Unit4 accélère la transformation et la croissance de ses clients avec un abonnement unique Success4U

Unit4, leader des applications Cloud de gestion dédiées aux sociétés centrées sur l’humain, annonce aujourd’hui la simplification de Unit4 Success4U, son cadre méthodologique standardisé et reproductible, afin de faciliter l’accompagnement des clients souhaitant optimiser leurs solutions existantes ou adopter Unit4 ERPx.
Cette structure optimisée deviendra le modèle par défaut pour les solutions ERP de Unit4, offrant un déploiement plus rapide et une adoption guidée. À ce jour, plus de 500 clients ont utilisé les services Success4U, qui comprennent un Success Catalogue de plus de 300 résultats prédéfinis à prix fixe. Cette méthodologie a déjà permis de déployer certaines solutions ERPx en seulement 90 jours, démontrant les bénéfices de méthodes éprouvées et d’un cadre de déploiement standardisé et prévisible, garantissant un retour sur investissement transparent.
Au cours des deux dernières années, Unit4 a renforcé son expertise en tant qu’éditeur SaaS d’entreprise, en affinant ses méthodologies et en consolidant une base solide d’expériences terrain afin de perfectionner le cadre global Success4U. Cette approche permet à Unit4 de personnaliser chaque parcours SaaS, de réduire la complexité et de renforcer la confiance grâce à un accompagnement certifié et expert à chaque étape. Parmi les clients ayant adopté Unit4 ERPx via la méthodologie Success4U figurent :
Les clients peuvent accéder à Success4U via deux niveaux d’engagement : Success4U Professional et Success4U Essentials. Le premier est un service par abonnement donnant accès à des experts en planification et à des conseillers produits tout au long du parcours SaaS. Ceux-ci accompagnent activement les clients afin d’optimiser la création de valeur, tout en leur faisant bénéficier de conditions tarifaires préférentielles. Le second s’adresse aux organisations disposant d’une expertise interne établie et souhaitant utiliser le Success Catalogue en toute autonomie et acheter des services selon leurs besoins.
La méthodologie Success4U repose sur trois composantes principales :
Jean de Villiers, Chief Customer Officer chez Unit4, déclare : « Nous avons simplifié notre modèle d’abonnement et fait de Success4U le mode de déploiement par défaut pour Unit4 ERPx, en raison de l’expertise unique que nous avons développée et de la robustesse des services que nous proposons aujourd’hui. Les clients ne pensent pas en cycles de vie ou en schémas lorsqu’ils mettent en œuvre un logiciel ; ils pensent en moments – des moments de pression ou d’opportunité – et ils nous jugeront sur notre capacité à être présents dans ces moments. La méthodologie Success4U couvre l’ensemble du parcours client grâce à des niveaux d’engagement guidés, un catalogue structuré de services à prix fixe orientés résultats et des plans de succès reliant les objectifs à une valeur mesurable. »
Au cours de l’année à venir, Success4U continuera d’enrichir le Success Catalogue, de renforcer l’intelligence de conseil et d’améliorer la cohérence et la prévisibilité de la création de valeur tout au long du parcours SaaS. Success4U exploitera de plus en plus les données d’usage et les meilleures pratiques SaaS afin d’aider les clients à adopter plus rapidement de nouvelles fonctionnalités et à moderniser leurs processus. À mesure que les besoins des clients et les modèles opérationnels évoluent, Success4U demeurera un cadre vivant, favorisant un accompagnement toujours plus proactif, fondé sur les données et évolutif à chaque étape du cycle de vie client.
Mickey North Rizza, Group Vice President, Enterprise Software, IDC, commente :
« La standardisation de Success4U comme modèle de déploiement par défaut positionne Unit4 pour améliorer la prévisibilité des implémentations et accélérer la création de valeur client à grande échelle. Cela reflète une tendance croissante chez les éditeurs SaaS d’entreprise consistant à intégrer des cadres méthodologiques fondés sur les meilleures pratiques directement dans leur modèle opérationnel, plutôt que de considérer les services comme des options complémentaires. L’introduction prévue d’un accompagnement advisory enrichi par l’IA renforce également l’engagement de Unit4 à utiliser la technologie pour améliorer la qualité des déploiements et les résultats clients. »
- Epical – cabinet nordique de conseil en données spécialisé notamment en data & analytics, sécurité, applications et intégrations.
- Communilife – organisation basée aux États-Unis fournissant des logements et des services d’accompagnement culturellement adaptés à des communautés vulnérables.
- Gemeente Delft – municipalité de Delft, située dans la région métropolitaine de Rotterdam-La Haye, comptant 106 000 habitants.
- Success Advisory, disponible exclusivement pour les clients Success4U Professional, est fourni conjointement par les Customer Success Managers (CSM) et les Product Success Partners (PSP) spécialisés de Unit4. Cette collaboration aide les clients à analyser leur utilisation actuelle des solutions Unit4, à identifier des opportunités d’amélioration orientées vers les résultats et à bénéficier d’un accompagnement guidé à chaque étape de leur parcours d’adoption. Elle garantit l’alignement avec les objectifs stratégiques et une création de valeur durable.
- Le Success Catalogue propose une bibliothèque structurée de plus de 300 offres de services à prix fixe couvrant l’onboarding, l’optimisation, la formation, les intégrations et les services managés. Ces services packagés peuvent être activés à tout moment afin d’assurer un time-to-value rapide, l’application des meilleures pratiques sectorielles et une expérience fluide et fiable. Les clients Success4U Professional bénéficient également d’un accompagnement proactif pour planifier et exploiter efficacement le Catalogue afin de maximiser la valeur mesurable générée.
- Les Success Points permettent aux clients Success4U Professional d’utiliser un volume prépayé de points échangeables contre n’importe quel service du Success Catalogue. Ce modèle commercial flexible supprime la nécessité de contrats ou validations répétées. Il permet aux organisations de planifier et répartir plus efficacement leurs budgets tout en accédant à l’expertise nécessaire au moment opportun, avec des tarifs préférentiels favorisant un retour sur investissement accéléré.
