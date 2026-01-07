 Se connecter 
Naufrage en Patagonie. La tragique histoire de l'équipage du Wager
Publié le 26/02/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.playagain.be/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1772067678-9782754834476-w360.jpg


Dans ce roman graphique nous partageons le quotidien en 1740 de cet équipage dirigé par le Capitaine Cheap, dans une mission sous le commandement du commodore Anson. Les navires britanniques ont pour mission de capturer un galion espagnol chargé de trésors venu d'Asie. En plein hiver, la flotte qui a prit du retard, doit franchir le Cap Horn. Les hommes de l'équipage extrêmement affaiblit par la traversée et les divers maladies survenues à bord (scorbut, typhus...) doivent lutter pour franchir ce passage difficile. Mais le Wager fait naufrage près d'une île au large de la Patagonie. Pour leur survie sur une île aux conditions climatiques très rudes, les naufragés, déjà éprouvés par leur périple et les diverses épidémies, devront faire face à des mutineries, des meurtres et au cannibalisme.

Cette BD est une vraie réussite. A partir des souvenirs de John Byron, aspirant à bord du Wager, les auteurs construisent un véritable récit documenté, mais surtout plein d’aventures, d’hommes soumis aux dangers d’une nature en furie, aux ordres implacables d’officiers, aux douleurs les plus cruelles. L'ouvrage, à travers un incroyable travail de recherche et de recoupement d’informations, fait revivre les personnages d’un drame maritime qui va révéler, au fur et à mesure des évènements, des comportements si exacerbés que l’aventure de Koh Lanta passe pour un week-end à Disneyland. Une invitation au voyage, dans les conditions les plus terribles. En effet, au milieu du XVIIIème siècle, l’Amirauté décida de monter une escadre afin de piller les galions espagnols revenant des colonies chargés de trésors. Cette flotte comprend un vaisseau baptisé le Wager. Les équipages sont alors recrutés, parfois même de force, pour un voyage qui durera plusieurs mois. Les règles et les conditions de vie sont très rudes même pour l’époque. Ils devront vivre des batailles, des maladies, des privations, des tempêtes et surtout le passage du meurtrier Cap Horn. Nous vivrons avec une poignée d’hommes leur survie sur une île inhospitalière de l'Argentine. Des conditions de vie extrêmes qui vont rebattre toutes les cartes de la bienséance établies par la Navy britannique. Tout simplement superbe et authentique. Le trait de dessin peut rebuter mais il sert totalement le récit. L'univers graphique, sous couvert d'un dessin simpliste au premier regard, est en réalité très soigné et très riche de détails. La narration est remarquable de fluidité, le rapport image/texte est très agréable à la lecture.

VERDICT
Un album enrichissant notamment sur la conquête des mers et ses conséquences. Christian Pérrissin y dépeint de manière assez juste le voyage tragique du Wager. Quant au dessin, il a fallu un peu temps pour l’apprécier à sa juste valeur. Tout en nuances, il se révèle finalement original et attrayant. Bref, un bon moment de lecture.

Date de parution : 07 Janvier 2026
Editions : Futuropolis
 Notre Avis
8 / 10
