L'immense succÃ¨s d'Elden Ring a rendu le genre soulslike de plus en plus populaire. Des studios indÃ©pendants aux studios AAA, tous semblent se prÃ©cipiter pour proposer une formule similaire, agrÃ©mentÃ©e de leur propre touche. Face Ã cette tendance, Bandai Namco a pris une dÃ©cision audacieuse en proposant un monde ouvert dans Code Vein II. Cette formule s'avÃ¨re trÃ¨s aboutie et offre une expÃ©rience inÃ©dite par rapport au premier opus. Vous profiterez d'une grande libertÃ© d'exploration, grÃ¢ce Ã une structure du monde qui s'efforce d'Ã©quilibrer exploration et dÃ©fis typiques des jeux de type Souls. Code Vein II s'ouvre sur un monde au bord du gouffre, suite Ã un mystÃ©rieux phÃ©nomÃ¨ne appelÃ© la RÃ©surgence. Cet Ã©vÃ©nement est la consÃ©quence de l'invasion de Luna Rapacis, une entitÃ© monstrueuse nÃ©e d'une grande tragÃ©die et qui a semÃ© la destruction parmi tous les Ãªtres vivants. Contrairement au premier opus, oÃ¹ vous incarniez un Revenant, une crÃ©ature vampirique, ce nouvel Ã©pisode vous propose une perspective inÃ©dite : vous devenez un Chasseur de Revenants. Ce personnage a pour mission de protÃ©ger lâ€™humanitÃ©, mais paradoxalement, il est perÃ§u comme une menace par la communautÃ© des Revenants, qui aspire Ã la paix. La tension entre ces deux camps est Ã lâ€™origine dâ€™un conflit bien plus complexe. Le parcours du protagoniste prend une tournure encore plus dramatique lorsqu'il est ramenÃ© Ã la vie grÃ¢ce Ã un demi-cÅ“ur offert par Lou Magmell, un jeune Revenant dotÃ© du pouvoir unique de transcender le temps. Le lien d'Ã¢me qui en rÃ©sulte transforme leur relation en quelque chose de bien plus profond que celle d'un simple Â« hÃ©ros et son compagnon Â». Lou n'est plus seulement un compagnon, mais aussi un catalyseur actif, insufflant Ã leur histoire une dynamique plus intense et Ã©mouvante. Votre mission ne se limite plus Ã combattre les menaces ; elle vous entraÃ®ne dans un voyage Ã travers le temps afin de renforcer le potentiel fragile de Lou. C'est lÃ que le rÃ©cit de Code Vein II prend toute son ampleur, mÃªlant les thÃ¨mes du sacrifice, de la confiance et des mystÃ¨res historiques non rÃ©solus. La grande question demeure : pouvez-vous, avec Lou, sauver un monde au bord de lâ€™anÃ©antissement ? Quel est le vÃ©ritable secret de la RÃ©surgence survenue dans le passÃ© ?MalgrÃ© le chiffre romain Â« II Â» dans son titre, Code Vein II ne se contente pas de reprendre l'histoire originale. Il propose un scÃ©nario et des personnages entiÃ¨rement nouveaux ; vous n'aurez donc aucun mal Ã vous repÃ©rer, mÃªme si vous dÃ©couvrez tout juste l'histoire avec ce nouvel opus. Cependant, la rÃ©alisation n'est pas sans dÃ©fauts. Techniquement, on note encore quelques imperfections mineures, allant de performances inÃ©gales Ã des dÃ©tails environnementaux parfois insuffisants. La variÃ©tÃ© des ennemis est moins importante qu'escomptÃ©, ce qui rend certaines zones rÃ©pÃ©titives. NÃ©anmoins, l'audace de Bandai Namco d'adopter un concept de monde ouvert est louable. Le systÃ¨me de combat de Code Vein II conserve pour sa part les caractÃ©ristiques essentielles du prÃ©cÃ©dent opus, tout en bÃ©nÃ©ficiant d'ajustements et de refontes significatifs. Plusieurs termes ont Ã©tÃ© modifiÃ©s : les Â« Dons Â», qui dÃ©signaient auparavant des compÃ©tences, sont devenus les Â« Formes Â» , tandis que l'attaque Â« Drain Â» du Voile de sang a Ã©tÃ© rebaptisÃ©e Â« Prison Â», un nouveau mÃ©canisme d'Ã©quipement aux formes et animations plus variÃ©es, offrant un rendu visuel impressionnant. Votre personnage dispose de quatre emplacements pour ses compÃ©tences principales, avec un large choix d'options, incluant diverses armes. Les Codes de Sang demeurent un Ã©lÃ©ment central, fonctionnant comme un systÃ¨me de classes : ils influencent directement les statistiques principales et confÃ¨rent des traits spÃ©ciaux. Cependant, les statistiques associÃ©es Ã chaque Code de Sang ne sont pas entiÃ¨rement personnalisables ; il vous faudra donc expÃ©rimenter pour trouver celui qui correspond le mieux Ã votre style de jeu. Le changement le plus notable concerne le systÃ¨me de partenaires , qui joue dÃ©sormais un rÃ´le plus utile. Leur prÃ©sence ne se limite plus Ã offrir de la compagnie ; ils confÃ¨rent Ã©galement des bonus de caractÃ©ristiques supplÃ©mentaires lorsqu'ils sont invoquÃ©s au combat. Il est mÃªme possible de combiner les pouvoirs d'un partenaire sous une mÃªme forme, crÃ©ant ainsi des synergies et des amÃ©liorations qui vous donnent un avantage certain au combat. Les partenaires ne sont pas de simples compagnons, mais des combattants aux capacitÃ©s comparables Ã celles de votre personnage ; leur prÃ©sence influe donc directement sur la difficultÃ© du jeu.Cependant, Code Vein II ne se prÃªte pas entiÃ¨rement au jeu en solo. Ã€ certains moments de l'histoire, vous devrez choisir un partenaire. De plus, le personnage principal ressuscite systÃ©matiquement aprÃ¨s sa mort, quel que soit le partenaire choisi. Ce mÃ©canisme est accompagnÃ© d'un indicateur de temps de recharge sur l'icÃ´ne du partenaire, permettant plusieurs rÃ©surrections au cours d'un mÃªme combat. Toutefois, la quantitÃ© de points de vie restaurÃ©s diminue avec les rÃ©surrections frÃ©quentes ; il existe donc un risque qui exige une stratÃ©gie plus Ã©laborÃ©e. En revanche, le systÃ¨me reste intact et sans aucune limitation. L'Ichor fonctionne comme une source d'Ã©nergie pour l'exÃ©cution des compÃ©tences et peut Ãªtre rÃ©gÃ©nÃ©rÃ© grÃ¢ce aux attaques Drain lorsqu'une ouverture se prÃ©sente. Ces attaques Drain peuvent Ã©galement porter le coup fatal Ã un ennemi Ã©tourdi, permettant ainsi d'infliger un maximum de dÃ©gÃ¢ts tout en rechargeant l'Ichor. Ce mÃ©canisme maintient un rythme de combat intense et encourage une prÃ©cision optimale. De tous les changements, le plus frappant rÃ©side dans la sensation d'exÃ©cuter des attaques. Les animations des personnages et les effets d'attaque sont dÃ©sormais plus percutants, et la qualitÃ© audio confÃ¨re une vÃ©ritable puissance Ã chaque coup portÃ©. La fluiditÃ© des mouvements amÃ©liore Ã©galement la rÃ©activitÃ© des commandes, rendant l'interaction entre les actions Ã l'Ã©cran plus prÃ©cise. Bien que le nouveau systÃ¨me de partenaires puisse lÃ©gÃ¨rement abaisser le niveau de difficultÃ©, le systÃ¨me de combat de Code Vein II atteint globalement un niveau supÃ©rieur Ã celui de son prÃ©dÃ©cesseur, offrant une expÃ©rience plus solide et plus satisfaisante. Le dÃ©veloppement de Code Vein II a durÃ© plus de cinq ans depuis la sortie du premier opus, notamment en raison des changements fondamentaux qu'il introduit. Au-delÃ de la simple prise en compte des retours du prÃ©cÃ©dent Ã©pisode et de la refonte de plusieurs Ã©lÃ©ments clÃ©s, le jeu est conÃ§u dans un monde ouvert. Au dÃ©part, cette approche a suscitÃ© quelques doutes, mais aprÃ¨s l'avoir testÃ©e, l'ampleur de l'exploration s'est rÃ©vÃ©lÃ©e colossale, offrant une carte d'une immensitÃ© remarquable. Ce choix est d'autant plus impressionnant que le genre Souls-like a rarement adoptÃ© le concept de monde ouvert.Au dÃ©but du jeu, l'exploration est limitÃ©e Ã l'Ã®le de Magmell. Cependant, une fois sur le continent, le jeu s'ouvre complÃ¨tement, offrant une libertÃ© d'exploration totale au fil de l'histoire. Cette libertÃ© n'est pas qu'un simple bonus : chaque rÃ©gion regorge de contenu additionnel, sous forme de missions secondaires et de donjons optionnels, qui enrichissent l'expÃ©rience. Chaque exploration est gratifiante, qu'il s'agisse de secrets cachÃ©s ou de nouveaux dÃ©fis. L'immersion est renforcÃ©e par le systÃ¨me mÃ©tÃ©orologique dynamique, qui donne vie Ã l'atmosphÃ¨re du monde et sublime l'expÃ©rience d'exploration. Pour faciliter les dÃ©placements sur de vastes Ã©tendues, Code Vein II Ã©quipe votre personnage d'une moto. La conception des cartes s'adapte mÃªme Ã ce vÃ©hicule, en proposant des voies dÃ©diÃ©es pour des dÃ©placements plus rapides. Pour ceux qui souhaitent se tÃ©lÃ©porter instantanÃ©ment vers des lieux Ã©loignÃ©s, un systÃ¨me de voyage rapide est disponible via les Mistles : des points de contrÃ´le fonctionnant comme des feux de camp. Ã€ ces points, vous pouvez non seulement voyager rapidement, mais aussi faire progresser votre personnage, personnaliser vos armes, augmenter votre rÃ©gÃ©nÃ©ration, changer de partenaire et accÃ©der Ã diverses autres options. De plus, pour dÃ©bloquer la carte initialement cachÃ©e, vous devrez vaincre un monstre appelÃ© le Brouilleur de Carte . Cet ennemi est relativement faible et marquÃ© en violet sur la carte du monde, ce qui le rend facile Ã repÃ©rer. Bien que ce systÃ¨me de monde ouvert semble complet, il souffre d'un manque flagrant de variÃ©tÃ© parmi les ennemis. On rencontre souvent les mÃªmes types d'adversaires, avec seulement quelques variations mineures. Cela vaut non seulement pour les ennemis classiques, mais aussi pour les boss, dont la plupart semblent recyclÃ©s, Ã l'exception de ceux directement liÃ©s Ã l'histoire principale. Le manque de variÃ©tÃ© se manifeste Ã©galement dans la conception du monde et des zones, qui tendent Ã Ãªtre uniformes. Cependant, ce dÃ©faut est en partie compensÃ© par un aspect d'exploration toujours aussi captivant, notamment grÃ¢ce Ã l'influence significative du thÃ¨me du voyage dans le temps sur les conditions du monde. On a l'impression d'explorer deux cartes en monde ouvert diffÃ©rentes, alors qu'elles se dÃ©roulent en rÃ©alitÃ© dans le mÃªme univers, Ã une Ã©poque diffÃ©rente. De plus, la conception des niveaux a clairement bÃ©nÃ©ficiÃ© d'un soin accru cette fois-ci, si bien que l'exploration n'engendre ni frustration ni ennui â€“ une amÃ©lioration dÃ©coulant de l'analyse de l'incident de la CathÃ©drale du SacrÃ©-Sang dans le prÃ©cÃ©dent opus.La transformation de Code Vein II en jeu en monde ouvert a Ã©galement profondÃ©ment modifiÃ© le systÃ¨me de progression. Vous Ãªtes dÃ©sormais libre de choisir votre propre voie : avancer dans lâ€™histoire principale, accomplir des missions secondaires centrÃ©es sur des personnages spÃ©cifiques, ou simplement explorer le monde pour gagner de lâ€™expÃ©rience et dÃ©couvrir des secrets cachÃ©s. MÃªme les missions principales ne sont plus linÃ©aires : certaines peuvent Ãªtre jouÃ©es Ã votre rythme, notamment celles oÃ¹ vous devrez prendre des dÃ©cisions cruciales qui dÃ©termineront si vous souhaitez modifier le passÃ© ou le laisser intact. MagMell est la zone d'activitÃ© principale de Code Vein II. Elle sert de hub central. Vous y trouverez diverses installations essentielles pour renforcer votre personnage, vous entraÃ®ner grÃ¢ce Ã diffÃ©rents modes et interagir avec des alliÃ©s qui vous aideront Ã progresser dans les missions principales et secondaires. Ce hub conserve le concept du prÃ©cÃ©dent opus, mais paraÃ®t plus spacieux et plus vivant. Les sources thermales sont Ã©galement prÃ©sentes, et mÃªme situÃ©es Ã l'extÃ©rieur du hub. Elles fournissent parfois de nouvelles recettes pour la synthÃ¨se d'objets. En matiÃ¨re de dÃ©veloppement de personnage, la progression ne se limite pas Ã la simple montÃ©e de niveau. Plusieurs Ã©lÃ©ments entrent en jeu : le choix du Code Sanguin, des armes et des compÃ©tences Formae, le systÃ¨me de prison et lâ€™ajout des Boosters comme nouveau mÃ©canisme dâ€™amÃ©lioration des statistiques. Lâ€™exploration du monde est Ã©galement plus gratifiante grÃ¢ce Ã la prÃ©sence dâ€™armes et de compÃ©tences Formae dissÃ©minÃ©es dans des lieux optionnels. MalgrÃ© les dÃ©bats persistants sur la qualitÃ© de la sÃ©rie, il est indÃ©niable que la personnalisation des personnages est l'un des principaux atouts de Code Vein II. Cette fonctionnalitÃ© fait son grand retour avec une portÃ©e bien plus Ã©tendue, permettant de personnaliser l'apparence de son personnage jusqu'Ã un niveau de dÃ©tail inimaginable auparavant. Cependant, les modifications apportÃ©es au style visuel des modÃ¨les 3D rendent la reproduction des anciens personnages plus complexe. Certaines options restent limitÃ©es, comme la rigiditÃ© de la structure faciale et le nombre restreint de formes de bouche disponibles uniquement dans la version par dÃ©faut. Des limitations se font Ã©galement sentir au niveau des proportions corporelles. Les modÃ¨les masculins et fÃ©minins sont conÃ§us selon une norme prÃ©cise, ce qui rend difficile la crÃ©ation de personnages plus Ã¢gÃ©s, plus jeunes ou avec des morphologies trÃ¨s diffÃ©rentes. De plus, l'absence de mode coopÃ©ratif en ligne risque de dissuader certains joueurs d'exploiter pleinement les options de personnalisation.L'annonce du format monde ouvert et du moteur graphique Unreal Engine 5 pour Code Vein II a suscitÃ© des doutes quant Ã ses optimisations techniques. Malheureusement, ces craintes se sont avÃ©rÃ©es justifiÃ©es. Sur PlayStation 5 Pro, les performances du jeu Ã©taient dÃ©cevantes, bien que globalement acceptables. L'un des problÃ¨mes les plus flagrants rÃ©sidait dans la diffÃ©rence considÃ©rable de frÃ©quence d'images entre les environnements extÃ©rieurs et intÃ©rieurs. MalgrÃ© la possibilitÃ© de privilÃ©gier la fluiditÃ© ou la qualitÃ© visuelle, les deux modes ne prÃ©sentaient aucune diffÃ©rence significative. Les dÃ©fauts techniques constatÃ©s Ã©taient variÃ©s : textures de piÃ¨tre qualitÃ© avec apparition soudaine dâ€™Ã©lÃ©ments mÃªme pendant les cinÃ©matiques, utilisation excessive du flou de mouvement, distance dâ€™affichage insuffisante permettant aux ennemis dâ€™apparaÃ®tre brusquement de trÃ¨s prÃ¨s, et Ã©clairage incohÃ©rent. Lâ€™ensemble de ces problÃ¨mes rendait lâ€™expÃ©rience visuelle instable et nuisait Ã lâ€™aspect graphique, qui devrait pourtant Ãªtre lâ€™un des principaux atouts du jeu. On constate Ã©galement des problÃ¨mes audio. Face Ã des monstres imposants, les effets sonores, pourtant essentiels Ã l'expÃ©rience de jeu, sont totalement absents. Il devient ainsi plus difficile d'anticiper leurs attaques, ce qui nuit Ã l'intensitÃ© du combat. La combinaison de ces difficultÃ©s fait des aspects techniques l'un des principaux points faibles de Code Vein II. Si l'ambition de crÃ©er un monde ouvert avec un moteur moderne est louable, la rÃ©alisation technique encore immature empÃªche les graphismes et l'audio de soutenir pleinement les ambitions du jeu. Code Vein II est proposÃ© Ã un prix Ã©levÃ©, comparable aux standards actuels des jeux AAA. ComparÃ© au contenu proposÃ©, ce jeu est en effet trÃ¨s riche : un vaste monde ouvert avec un systÃ¨me dâ€™exploration non linÃ©aire, des mÃ©caniques de combat repensÃ©es grÃ¢ce aux Formae, Ã la Prison et au Fardeau, et des options de personnalisation de personnage plus poussÃ©es. De plus, le mode Photo rend lâ€™expÃ©rience de jeu encore plus personnelle. Sa riche palette d'options permet de passer des heures Ã expÃ©rimenter. Ce mode se dÃ©cline en deux formats : Fixe, qui fige l'environnement, et Temps rÃ©el, qui continue de fonctionner normalement avec des options de rÃ©glage du cadrage. GrÃ¢ce Ã cette combinaison, vous pouvez non seulement prendre des photos, mais aussi enregistrer des vidÃ©os sous diffÃ©rents angles, tout en modifiant les expressions et les Ã©moticÃ´nes de votre personnage. ComparÃ© Ã d'autres jeux du genre Souls comme Elden Ring, qui proposent un contenu plus abouti pour un prix Ã©quivalent, Code Vein II reste en retrait en termes de finition et de cohÃ©rence. En dÃ©finitive, Code Vein II offre un contenu solide, mais ne parvient pas Ã combler les attentes suscitÃ©es par son prix.Dans l'ensemble, Code Vein II est une initiative audacieuse qui recÃ¨le un grand potentiel pour devenir un Souls-like unique en son genre. Cependant, ses faiblesses techniques et la variÃ©tÃ© limitÃ©e de son contenu l'empÃªchent de rivaliser avec les grands noms du genre. Pour ceux qui recherchent une expÃ©rience inÃ©dite, un rÃ©cit poignant et un systÃ¨me de combat plus riche, Code Vein II mÃ©rite tout de mÃªme le dÃ©tour, mÃªme s'il faut Ãªtre rÃ©aliste quant Ã sa qualitÃ© technique.