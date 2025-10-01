 Se connecter 
Choujin X tome 11
Publié le 24/02/2026 Dans Bandes Dessinées
Choujin X est le nouveau manga écrit et dessiné par Sui Ishida, auteur du célèbre Tokyo Ghoul, et qui a connu treize volumes à ce jour aux éditions Shueisha au Japon. Tokio Kurohara, le protagoniste, est un garçon introverti et peu enclin à la socialisation. Son ami Azuma Higashi, quant à lui, est fort et a un grand sens de la justice. L'auteur nous laisse imaginer Azuma comme un lion courageux qui prend la défense des plus faibles, tandis que Tokio est assimilé à un vautour, toujours prêt à se nourrir des miettes de gloire que son ami lui accorde. Les deux vivent dans la préfecture de Yamato. Une partie de leur quartier a été détruite par les Choujin, des humains aux capacités surnaturelles. Ces êtres peuvent prendre des formes monstrueuses ou conserver leur apparence humaine, mais tous manifestent des pouvoirs uniques et différents. Alors qu'Azuma et Tokio rentrent chez eux après une journée d'école, ils sont attaqués par un humain qui vient de se transformer en Choujin grâce à une concoction qu'il s'est injectée. La transformation rend le sujet si impuissant qu'il laisse des seringues par terre. Les deux garçons sont acculés et décident de sauver leur vie en s'injectant le liquide et en se transformant eux aussi en Choujin. Tokio mute soudainement ; ses mains deviennent des griffes et son visage est recouvert d'un masque ressemblant à une tête d'oiseau. D'un seul coup, notre protagoniste assomme son adversaire et sauve son ami qui, selon toute apparence, n'a pas changé. L'histoire change complètement de décor pour présenter Ely Otsuta, le co-protagoniste de cette histoire. Elle, une jeune agricultrice, prend l'avion pour participer à un concours qui récompense les meilleurs légumes. L'avion est attaqué par un Choujin ayant le pouvoir de déclencher des incendies et Ely est miraculeusement sauvé.

Après la réorganisation de la tour Zora, les équipes de Yamato Mori sont désormais séparées et des batailles majeures ont commencé contre certains des enfants Zora. Voici comment elles se déroulent : Sandek et Arthur doivent rétablir la communication. Ely, Simon, Michael et Michelangelo sont engagés dans une bataille contre Jing et Tawashi. Tokio et Momoma sont impliqués dans une bataille contre IC. Enfin, Ice Azuma, BB, Denku et Tagawa doivent affronter Bador Vlad Le récit s'enchaîne les batailles, et nos personnages enchaînent les revers. Pourtant, comme toujours, ils finissent par en ressortir grandis et surmonter les obstacles… sauf Bador Vlad. Il semble être le plus puissant des enfants Zora, et un adversaire redoutable. À tel point qu'on nous dévoile toute son histoire et comment il est devenu ce qu'il est. Au cours d'un combat, une révélation bouleversante vient tout chambouler ! Tandis qu'ils tentent de gérer la situation, Batista entre en scène, mais il n'a aucune intention d'affronter Yamato Mori… il poursuit ses propres objectifs ! Bador Vlad a été le personnage le plus mis en avant dans ce volume. Durant la Grande Guerre des Chôjin, il était un aristocrate et un soldat d'Iratis jusqu'à sa rencontre avec Sora (alias Zora) après la chute d'Iratis aux mains de la Reine. Il rejoignit alors les forces alliées de Yamato Mori, la suivit, lui consacra sa vie et devint son général en chef. Sous forme humaine, sa puissance sur le champ de bataille était telle qu'il fut surnommé le Démon de la Guerre, un surnom qu'il conserva sous sa forme de Chôjin. Ses pouvoirs lui permettent de manipuler le sang de ses ennemis ainsi que le sien, et tant qu'il lui reste une seule goutte de sang, il peut se régénérer indéfiniment, ce qui le rend incroyablement puissant ! Nous avons également appris des choses sur IC Ice. Il était autrefois marin, et le navire sur lequel il se trouvait transportait une ogive nucléaire non explosée de Queem. Cette ogive a explosé de façon aléatoire, tuant tout son équipage, à l'exception de lui. Zora est apparue devant lui, lui a donné son sang et l'a ramené à la vie. Dès lors, il lui devait tout et a commencé à la suivre. Nous avons également eu droit à quelques informations sur BN, Denku et Tagawa, à l'époque où ils s'entraînaient il y a cinq ans. Ils formaient une bande de joyeux lurons, toujours à se taquiner. Cependant, au moment de choisir entre l'attaque et le soutien, ils ont mis au point une formation offensive plutôt originale, ce qui explique leur association et leur excellente synergie !

Si vous aimez l'action, le tome 11 de Choujin X va vous en donner à profusion. Chapeau à Sui Ishida ! Il semble avoir tiré les leçons de Tokyo Ghoul. Dans Tokyo Ghoul, les combats étaient difficiles à suivre, car l'auteur passait de l'un à l'autre sans presque aucune explication. De plus, avec une pléiade de personnages, il était compliqué de s'y retrouver sans un tableau récapitulatif. Ici, il définit clairement la composition de chaque groupe, et il ne se contente pas de le préciser, il le rappelle à chaque changement de scène.

Date de parution : 01 Octobre 2025
Editions : Glenat Manga
 Notre Avis
8 / 10
