S'il y a bien une chose qui saute aux yeux depuis l'annonce de REANIMAL , c'est sa ressemblance frappante avec Little Nightmares . Après tout, c'est logique : les développeurs de ce nouveau jeu ne sont autres que ceux qui ont donné naissance à la série à succès de Bandai Namco avec les deux premiers opus, les brillants créateurs de Tarsier Studios , qui, pour ce nouvel opus, travaillent sous l'égide d'un autre éditeur, THQ Nordic. Le fait que REANIMAL soit particulièrement inspiré de Little Nightmares I et II laisse penser que Tarsier n'avait pas encore fini de raconter ses histoires : leur ambition était de donner vie aux cauchemars du passé, à ces horreurs que nous imaginions enfants. Comme toujours, l'inspiration est la même : le design des personnages, des lieux et des monstres qui hantent nos protagonistes est inspiré d'événements de leur passé tourmenté. Alors que tout semblait perdu, le studio, grâce à son talent artistique inimitable, a une fois de plus réussi à créer une horde de nouvelles créatures terrifiantes , qui cette fois-ci nous plongeront dans l'épouvante, sur terre comme en mer. Mais qui sont les protagonistes cette fois-ci ? Deux jeunes enfants, toujours aussi petits, traumatisés par des lieux et des événements… et pourtant indomptables. Ces deux orphelins, frère et sœur, se lancent dans un étrange voyage vers des lieux maudits pour retrouver leurs amis disparus . Le courage sera de mise, d’autant plus que, comme on pouvait s’y attendre, les traumatismes et les événements qui ont inspiré toute cette histoire sont particulièrement puissants. L'île qui sert de décor au jeu est un mélange d'effondrements, d'eau qui engloutit sans cesse des maisons et de hauteurs vertigineuses, mais surtout, un véritable labyrinthe d'horreurs à traverser à pas de loup, qu'il s'agisse de champs de bataille ou de zones de guerre urbaines. Naturellement, toutes les créatures de ces lieux sont thématiques : des humanoïdes invertébrés qui rampent comme des serpents, des enfants entièrement faits de sable, des mouettes qui nous attaquent en groupe, ou encore de véritables humains qui nous attaqueront à leur guise. Bien sûr, il y a aussi des boss , mais nous vous laissons le soin de les découvrir. Car, après tout, un sombre secret nous hante …L'un des points forts de REANIMAL est sans conteste la possibilité de jouer en coopération , que ce soit en ligne ou en local . Si le multijoueur local est irréprochable, le multijoueur en ligne présente des avantages et des inconvénients : le jeu est compatible avec toutes les plateformes où il est disponible, mais les deux joueurs doivent posséder une copie du jeu pour y jouer. Dans ce cas précis, une structure similaire à celle de titres comme It Takes Two aurait peut-être été plus judicieuse . Au-delà des aspects techniques, jouer à REANIMAL en coopération offre une expérience unique , qui intensifie les sensations par rapport au mode solo. On partage la peur et le courage, ainsi que les expériences, les idées et les hypothèses. Certaines énigmes requièrent un peu d'ingéniosité, mais elles restent simples et directes, ce que nous avons particulièrement apprécié, car cela permet à l'histoire de progresser à un rythme soutenu sans jamais s'enliser. Il faut bien l'avouer, si au premier abord – et à juste titre – REANIMAL peut sembler être un clone de Little Nightmares , cette impression s'estompe peu à peu une fois l'aventure lancée. Certes, les similitudes et le style de jeu restent les mêmes, mais comparé à ses œuvres précédentes, Tarsier a apporté une véritable nouveauté .Commençons par le gameplay : les déplacements et l’interaction avec les commandes restent inchangés, mais REANIMAL va plus loin : les deux enfants pourront explorer non seulement à pied, mais aussi en bateau , des zones qui, malgré un nombre limité de lieux et d’objets interactifs, recèlent toujours quelque chose de nouveau, offrant une étrange sensation de liberté … en cage. En explorant cette île infernale à pied et en bateau, nos protagonistes pourront même se défendre contre certains ennemis, par exemple en lançant des harpons ou en combattant avec des armes improvisées. Un aspect non négligeable, car il enrichit le gameplay et procure au joueur une sensation inédite dans ce type de jeu : l’espoir, le courage de se dire « Je peux le faire ». Il y a aussi divers objets à collectionner, comme des masques pour les deux enfants, des statuettes pour allumer des bougies et des affiches qui débloquent des « œuvres d'art » (des dessins à découvrir dans la galerie de la section « Extras »). Ne les considérez pas comme de simples effets secondaires : ils peuvent nous apprendre bien plus que vous ne le pensez… Sur le plan technique , lors de nos tests sur PS5, nous n'avons rencontré aucun problème majeur, malgré quelques bugs nous obligeant à recharger la partie depuis un point de contrôle à deux reprises. Certains points avaient déjà été corrigés par l'équipe, il s'agit donc de problèmes mineurs en cours de résolution et qui seront probablement résolus peu après la sortie du jeu. Si aucun problème de FPS en local n'a été constaté, le jeu en ligne a subi quelques ralentissements, mais rien d'insurmontable ni de particulièrement perturbateur. Pour ce qui est de la caméra , la nouvelle expérience de vue partagée nous a en effet procuré des joies et des peines, avec des aperçus et des panoramas à couper le souffle, et d'autres plans qui étaient au contraire très inconfortables, tant du point de vue du gameplay que pour comprendre ce que nous avions réellement devant nous.Mais le véritable atout de l'aventure de REANIMAL réside sans aucun doute dans son atmosphère . L'objectif de proposer une histoire troublante et angoissante est pleinement atteint, grâce à une palette de couleurs extrêmement sombres , jouant abondamment avec les gris et les bleus, qui accompagnent les deux protagonistes dans leur quête désespérée d'espoir et de rédemption au sein de circonstances terribles. Attention cependant, car l'autre couleur importante est le rouge, celle que l'on retrouve à des moments clés, celle qui se distingue si clairement dans le nom du jeu et dans les menus. Le rouge ne représente pas seulement le sang, et vous le découvrirez en jouant. Ce qui nous a toutefois un peu manqué , c'est une véritable peur : nous ne doutons pas que tout soit anormal et horrible à voir, mais le fait de jouer en coopération, et surtout la possibilité de se défendre, a quelque peu atténué ce sentiment d'anxiété et d'impuissance qui confère tant de prestige à ce type de production. Avant de conclure, un petit mot sur REANIMAL s'impose. Trois extensions (DLC) sont prévues , qui seront publiées progressivement et sont incluses dans le Season Pass. Ce nouveau contenu promet d'être intéressant et bienvenu, d'autant plus que la durée de vie du jeu est déjà assez courte. REANIMAL se termine en 5 heures , avec quelques heures supplémentaires pour explorer chaque recoin et percer tous ses secrets. Comme mentionné précédemment, le jeu ne cherche pas à rallonger inutilement sa durée de vie avec des mécaniques encore plus improbables ; il va donc de soi que certaines zones seront vite bouclées. L'autre point que nous souhaitons aborder concerne l'identité : REANIMAL est incontestablement un titre à la forte personnalité , et Tarsier tente de se détacher autant que possible de son passé – splendide –, mais sans vouloir se cacher, il est clair que le jeu est fortement inspiré , au point de ressembler à un spin-off de Little Nightmares . Ce n'est pas forcément un mal, après tout, comme pour toute œuvre d'art, « la patte est reconnaissable » , mais on peut se demander s'il aurait été judicieux – ou non – de rompre définitivement avec ce style.Bien que similaire ou inspiré des œuvres précédentes de Tarsier, REANIMAL est une expérience que nous recommandons aux amateurs du genre, et peut-être précisément pour cette raison. L'atmosphère est sombre, l'horreur omniprésente et les monstres menaçants ; artistiquement, nous nous trouvons une fois de plus face à un joyau macabre et fascinant. Les innovations en matière de gameplay sont réussies et laissent entrevoir un potentiel prometteur pour les prochains titres. Le jeu n'est pas très long, ce qui pourrait décevoir ceux qui recherchent des expériences coopératives les captivant pendant plus de cinq heures, mais nous pouvons garantir un rythme soutenu, qui ne s'éternise pas inutilement.