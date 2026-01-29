The 9th Charnel s'ouvre sur une cinématique assez rudimentaire, dont l'animation rappelle celle d'un jeu de l'ère PlayStation 2 : on y voit un père avec sa fille, consultant un calendrier de septembre 2008. Puis, dans une autre cinématique, le protagoniste, Michael, et ses deux collègues se rendent en voiture à un endroit précis, de nuit, lorsqu'un objet surgit soudainement devant eux, provoquant un accident et la chute de leur véhicule dans un ravin abrupt. À son réveil, un homme mystérieux l'aborde, semblant connaître le nom de Michael, comme s'il l'attendait au bord de la falaise. Il lui fait une injection, le plongeant dans un profond sommeil. À son réveil, l'homme a disparu et l'aventure de Michael commence. Une lampe torche à la main, il doit trouver un moyen de sortir de ce lieu mystérieux et de retrouver ses deux compagnons. The 9th Charnel propose une vue à la première personne assez étroite, et les mouvements des personnages sont lents et rigides, loin de la fluidité d'Outlast ou de Resident Evil 7: Biohazard. Les premières minutes de jeu m'ont donné un peu la nausée, et j'ai dû faire une pause avant de reprendre, le temps que mes yeux s'habituent au faible nombre d'images par seconde. Habitué aux FPS où les réflexes oculaires et tactiles sont rapides, ce fut un véritable choc. Pour en revenir aux mécaniques de jeu, pendant environ les trois quarts du premier opus, votre personnage sera extrêmement vulnérable. Vous devrez vous déplacer furtivement, courir et vous cacher dans certains endroits pour éviter les attaques de mystérieuses créatures qui tenteront de vous poursuivre et de vous blesser. Si vous mourez, la partie reprendra à l'emplacement de la dernière sauvegarde automatique. Vous n'aurez donc pas à recommencer. Pour survivre, vous trouverez plusieurs objets de soin, mais chaque utilisation ne restaure qu'un certain nombre de points de vie ou un pourcentage de vos points de vie maximum.Comme dans la plupart des jeux d'horreur et de survie, vous progresserez d'un lieu à l'autre en résolvant des énigmes. Dès le début, vous devrez trouver trois fusibles pour déverrouiller la sortie vers le niveau suivant, dénicher des clés ou des engrenages pour ouvrir des portes verrouillées, et résoudre plusieurs autres énigmes visuelles. Les joueurs habitués au genre comprendront rapidement les mécanismes du jeu, car il est assez simple et sans difficulté excessive. Composé de huit chapitres, le jeu donne une impression de brièveté, chaque chapitre se concentrant sur un seul objectif ou une énigme à résoudre. Il faut progresser dans d'étroits couloirs tout en évitant et en se cachant de créatures dont le nom et l'origine restent un mystère. Le jeu est également assez linéaire : impossible de revenir aux chapitres précédents, on progresse vers de nouveaux lieux dans chaque chapitre jusqu'à la fin. Vers la fin du jeu, vous recevrez deux armes : un pistolet et un fusil à pompe, vous permettant d'incarner Leon ou Ethan et de riposter face à des ennemis que vous ne pouviez auparavant qu'esquiver. C'est la première fois que je vois un fusil à pompe avec un chargeur de près de 100 cartouches et une cadence de tir aussi élevée, ce qui permet d'éliminer facilement tous les ennemis rencontrés sans se soucier des munitions.Pour un jeu développé par un développeur solo, les graphismes de The 9th Charnel peuvent paraître impressionnants et détaillés. En extérieur, l'éclairage est très naturel, avec une brume omniprésente. Le design intérieur varie d'une scène à l'autre, même s'il rappelle souvent celui d'autres jeux d'horreur et de survie. Cependant, lors des cinématiques, les personnages et leurs animations paraissent très rigides, surtout lorsqu'ils parlent. La jeune fille nommée Sarah ressemble davantage à une poupée de porcelaine qu'à un être humain, ce qui me laisse penser qu'elle n'est peut-être pas humaine et qu'il s'agit d'un élément important de l'intrigue. De plus, le framerate est étonnamment bas pour un jeu moderne (sans doute sous les 30 fps) alors que les commandes sont rigides et lentes. Contrairement aux graphismes, l'audio de The 9th Channel est d'excellente qualité et très clair, incitant à la prudence lorsqu'on entre dans un bâtiment ou une pièce, s'attendant à une surprise derrière la porte. Les dialogues des personnages sont plutôt bons, mais les graphismes et les animations ne sont pas à la hauteur.Avec une durée de vie d'environ 4 heures, selon votre rapidité à résoudre les énigmes, The 9th Charnel paraît très court, ce qui est un avantage car on n'est pas obligé de s'attarder trop longtemps sur ses défauts. De plus, obtenir le trophée Platine est assez facile pour les chasseurs de trophées, car la plupart s'obtiennent en terminant le jeu à l'exception de quatre trophées manqués, dont les solutions sont disponibles en ligne.The 9th Charnel repose sur un concept prometteur, même s'il n'offre rien de nouveau par rapport à ses prédécesseurs. Malheureusement, de nombreux aspects du gameplay nuisent à l'immersion, comme les déplacements des personnages, les combats contre les ennemis et les graphismes et animations rudimentaires des cinématiques. Même le scénario est confus et mal structuré, au point qu'on finit par ne plus comprendre l'intrigue.