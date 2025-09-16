Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition

Il y a tellement de choses dans le jeu que nous pourrions tranquillement passer deux mille mots sur ce que vous pouvez faire. Bien sûr, nous ne le faisons pas, nous mettons donc principalement l'accent sur la base et nous concentrons sur les innovations. La base est brièvement résumée : votre personnage autodidacte choisit de déménager sur une île inhabitée avec un certain nombre d'autres résidents pour établir une colonie ici. Cette île inhabitée est d'emblée une des innovations. Dans le passé, vous vous retrouviez dans un village existant où beaucoup de choses étaient déjà en place. Vous commencez maintenant dans une tente, tout comme l'entrepreneur Tom Nook qui vous a vendu l'aventure. Tom est aussi la personne que vous devez aller voir pour chercher vos outils et pour construire votre maison. Bien entendu, vous pouvez ultérieurement agrandir votre maison, en y ajoutant de nouvelles pièces et d'autres améliorations. La fabrication de vos propres outils est d'ailleurs une nouveauté. Dans les parties précédentes, il fallait acheter tous votre attirail, ce qui est toujours possible, mais maintenant vous pouvez aussi collecter des ressources pour le fabriquer vous-même. La nouvelle version Switch 2 prend même en charge le mode souris pour les mécanismes de construction et/ou de décoration intérieure et exploite les microphones des manettes Joy-Con 2 grâce à l'objet en jeu Mégaphone. De plus, la publication correspond avec la mise à jour gratuite 3.0 qui apporte de nouvelles fonctionnalités dont un hôtel, des rêver'îles, des collaborations spéciales et plus encore !Vos aventures quotidiennes dans Animal Crossing : New Horizons sont constituées des choses que vous aimez faire, et tout possesseur de Switch pourra effectuer une mise à jour pour 4.99€. Rien n'est nécessaire et tout est permis. Par exemple, vous pouvez collecter des objets pour le musée, nettoyer votre île et la remettre en ordre en plantant des arbres ou voyager sur des îles inhabitées. Cet élément est recommandé car vous y rencontrerez de nouveaux résidents potentiels, mais aussi des ressources rares, voire inexistantes sur votre île. Par exemple, dans Animal Crossing, vous avez toujours un type de fruit sur votre propre île (nous avions des cerises) et vous pouvez trouver des pêches sur les autres îles. Auparavant, tout ce que vous faisiez auparavant utilisait des clochettes, la monnaie du jeu, mais un nouveau moyen de paiement a été ajouté dans New Horizons. Vous pouvez accumuler des "Nook Miles" en relevant des défis (quotidiens). Un exemple de défi ordinaire est de faire pousser autant de fruits que possible dans votre village, mais pour cela, vous devez rendre visite à d'autres personnes. Un exemple de défi quotidien est la vente d'objets tels que les coquillages. Ce système garantit que vous avez plus que jamais quelque chose à faire dans le jeu. Dans les précédents épisodes, dès que vous entriez dans votre village, vous y passiez environ une heure par jour.Animal Crossing : New Horizons n'est pas le jeu auquel vous jouez en vingt ou trente heures, mais un jeu où vous pouvez obtenir un contenu différent chaque jour pendant un an. Vous suivez donc les saisons et les vacances que vous avez dans la vie réelle, mais il y a aussi des insectes et des poissons, par exemple, qui apparaissent seulement le soir ou même seulement pendant un certain mois. Et si le seul véritable objectif est d'obtenir une île agréable et confortable (et vous pouvez en juger par vous-même, vous ne pouvez pas finir le jeu), tout collecter est un véritable objectif pour de nombreux joueurs dans Animal Crossing : New Horizons. Un nouveau précepte que de nombreux joueurs apprécieront peut-être le plus est l'aménagement paysager. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, il est possible de personnaliser l'île dans les limites de la plage. Les collines, les chemins, les pelouses et même les ruisseaux et les lacs peuvent être ajustés grâce à cette fonction. Bien que cela ne puisse pas être fait directement, c'est quelque chose que les joueurs vont vraiment essayer de débloquer. Et en fait, vous commencez avec ça quand vous débutez le jeu. Contrairement aux opus précédents, vous pouvez décider du lieu de séjour des nouveaux résidents. S'il y a bien une caractéristique qui définit New Horizons , et qui est ici renforcée, c'est la personnalisation. Cette édition ne se contente pas d'ajouter des objets ou des décorations ; elle améliore la façon dont les joueurs interagissent avec eux . Des réglages plus précis, des interfaces plus claires et des commandes plus précises rendent le processus créatif moins frustrant et plus gratifiant. L'aménagement intérieur, en particulier, paraît plus intuitif. La liberté d'expérimenter sans crainte de sanction favorise la créativité et renforce l'idée centrale d' Animal Crossing : l'île n'est pas un défi à relever, mais un espace à construire à son propre rythme. De plus, ces améliorations ne perturbent pas l'équilibre du jeu. Elles ne transforment pas la personnalisation en un éditeur froid et technique ; elles conservent ce ton convivial qui encourage l'expérimentation, les erreurs et la reprise sans conséquences négatives.Une des caractéristiques importantes d'Animal Crossing est la possibilité de jouer avec d'autres joueurs via le Nintendo Switch Online. Le temps s’écoule comme dans la réalité grâce à l’horloge interne de la console. La nuit tombe à l’extérieur, il en sera de même dans Animal Crossing. Les joueurs peuvent participer à toutes sortes d’événements, parfois organisés par d’autres habitants de l'île. Sur le plan technique, Animal Crossing New Horizons se montre assez coloré et agréable, il y a un net progrès depuis les précédents épisodes portables de la série. Visuellement, Animal Crossing : Nintendo Switch 2 Edition ne cherche pas à révolutionner le genre, et c’est ce qui fait son charme. Le style graphique reste chaleureux, épuré et reconnaissable, mais bénéficie désormais d'un éclairage plus dynamique et homogène , d'ombres mieux définies et de textures qui ajoutent de la profondeur sans sacrifier la simplicité. Les changements sont particulièrement perceptibles à différents moments de la journée. Les levers et couchers de soleil, ainsi que les nuits, acquièrent des nuances qui accentuent le passage du temps et donnent à l'île une impression de vie accrue. Il ne s'agit pas d'une amélioration destinée à impressionner sur les photos, mais plutôt à accompagner de longues séances sans fatiguer les yeux. En termes de performances, la stabilité est l'un des principaux atouts. Les chutes de fréquence d'images disparaissent quasiment et les temps de chargement sont considérablement réduits, même si le jeu ne tourne pas en 60 fps. Cela a un impact direct sur l'expérience quotidienne, où chaque seconde gagnée contribue à une navigation plus fluide. Très confortable, la jouabilité du jeu gagne en confort grâce à l'utilisation du stick analogique, et Marie l'assistante vous guidera pour vous expliquer les principaux mécanismes. Les mélodies restent sympathiques et globalement la durée de vie ne fera pas défaut, comme à l'accoutumée avec la série. La présence d'un multijoueurs est un point essentiel dans ce genre de production (en local ou en ligne), cette fois douze joueurs peuvent être réunis et même se voir grâce à la caméra.Animal Crossing : New Horizons surpasse en tout point ses prédécesseurs. Surtout en raison de l'énorme quantité d'innovations qui ont rendu le jeu encore meilleur. Le jeu est destiné aux fans de la franchise et tous ceux qui y joueront profiteront constamment de la merveilleuse vie insulaire. La version Switch 2 permet de profiter d'une réalisation rehaussée (4K) et de fonctionnalités inédites liés au support. De quoi y replonger avec envie.