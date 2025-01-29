Our Adventurer Guild est un RPG tactique au tour par tour étonnamment captivant, qui mêle une gestion de groupe poussée à des combats exigeants sur grille, le tout dans un format compact et gratifiant, mais malheureusement resté intégralement en anglais. Développé en solo par GreenGuy et porté sur consoles par Ultimate Games, le jeu confie aux joueurs la responsabilité de reconstruire une guilde d'aventuriers autrefois oubliée. Pour ce faire, ils recrutent des personnages personnalisés, les envoient accomplir des missions générées procéduralement et développent progressivement leur réputation et leur puissance grâce à un leadership avisé et une planification stratégique. Bien qu'il s'inspire clairement de titres comme XCOM et Battle Brothers, Our Adventurer Guild y apporte suffisamment de sa propre touche – notamment dans ses systèmes de développement de personnages, de création de relations et de dynamique risque-récompense – pour offrir une expérience unique et enrichissante. Au cœur du jeu se trouve le système de guilde, où les joueurs recrutent des aventuriers parmi une liste d'unités personnalisables. Commençant par des classes de base comme les écuyers ou les mages, les personnages peuvent évoluer vers des rôles plus spécialisés, tels que vétérans ou maîtres, au fil du temps. Chaque mission plonge les joueurs dans des scénarios de combat tactiques classiques où le positionnement, le terrain et la synergie du groupe sont primordiaux. Les combats sont précis et stratégiques : les joueurs doivent exploiter l'environnement à bon escient, combiner leurs compétences pour un maximum d'efficacité et prendre des décisions difficiles lorsque la situation dégénère. Le système de « Bravoure » apporte une dimension unique au jeu, permettant aux aventuriers de repousser leurs limites pour accomplir des actions spectaculaires, au prix de leur moral ou de leur santé à long terme. Cette fonctionnalité crée des enjeux importants et confère une intensité dramatique même aux rencontres les plus banales.Mais ce qui fait la véritable force d'Our Adventurer Guild, c'est le système de liens entre les personnages. Les aventuriers peuvent nouer des amitiés, des rivalités, voire des conflits internes, selon leur déploiement et le déroulement des missions. Ces relations influencent les performances des unités au combat, donnant au jeu une dimension humaine qui dépasse les mécaniques classiques des RPG tactiques. Au gré des succès, des échecs et même de la mort des personnages, il est facile de s'y attacher, rendant les pertes véritablement marquantes et non de simples revers mécaniques. Le jeu propose également des tests de compétences, des pièges dans les donjons et des événements à embranchements, rappelant les jeux de rôle sur table, offrant ainsi une variété narrative et des surprises au sein des missions. Bien que l'écriture soit globalement sobre, son ton léger, la camaraderie entre les membres du groupe et quelques moments dramatiques contribuent à donner de la personnalité à l'univers. La bande-son et les graphismes ne sont pas tape-à-l'œil, mais le style pixel art et les animations nettes servent les mécanismes du jeu sans les entraver – un équilibre que beaucoup de jeux tactiques peinent à trouver. Cependant, Our Adventurer Guild n'est pas sans défauts. Le rythme peut parfois être lent, notamment lors des missions secondaires répétitives pour entraîner les unités de renfort. Certains joueurs pourraient également trouver la courbe de difficulté inégale, avec des pics abrupts dans certains combats principaux qui peuvent s'avérer punitifs à moins d'une préparation minutieuse. Le système d'artisanat et d'amélioration d'équipement est assez basique, et les combats en fin de partie peuvent devenir répétitifs en raison du manque de variété des missions et de la conception des cartes. Malgré ces problèmes, les points forts du jeu surpassent largement ses faiblesses. Le cycle de jeu, composé du recrutement, de la préparation et du déploiement de son équipe, est addictif, et l'attachement émotionnel aux personnages donne du sens même aux missions de routine. Le fait que ce jeu ait été développé par un développeur solo sur PC rend sa qualité et son envergure d'autant plus impressionnantes.Our Adventurer Guild est un RPG tactique indépendant remarquable qui excelle par sa profondeur stratégique, son gameplay axé sur les personnages et son fort sentiment de progression. Son mélange de combats traditionnels au tour par tour, de relations significatives et de prises de décision impliquant des risques importants crée une expérience satisfaisante et émouvante. Même s'il ne bénéficie pas de la qualité de production des titres à gros budget, son charme, ses systèmes et sa rejouabilité en font un petit bijou pour les fans du genre.