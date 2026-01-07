Astro Royale tome 2

Astro Royale (Negai no Astro) est une série en six tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. La famille Yotsurugi, autrefois un syndicat du crime, s'est transformée en une organisation populaire. Leur chef, Kongo Yotsurugi, s'est montré généreux et a adopté plusieurs enfants, dont certains de ses rivaux. Cependant, son seul fils, Hibari, n'a jamais osé se prononcer ouvertement lorsqu'il a fallu nommer un successeur en raison de la santé déclinante de Kongo. Lorsque Kongo décède, il est du devoir d'Hibari d'annoncer le nouveau successeur de la famille ; cependant, lorsqu'il nomme son frère adoptif et ami le plus proche, Terasu, comme nouveau chef, toute la famille provoque un tollé car ils pensaient que leur frère adoptif, Shio, était assuré de devenir le nouveau chef. Cette nuit-là, une pluie de météores s'abat sur la ville. On dit que si l'on tient un objet qui nous est cher et que l'on fait un vœu, il se réalisera. Cependant, ils ne s'attendaient pas à ce qu'une météorite s'abatte sur la ville et provoque une catastrophe. Lors de l'explosion, un immeuble s'effondre sur Terasu. Grâce à son vœu, Hibari acquiert un pouvoir appelé Astro… la manifestation de votre vœu en lien avec l'objet que vous teniez. Hibari tenait une balle que son père lui avait léguée. Comme lui, son bras se transforma en balle et son poing en poudre, ce qui amplifia considérablement la puissance d'un simple coup de poing. Grâce à cela, il pulvérise l'immeuble et sauve Terasu, mais s'effondre. Hibari se réveille deux semaines plus tard, et le monde a changé. Il n'était pas le seul à avoir acquis le pouvoir d'Astro. Contrariée par la succession de Kongo, la famille se divise en plusieurs factions, chacune contrôlant une partie de Tokyo. Leur objectif est de renverser Terasu et Hibari pour devenir le nouveau chef et façonner l'avenir de la famille Yotsurugi à leur image. Le responsable de cette bataille royale n'est autre que Shio lui-même. Hibari sait qu'il ne peut pas vaincre Shio seul, il doit donc constituer une faction… et quoi de mieux que de se tourner vers sa famille !Le deuxième tome d' Astro Royale confirme que l'œuvre de Ken Wakui n'est pas une simple expérience suite au succès de Tokyo Revengers , mais un projet à part entière, capable d'équilibrer l'action surnaturelle et la puissance brute des relations humaines. Si le premier tome offrait une introduction frénétique aux personnages, aux pouvoirs et aux dynamiques familiales, ce second tome va plus loin : il consolide le conflit central autour du clan Yotsurugi et oppose Hibaru à des ennemis incarnant l'influence corruptrice des désirs mêmes qui ont donné naissance aux « astros ». L'histoire nous ramène à Asakusa, quartier où tradition et chaos urbain coexistent. C'est là qu'émergent les Ghost Thieves, un groupe qui utilise ses corps célestes comme une arme pour commettre des vols et semer la terreur. Avec eux, Wakui propose une variation sombre et nihiliste sur la signification de posséder un corps céleste : tandis qu'Hibaru et ses frères et sœurs y voient une arme de protection ou un symbole de responsabilité héréditaire, les Ghost Thieves incarnent l'appropriation égoïste et destructrice de ce même phénomène. Ce contraste n'est pas fortuit. Dès ses débuts, Astro Royale explore l'idée que les astres reflètent directement les désirs les plus profonds de ceux qui les reçoivent. Ainsi, le groupe nous rappelle que les mêmes météores qui ont donné à Hibaru la force de protéger sa famille peuvent aussi transformer d'autres en bourreaux. L'affrontement entre ces deux visions est inévitable, et Wakui l'exploite avec un rythme narratif qui mêle une violence crue à une profonde réflexion morale. L'un des rebondissements narratifs les plus marquants de ce tome est la réapparition de Kinpa, l'ami d'enfance d'Hibaru. Leurs retrouvailles suscitent non seulement une douce nostalgie, mais soulèvent également de nouvelles questions sur la loyauté, les liens et les souvenirs partagés. Wakui démontre ici son talent pour enrichir l'intrigue d'une profondeur émotionnelle sans en ralentir le rythme : Kinpa n'est pas un simple souvenir romantique ou un accessoire sentimental, mais une figure clé qui met à rude épreuve l'équilibre fragile d'Hibaru. À travers ce récit, l'auteur nous rappelle que le protagoniste ne lutte pas seulement contre des ennemis extérieurs. Son plus grand combat consiste à maintenir la cohérence entre ce à quoi il aspire – un chef fort et protecteur – et ce que signifie réellement porter l'héritage du clan Yotsurugi. La simple présence de Kinpa fait voler en éclats cette façade, révélant le garçon vulnérable qui hésite encore entre le devoir qui lui est imposé et ses désirs personnels.Visuellement, ce deuxième volume confirme le style reconnaissable de Wakui. Les lignes franches, les compositions angulaires et les expressions intenses demeurent l'essence esthétique de l'œuvre. Les scènes de combat contre les Ghostsheeps, en particulier, témoignent d'une maîtrise du rythme qui alterne coups violents et pauses dramatiques, créant une tension qui explose aux moments clés. Contrairement à d'autres shonen récents, Astro Royale n'hésite pas à montrer la brutalité des conflits. Si les pouvoirs surnaturels ajoutent au spectacle, les combats conservent une dimension physique, presque douloureuse, rappelant aux spectateurs que chaque affrontement a de réelles conséquences. Wakui évite la superficialité du cliché du « monstre de la semaine » et privilégie des combats où la psychologie des personnages est tout aussi importante que la force brute. La dynamique familiale demeure l'un des plus grands atouts de la série. La mort du patriarche a non seulement laissé un vide de pouvoir, mais aussi un climat de tensions entre les frères et sœurs. Bien que ce volume soit centré sur les Ghostsheeps, l'ombre du clan Yotsurugi plane constamment. Hibaru, l'héritier désigné, doit prouver que son autorité ne repose pas uniquement sur le pendentif en forme de balle, mais aussi sur sa capacité à protéger et à guider dans un monde où les astres amplifient les tentations. Le contraste avec Terasu, son frère, demeure un fil narratif secondaire mais fondamental. La figure du « bouclier » face à la « balle » prend tout son sens lorsque Hibaru doit affronter un groupe qui utilise ses pouvoirs sans aucun code moral, soulignant ainsi la nécessité non seulement de la force, mais aussi d'un cadre éthique pour la guider. Bien qu'Astro Royale ne compte que six volumes dans son édition japonaise, ce deuxième tome démontre que Wakui a su condenser une histoire intense en un nombre restreint de volumes, avec un rythme soutenu et une trame émotionnelle riche et complexe. Les retrouvailles avec Kinpa, la menace des Moutons Fantômes et l'ombre du clan Yotsurugi tissent un récit qui progresse inexorablement vers son dénouement inéluctable. En ce sens, la brièveté de l'œuvre est un atout. Chaque volume s'apparente à un chapitre crucial, sans aucun remplissage. Wakui y condense le meilleur de son style – drame juvénile, vie de rue, tension morale – dans un format haletant, faisant d'Astro Royale une lecture particulièrement recommandée pour ceux qui recherchent un sh?nen manga direct, touchant et réaliste, malgré ses éléments surnaturels.Astro Royale Vol. 2 confirme que la série de Ken Wakui ne se contente pas de comparaisons avec Tokyo Revengers . Ici, un univers unique se construit, où les astro symbolisent les désirs humains et où l'héritage de la famille Yotsurugi se mesure non seulement au sang, mais aussi aux principes. Avec des ennemis incarnant la corruption du pouvoir et la réapparition de figures du passé comme Kinpa, l'intrigue gagne en profondeur émotionnelle et prépare le terrain pour des conflits encore plus importants. L'œuvre conserve son mélange d'action brutale, de drame familial et de réflexions sur la loyauté, nous rappelant qu'en fin de compte, ce qui définit un leader n'est pas la force de son astro, mais la clarté de ses décisions.Date de parution : 07 Janvier 2026Editions : Glenat Manga