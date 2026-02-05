Développée par Red Art Games Metz, Super Bomberman Collection est une compilation de cinq jeux et deux titres bonus, qui restitue fidèlement et intégralement l'histoire de l'une des licences les plus emblématiques et les plus anciennes de Konami : Bomberman. C'est une véritable plongée dans le passé, s'inscrivant parfaitement dans la tendance actuelle de la restauration et de l'exploration des jeux vidéo. Ce qui surprend, c'est le soin et le respect considérables apportés aux œuvres originales. Soyons clairs : il s'agit toujours d'adaptations fidèles, avec leurs qualités et leurs défauts, mais le travail accompli autour de ces œuvres mérite l'attention et les hisse à un niveau supérieur qu'il ne faut pas sous-estimer. Avant d'entrer dans les détails, il convient de présenter le contenu de cette collection. Elle comprend cinq titres et deux autres, soit sept au total. Le plat de résistance, comme l'indique le titre, est la saga Super Bomberman en cinq chapitres. Il s'agit de titres issus de l'univers Super Nintendo et parus dans les années 1990. Le plus intéressant dans ce quintette, qui représente un véritable trésor pour les fans de la saga, est la présence inédite de Super Bomberman 4 et Super Bomberman 5. Ces deux opus, en effet, n'ont jamais été commercialisés hors du Japon et sont présentés dans cette compilation avec une localisation anglaise spécialement conçue. Une œuvre rare et assurément appréciable. Quant aux trois premiers chapitres, la version européenne est également disponible. Enfin, Bomberman et Bomberman II (NES) , les titres fondateurs de la saga et véritables piliers historiques, viennent compléter le jeu et offrir une expérience de jeu qui ravira les fans et les nostalgiques des œuvres d'une autre époque. Mais Super Bomberman Collection ne se contente pas de reproduire fidèlement les jeux, loin de là. Elle propose également une nouvelle interface qui enrichit considérablement les options existantes.Vous pouvez donc sauvegarder et charger une partie à votre guise , grâce à un système de sauvegarde distinct pour chaque titre. Un système de filtres et un réglage de la résolution sont également disponibles. Rien de révolutionnaire, mais toujours appréciable. Enfin, on retrouve la désormais classique fonction « Rembobinage », souvent présente dans ce type de jeux. En clair, ce système vous permet de revenir en arrière et de corriger vos erreurs. Certes, il diminue la difficulté, mais il rend aussi tous les titres beaucoup plus accessibles. Mais les surprises de la Super Bomberman Collection ne s'arrêtent pas là. Dès le premier coup d'œil au menu, on est frappé par le soin apporté au matériel d'origine. Le jeu propose un mode de déballage original qui permet d'ouvrir numériquement chaque titre, d'analyser la cartouche et, surtout, d'examiner les livrets illustrés, numérisés avec une précision et une fidélité remarquables pour l'occasion. Ce travail supplémentaire, combiné à la section « musée » regroupant galeries et bandes originales, ne fait qu'accroître la valeur et le prestige de l'ensemble.Super Bomberman Collection, c'est Bomberman à son paroxysme, un condensé de l'évolution du plus célèbre poseur de bombes du jeu vidéo. Ce jeu d'action-puzzle unique en son genre propose au protagoniste de poser des bombes pour dégager l'espace et éliminer les ennemis. Une fois tous les ennemis éliminés et le mur dissimulant les portes détruit, le niveau est terminé et vous passez au suivant. Ce principe de base est commun à tous les titres de la série. Il convient de noter l'existence de divers bonus et malus . Ceux-ci vont de l'augmentation du rayon de destruction de la bombe à la vitesse de déplacement de notre personnage, de la possibilité de pousser les bombes à celle de les faire exploser manuellement à distance. À cela s'ajoute la possibilité classique de « lancer » une bombe posée à proximité. Un système assez simple et intuitif qui, cependant, s'enrichit progressivement au fil des opus. On passe donc des capacités individuelles des personnages , dont le nombre va s'étoffer, à une histoire plus structurée qui culmine dans le chapitre final, avec des fins alternatives. Et qu'en est-il des nouvelles montures et capacités ? Ces deux éléments enrichissent le gameplay, le modernisant progressivement et ajoutant de nouvelles dimensions au « chaos », destinées à exploser aussi bruyamment que les centaines de bombes que nous poserons tout au long de notre périple.Ce mode multijoueur local , en plus de proposer sept campagnes solo assez variées, transforme le jeu en une sorte de jeu de société convivial . Ce système a été la clé du succès de la série, révélant un plaisir simple et pur qui reste encore aujourd'hui une caractéristique essentielle du jeu. Ceci grâce à une prise en main immédiate et efficace qui permet à chacun de maîtriser les bases en quelques parties seulement. À cela s'ajoutent deux nouveaux modes, plutôt accessoires et conçus pour les fans de la série. Le premier mode, Boss Rush , est une course exclusive contre des boss offrant un niveau de difficulté stratégique croissant. Ce mode de défis n'est pas pour tous les joueurs, mais il promet d'être gratifiant. Le second mode, Contre-la-montre , est similaire . Avec trois niveaux de difficulté différents, il s'agit d'une série de défis où chaque mouvement doit être soigneusement réfléchi pour obtenir le score maximal tant convoité.Graphiquement , Super Bomberman Collection accuse son âge , mais elle évoque avec force une nostalgie à la fois touchante et profondément personnelle. Si le portage des titres est indéniablement rigide, il n'en reste pas moins l'expérience la plus complète, authentique et fidèle possible. À cela s'ajoute la nouvelle interface, déjà saluée par la critique, à la fois moderne et intuitive, et parfaitement intégrée au jeu original. L'ensemble forme ainsi un coffret respectueux et exhaustif. Le son , hormis quelques erreurs de synchronisation, remplit la même fonction que les graphismes : restituer fidèlement les sons de l’époque. Et il le fait avec brio, nous transportant littéralement dans le passé et créant une bande-son riche et variée. Quant aux sous-titres , Super Bomberman Collection propose une nouvelle interface entièrement en italien, tandis que les titres individuels affichent les sous-titres de la version sélectionnée, à l’exception des chapitres 4 et 5, qui sont dépourvus de sous-titres français. A noter qu'une version physique du jeu sortira en août 2026.Super Bomberman Collection est une compilation soignée qui place la barre très haut pour les restaurations du genre. Le soin apporté à chaque élément du coffret, ainsi que le respect du jeu original et l'ajout de fonctionnalités modernes comme la sauvegarde et le retour en arrière, en font une édition de référence. Elle propose également des modes de jeu supplémentaires et des activités optionnelles et nostalgiques, telles que le déballage numérique. La richesse du contenu, malgré son ancienneté, et l'attention portée à la localisation des épisodes 4 et 5, jusqu'alors inédits, font de ce produit une œuvre digne d'intérêt, bien plus qu'un simple portage.