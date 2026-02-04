Tatari tome 5





Tatari est une série qui a connu neuf tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Il y a bien longtemps, Tatari était un chat monstrueux qui était craint comme un grand démon dans la capitale de Kyoto. 1000 ans se sont écoulés et il est désormais un chat errant sous la garde d'un frère et d'une sœur nommés Takeru et Yuki. Tatari et Takeru étaient les meilleurs amis du monde et, bien qu'ils soient pauvres, ils vivaient heureux dans un appartement délabré... jusqu'au jour où Takeru fut tué. Pour le bien de son meilleur ami décédé, le grand démon Tatari poursuit sa dernière volonté, dans une bataille étrange et sombre avec un lever de rideau mystérieux !!Après un combat acharné contre Setsuna, Tatari se dirige vers Belter Lu, l'ennemi juré de Takeru, pour venger son meilleur ami disparu … Soudain, le cerveau de cette histoire apparaît devant lui ! L'émergence d'une nouvelle menace conduit l'histoire vers un dénouement inattendu ! Ce combat sombre entre des monstres étranges prend un tournant décisif. Face à cette nouvelle menace, le chapitre de Hong Kong s’achève et le rideau se lève sur une nouvelle phase du conflit ! Le tome 5 s'intensifie et prend une nouvelle dimension ! Nous faisons ainsi la connaissance de Raiden, le yokai affilié à Iraiya, la sœur aînée des Lu, qui combat contre Beriko et sa charge du sanglier. Tatari finit par débusquer Belter, et par le mettre littéralement en pièces, mais l'instigateur de la guerre de succession apparait : Garland Lu. Fatigué de voir Tatari sur son chemin, le patriache souhaite l’exterminer. Quant à Lu (Konia), il espère bien mettre à profit ses talents de manipulateur pour se servir du pouvoir de Tatari. La représentation des scènes de combat est saisissante et de grande qualité. L'histoire et les combats s'enchaînent à un rythme soutenu et ne sont jamais ennuyeux, ce qui laisse espérer une suite prometteuse. Sumeragi est tellement mignonne ! On adore les pensées et l'air maléfique de Tatari. Il y a déjà assez de mangas avec des héros trop gentils, alors on apprécie vraiment la façon dont Tatari se bat. Nous sommes aussi contents que l'histoire soit liée aux onmy?ji, et c'est amusant de spéculer sur les plans de ce personnage et sur la suite des événements. C'était touchant de voir Tatari pleurer une fois sa vengeance accomplie. Si nous devions formuler un reproche, ce serait qu'ils ont introduit trop de protagonistes. Il reste à savoir s'ils parviendront à tous les gérer par la suite. Si certains lecteurs s'interrogeaient sur la couverture de ce tome 5 français qui ne reprend pas l'illustration japonaise, sachez que la jaquette est réversible et que vous retrouvez la mouture originale de l'autre côté. Tatari finit tant bien que mal par rentrer de Hong Kong sous les traits de Takeru et sa petite sœur Yuki est énervée qu'il l'ait laissée toute seule.Le chapitre de Hong Kong est clos. La bataille continuera au Japon. Ce tome vous tiendra en haleine grâce à une tension croissante et des rebondissements surprenants !Date de parution : 04 Février 2026Editions : Glenat Manga