Le cœur narratif de PGA Tour 2K25 se développe principalement dans le mode MyCAREER , où le joueur a la possibilité de construire la carrière de son golfeur, en commençant par des tournois mineurs jusqu'à défier les plus grands champions du circuit PGA. Il ne s’agit pas seulement de gagner des trophées, mais de créer une véritable identité sportive, de nouer des alliances avec des sponsors, d’améliorer sa réputation et de gérer la dynamique de la saison de compétition. Le jeu tente de rendre cette expérience aussi immersive que possible, en introduisant des éléments narratifs qui donnent un sentiment de progression et de croissance à notre avatar virtuel. L’objectif est clair : devenir une légende du golf, en dominant les compétitions les plus prestigieuses du monde. En plus de la carrière, le titre propose d'autres modes qui enrichissent la composante narrative, comme des événements spéciaux et des rivalités avec de vrais golfeurs. Ces éléments contribuent à maintenir la tension et l’implication à un niveau élevé, permettant au joueur de se sentir partie prenante d’un écosystème plus vaste, dans lequel chaque tournoi représente une étape fondamentale sur le chemin du succès. La possibilité de rivaliser avec de vrais professionnels, fidèlement reproduits grâce à la licence officielle du PGA Tour , ajoute encore plus de profondeur à l'histoire de votre ascension sportive. Malgré l' absence d'un scénario traditionnel comme dans d'autres jeux de sport plus cinématographiques, PGA Tour 2K25 parvient toujours à offrir un récit émergent basé sur les performances et les choix stratégiques du joueur. Les interviews d'après-match, les commentaires des adversaires et l'évolution de son statut au sein du circuit contribuent à créer une histoire personnelle qui se développe de manière dynamique au fur et à mesure de la progression de sa carrière. Tout est localisé en français , rendant les dialogues et les interactions avec le monde du golf professionnel plus accessibles. Cependant, il est un peu absurde de ne pas pouvoir accéder à la plupart des modes sans une connexion Internet. Si vous utilisez la Switch 2 hors ligne, vous ne pouvez pas accéder à la carrière, mais uniquemement à la partie rapide, à l'entraînement et à la création de parcours. Un jeu Switch 2 quasiment réservé à un usage domestique, c'est regrettable.Le gameplay de PGA Tour 2K25 a été affiné par rapport à ses prédécesseurs, en introduisant un nouveau système de contrôle appelé EvoSwing , qui permet une sensation encore plus réaliste lors de l'exécution des coups. Le système repose sur une combinaison de mouvements de stick analogique et d'un mécanisme de synchronisation pour déterminer la puissance et la précision de votre swing . Cette approche nécessite une certaine courbe d’apprentissage, mais une fois maîtrisée, elle procure un niveau de satisfaction élevé, transformant chaque tir en un défi contre vous-même et contre le terrain de jeu. La gestion des golfeurs est un autre élément clé de l'expérience, avec un système de progression qui vous permet d'améliorer les statistiques de votre athlète grâce à des points de compétence et des mises à niveau d'équipement. L'introduction d'archétypes ajoute de la variété, vous permettant de vous spécialiser dans certaines caractéristiques, telles que la puissance des tirs longs ou la précision dans le jeu court. De plus, le marché des équipements offre de multiples options de personnalisation, bien que certaines améliorations soient liées à la monnaie virtuelle VC, qui peut être acquise à la fois via le gameplay et via des microtransactions. Les modes de jeu offrent une grande variété d'expériences : en plus de la carrière, vous pouvez participer à des événements en ligne, rivaliser avec des amis dans des matchs privés ou créer votre propre parcours avec l'éditeur de parcours, une fonctionnalité appréciée des fans de la série. La physique de la balle a été encore améliorée, rendant un réalisme incroyable dans la gestion des rebonds et des frottements au sol. Cependant, le titre maintient un bon équilibre entre réalisme et accessibilité, ce qui le rend agréable aussi bien pour les vétérans que pour les nouveaux joueurs. Sur Switch 2, il apparaît néanmoins décevant de ne pas avoir incorporé les commandes par mouvements, cela aurait vraiment ajouté à l'immersion et peut être poussé des non golfeurs à s'y essayer (comme du temps de la Wii). Après tout, les JoyCons 2 sont aussi faits pour ça.Visuellement, PGA Tour 2K25 fait un pas en avant par rapport aux précédents volets, en présentant une reproduction encore plus fidèle des parcours de golf officiels. Les développeurs ont travaillé pour améliorer la qualité des textures et le rendu des effets atmosphériques, rendant l'expérience plus immersive. Les variations dynamiques de la météo et de la lumière au cours des différentes phases de la journée ajoutent encore plus de réalisme, influençant également les conditions du terrain et le comportement du ballon. Sur le plan technique , le jeu offre des performances intéressantes sur Nintendo Switch 2 même si quelques concessions ont été faites par rapport aux autres consoles La résolution inférieure est perceptible en mode dock, avec quelques zones de végétation moins nettes, mais le jeu reste tout à fait agréable. Les modèles de golfeurs sont bien détaillés, même si les animations faciales semblent encore un peu raides par rapport aux titres sportifs plus avancés. La fréquence d'images reste stable même dans les moments les plus mouvementés, à seulement 30 fps cependant. et le système d'éclairage parvient à transmettre une atmosphère évocatrice lors des compétitions les plus prestigieuses. En revanche, il est regrettable que le jeu n'utilise pas le DLSS mais seulement le FSR 1.0, ce qui est décevant étant donné la supériorité des versions plus récentes. Le département audio est bien conçu, avec des effets sonores réalistes qui reproduisent fidèlement le bruit des coups de feu, le vent qui souffle dans les arbres et le bourdonnement de la foule . La bande-son accompagne les jeux discrètement, sans jamais être envahissante. Cependant, le commentaire, bien que bien fait, a tendance à se répéter au fil du temps, avec des phrases qui deviennent prévisibles après plusieurs heures de jeu. Dans l’ensemble, cependant, l’aspect audiovisuel de PGA Tour 2K25 est à la hauteur des attentes, contribuant à rendre l’expérience de golf plus engageante et satisfaisante.Nous voulons approfondir un peu plus la question des microtransactions car dans PGA Tour 2K25, elles constituent un aspect qui mérite d'être analysé attentivement . Ceux-ci influencent considérablement l’expérience de jeu, notamment dans la progression de votre golfeur. Le jeu utilise une monnaie virtuelle, appelée VC (Virtual Currency), qui peut être gagnée en terminant des matchs et des tournois ou achetée avec de l'argent réel via la boutique du jeu. Cette monnaie est principalement utilisée pour débloquer de meilleurs équipements, améliorer les statistiques de votre golfeur et acheter des objets cosmétiques pour personnaliser votre avatar. L’un des principaux problèmes des microtransactions est l’équilibre entre la progression naturelle et l’incitation à l’achat. Bien qu'il soit possible de gagner du VC en jouant, le rythme d'accumulation est assez lent, ce qui peut pousser certains joueurs à recourir aux achats pour accélérer le processus. Ce système risque de pénaliser ceux qui ne veulent pas investir d’argent supplémentaire, créant une sorte de disparité entre ceux qui choisissent de dépenser de l’argent réel et ceux qui préfèrent tout débloquer en jouant. Heureusement, le jeu n'est pas strictement un jeu de type pay-to-win , car les compétences du joueur restent le facteur déterminant de la performance dans la course, mais la possibilité d'obtenir un meilleur équipement en moins de temps peut fournir un petit avantage concurrentiel. Notons que la version physique du jeu est lancée sur une GameKey Card et qu'il faudra un peu plus de 34 Go pour l'installer.PGA Tour 2K25 est un titre qui mérite l'attention des amateurs de golf et des joueurs à la recherche d'une simulation sportive profonde et satisfaisante. Avec ses nombreuses options de personnalisation et son gameplay solide, il représente l'une des meilleures expériences de golf disponibles sur le marché et le portage sur Switch 2 reste assez satisfaisant techniquement. C'est dommage d'avoir la présence habituelle de microtransactions qui rendent la croissance et le plaisir du titre difficiles pour ceux qui n'apprécient pas ce genre de mécanique insérée dans un titre vendu au prix fort. De plus, on peut regretter que la plupart des modes de jeu imposent d'être connecté à Internet, cela n'a pas vraiment de sens sur une console aussi portable.