TV) est inspirant, mais diffusent-ils réellement leurs dessins en direct ? Ces derniers temps, onn commence à être un peu inquiet face à ce monde où l’on se sent obligé de tout dévoiler en ligne. L’épisode sur l’équipe de développement de l’application de création de manuscrits numériques était passionnant. On comprend mieux pourquoi Takahata-sensei, très occupé par la publication de son œuvre, n’a pas le temps de faire des mises à jour. Un échec d'update doit être angoissant. (Et puis, faire des sauvegardes, ça prend du temps aussi). Les épreuves de Nakata Haku se poursuivent. Après son père, c’est au tour de sa mère. Réussira-t-il à les surmonter grâce au soutien d’Ayu ? Ces deux-là… Nous avons hâte de voir la suite.Ce volume aborde les subtilités de la création de manuscrits électroniques et du streaming vidéo de ce processus, mais la lecture était intéressante. On demande ce qu'il adviendra du cœur hésitant d'Ayu, et si Haku, au bord du gouffre restera indemne. Ce tome regorge de moments palpitants. On dirait bien que cette série, qui s'annonce longue, restera captivante et de qualité.Date de parution : 18 Février 2026Editions : Glénat Manga