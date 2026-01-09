 Se connecter 
 Se connecter 
 
Jeune et fauchée
Publié le 18/02/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1771171287-jeune-et-fauchee.jpg


L'album nous plonge dans les années 90. Florence est étudiante en art. Elle n'a pas d'argent, pas de plan B, et surtout, elle possède cette fierté un peu naïve qui l'empêche de demander de l'aide à ses parents. Le récit n'est pas une simple succession d'anecdotes de "vie de bohème". C'est une plongée brute dans le quotidien de ceux qui comptent chaque centime : les appartements insalubres, les repas sautés, la honte sociale et la débrouille permanente qui finit par devenir une seconde nature. Et cette vie précaire va durer de nombreuses années, avant que l'auteure ne connaisse le succès.

Après un triptyque consacré à l'enfance ("Cruelle", "Pucelle", "Jumelle"), Florence Dupré La Tour continue dans la veine autobiographique, en évoquant cette fois les difficultés, notamment financières, de son entrée dans la vie d'adulte. Comme pour les précédents livres, l'autrice cherche moins à raconter sa vie qu'à prendre du recul et à porter un propos plus large. Il est ici évidemment question d'argent et de déclassement, mais aussi et surtout de la valeur qu'on donne aux choses et aux personnes. Outre l'avarice financière, c'est surtout le côté avare de sentiments des parents de Florence qui frappe, et qui a des conséquences à long terme sur l'image qu'elle a d'elle-même. Le monde de la BD en prend aussi pour son grade, entre la toxicité du milieu et la précarité du métier, et à ce titre l'album est totalement en phase avec les revendications qui ont conduit au girlxcott du festival d'Angoulême. Un message de fond, présenté avec humour mais sans concessions, et complètement d'actualité : on est loin du cliché de l'autobio nombriliste. Si vous connaissez le travail de l'autrice, vous ne serez pas dépaysé Son dessin est nerveux, presque élastique. Elle n'hésite pas à déformer son propre visage pour exprimer l'angoisse ou la fureur. C’est une "ligne claire" qui a déraillé pour mieux servir l'émotion. Le ton est direct, sans fioritures. Elle pratique un humour d'autodestruction qui rend le sujet supportable sans jamais en atténuer la gravité.

VERDICT
"Jeune et fauchée" réussit le tour de force d'être un album profondément politique sans jamais être donneur de leçons. C'est le récit d'une survie banale, raconté avec une honnêteté qui force le respect.

Date de parution : 09 Janvier 2026
Editions : Dargaud
Plus d'articles dans cette catégorie
17/02/2026 @ 15:33:22
Ichi the Witch tome 1
16/02/2026 @ 15:32:40
Promenons-nous dans l'espace tome 1
13/02/2026 @ 19:32:40
A Warrior Exiled by the Hero and His Lover tome 2
12/02/2026 @ 16:06:24
Ladies with Guns tome 4
11/02/2026 @ 01:52:22
Mon adolescence explosive tome 1
10/02/2026 @ 01:41:25
A Warrior Exiled by the Hero and His Lover tome 1
09/02/2026 @ 15:30:43
Marriage of Lies
06/02/2026 @ 15:49:23
Witch and Mercenary tome 1
05/02/2026 @ 15:45:59
La maison biscornue
04/02/2026 @ 16:11:07
Rainmaker - La vie étonnante de Charles Hatfield

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Social18-02
Les joueurs fuient Discord à cause de la reconnaissance faciale.
 Linux18-02
Gentoo quitte GitHub. Les développeurs en ont assez de l'IA et de Copilot de Microsoft.
 Jeux Vidéos18-02
Test Exotica 2 : Pet Shop Simulator (PC) - Gérez tranquilement une animalerie
 Android18-02
Android sauvegardera enfin automatiquement le dossier Téléchargements.
 Internet18-02
3 millions d'images controversées en 11 jours : le RGPD pourrait frapper X de plein fouet
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page