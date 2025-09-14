Réimp' ! tome 17

Réimp ! (Juuhan Shuttai!) est un manga qui a déjà connu vingt tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Judoka depuis l’enfance, Kokoro Kurosawa voit sa carrière interrompue par une blessure précoce. Elle décide alors de se lancer dans un nouvel univers : le manga ! Intégrant la maison d’édition Kohtokan et son célèbre magazine « Vibes », elle y découvre les facettes stimulantes et surprenantes de ce secteur : les relations avec les auteurs, les bienfaits du travail d’équipe, les retours des lecteurs… Et même les échanges avec les libraires !Imaginez le pire, mais envisagez le meilleur ! Kokoro reprend le travail sur Pivs, le manga d'Haku Nakata. Ils recommencent à collaborer et travaillent déjà sur l'adaptation en anime. L'équipe de production est motivée et décide de créer un épisode original. Mais cela plonge Haku dans le pire des scénarios… ! Kokoro et toute l'équipe se réjouissent : Haku est inspiré et se lance dans la recherche d'un projet qui lui tienne à cœur ! Dans le tome 14, Kokoro redevient l’éditrice de Nakata Haku et les deux reprennent leur collaboration pour créer le manga. Le projet d’adaptation en anime démarre également sérieusement, avec son lot de rebondissements. C’est touchant de voir Nakata Haku exprimer ses véritables intentions, inspiré par les conseils de Kokoro et les encouragements d’Ayu. L’épisode consacré aux « assistants » qui ont contribué à la production du manga était également intéressant. Même si les propos de Sanzoyama-sensei laissent un peu perplexe… nous avons terminé le livre rassuré de voir Nakata Haku surmonter la mort de son père qu’il détestait et tracer sa propre voie. L'histoire s'est achevée sur une note positive. Son parcours est impressionnant, et son ascension a été grandement facilitée par le soutien de tant de personnes. La deuxième partie, qui se déroule à l'époque analogique, s'articule elle aussi autour de ce soutien. C'est tellement parlant ! À l'époque, dessiner des mangas coûtait cher. À la campagne, se procurer du matériel était quasiment impossible. Il n'y avait pas de magasins pour ça. Et même si on parvenait à s'en procurer, ce n'était pas un achat unique. La plupart des fournitures nécessitaient des rachats réguliers. Rétrospectivement, « dessiner des mangas » était un véritable phénomène de société. Après ce retour dans le passé, passons au présent. Ce qui est formidable avec ce volume, c'est qu'il intègre pleinement l'actualité du manga, notamment les magazines en ligne et les plateformes de streaming vidéo. Les explications sont claires et accessibles, même pour les néophytes, et même pour ceux qui ont une vague idée du sujet. La tension est de retour, car ce tome était globalement touchant et agréable. On comprend aisément la confusion de Kurosawa. On voit bien que Nakata Haku a changé, mais c'est difficile à accepter. Que va-t-il se passer ensuite ?Ce volume est entièrement consacré à Nakata Haku (bien qu'une histoire au milieu évoque les outils et techniques de l'ère analogique). On y retrouve l'adaptation animée de Pivs., la sortie simultanée des tomes 3 et 4 du manga, restés en suspens, et la mort du père. L'adaptation animée s'éloigne du scénario original. Il était intéressant de constater les difficultés de communication entre l'auteur original et le studio de production, et comment tout cela s'imbrique pour donner naissance à un « excellent épisode ».Date de parution : 14 Septembre 2025Editions : Glenat Manga