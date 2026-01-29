 Se connecter 
 Se connecter 
 
The 9th Charnel
Publié le 26/02/2026 Dans PlayStation 5
Un survival horror indépendant.
The 9th Charnel s'ouvre sur une cinématique assez rudimentaire, dont l'animation rappelle celle d'un jeu de l'ère PlayStation 2 : on y voit un père avec sa fille, consultant un calendrier de septembre 2008. Puis, dans une autre cinématique, le protagoniste, Michael, et ses deux collègues se rendent en voiture à un endroit précis, de nuit, lorsqu'un objet surgit soudainement devant eux, provoquant un accident et la chute de leur véhicule dans un ravin abrupt. À son réveil, un homme mystérieux l'aborde, semblant connaître le nom de Michael, comme s'il l'attendait au bord de la falaise. Il lui fait une injection, le plongeant dans un profond sommeil. À son réveil, l'homme a disparu et l'aventure de Michael commence. Une lampe torche à la main, il doit trouver un moyen de sortir de ce lieu mystérieux et de retrouver ses deux compagnons. The 9th Charnel propose une vue à la première personne assez étroite, et les mouvements des personnages sont lents et rigides, loin de la fluidité d'Outlast ou de Resident Evil 7: Biohazard. Les premières minutes de jeu m'ont donné un peu la nausée, et j'ai dû faire une pause avant de reprendre, le temps que mes yeux s'habituent au faible nombre d'images par seconde. Habitué aux FPS où les réflexes oculaires et tactiles sont rapides, ce fut un véritable choc. Pour en revenir aux mécaniques de jeu, pendant environ les trois quarts du premier opus, votre personnage sera extrêmement vulnérable. Vous devrez vous déplacer furtivement, courir et vous cacher dans certains endroits pour éviter les attaques de mystérieuses créatures qui tenteront de vous poursuivre et de vous blesser. Si vous mourez, la partie reprendra à l'emplacement de la dernière sauvegarde automatique. Vous n'aurez donc pas à recommencer. Pour survivre, vous trouverez plusieurs objets de soin, mais chaque utilisation ne restaure qu'un certain nombre de points de vie ou un pourcentage de vos points de vie maximum.

Comme dans la plupart des jeux d'horreur et de survie, vous progresserez d'un lieu à l'autre en résolvant des énigmes. Dès le début, vous devrez trouver trois fusibles pour déverrouiller la sortie vers le niveau suivant, dénicher des clés ou des engrenages pour ouvrir des portes verrouillées, et résoudre plusieurs autres énigmes visuelles. Les joueurs habitués au genre comprendront rapidement les mécanismes du jeu, car il est assez simple et sans difficulté excessive. Composé de huit chapitres, le jeu donne une impression de brièveté, chaque chapitre se concentrant sur un seul objectif ou une énigme à résoudre. Il faut progresser dans d'étroits couloirs tout en évitant et en se cachant de créatures dont le nom et l'origine restent un mystère. Le jeu est également assez linéaire : impossible de revenir aux chapitres précédents, on progresse vers de nouveaux lieux dans chaque chapitre jusqu'à la fin. Vers la fin du jeu, vous recevrez deux armes : un pistolet et un fusil à pompe, vous permettant d'incarner Leon ou Ethan et de riposter face à des ennemis que vous ne pouviez auparavant qu'esquiver. C'est la première fois que je vois un fusil à pompe avec un chargeur de près de 100 cartouches et une cadence de tir aussi élevée, ce qui permet d'éliminer facilement tous les ennemis rencontrés sans se soucier des munitions.

Des hauts et des bas.
Pour un jeu développé par un développeur solo, les graphismes de The 9th Charnel peuvent paraître impressionnants et détaillés. En extérieur, l'éclairage est très naturel, avec une brume omniprésente. Le design intérieur varie d'une scène à l'autre, même s'il rappelle souvent celui d'autres jeux d'horreur et de survie. Cependant, lors des cinématiques, les personnages et leurs animations paraissent très rigides, surtout lorsqu'ils parlent. La jeune fille nommée Sarah ressemble davantage à une poupée de porcelaine qu'à un être humain, ce qui me laisse penser qu'elle n'est peut-être pas humaine et qu'il s'agit d'un élément important de l'intrigue. De plus, le framerate est étonnamment bas pour un jeu moderne (sans doute sous les 30 fps) alors que les commandes sont rigides et lentes. Contrairement aux graphismes, l'audio de The 9th Channel est d'excellente qualité et très clair, incitant à la prudence lorsqu'on entre dans un bâtiment ou une pièce, s'attendant à une surprise derrière la porte. Les dialogues des personnages sont plutôt bons, mais les graphismes et les animations ne sont pas à la hauteur.Avec une durée de vie d'environ 4 heures, selon votre rapidité à résoudre les énigmes, The 9th Charnel paraît très court, ce qui est un avantage car on n'est pas obligé de s'attarder trop longtemps sur ses défauts. De plus, obtenir le trophée Platine est assez facile pour les chasseurs de trophées, car la plupart s'obtiennent en terminant le jeu à l'exception de quatre trophées manqués, dont les solutions sont disponibles en ligne.

VERDICT
The 9th Charnel repose sur un concept prometteur, même s'il n'offre rien de nouveau par rapport à ses prédécesseurs. Malheureusement, de nombreux aspects du gameplay nuisent à l'immersion, comme les déplacements des personnages, les combats contre les ennemis et les graphismes et animations rudimentaires des cinématiques. Même le scénario est confus et mal structuré, au point qu'on finit par ne plus comprendre l'intrigue.
Plus d'articles dans cette catégorie
25/02/2026 @ 14:48:00
Metro Sim Hustle
20/02/2026 @ 16:01:21
Code Vein II
16/02/2026 @ 19:34:39
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
12/02/2026 @ 18:03:54
Rune Factory : Guardians of Azuma
11/02/2026 @ 01:47:25
Fighting Force Collection
10/02/2026 @ 17:07:03
Tiny Biomes
06/02/2026 @ 16:03:57
Direction Quad
05/02/2026 @ 15:44:20
Tavern Manager Simulator
04/02/2026 @ 15:58:34
ILA : A Frosty Glide
29/01/2026 @ 01:55:57
The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
5 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Windows27-02
Problèmes d'imprimante sous Windows 11 ? Microsoft apporte des réponses
 Google27-02
Google teste une nouvelle méthode d'affichage des résultats sur son moteur de recherche.
 Apple27-02
L'iPhone Fold conservera un pli au centre de l'écran.
 Matériel27-02
NVIDIA réduit ses approvisionnements en cartes graphiques pour jeux vidéo.
 Jeux Vidéos27-02
Sony va-t-il réduire le nombre de sorties de ses exclusivités PlayStation solo sur PC ?
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page