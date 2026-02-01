Ichi the Witch tome 1

Ichi the Witch est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu six tomes à ce jour aux éditions Shueisha. Dans un monde où seules les femmes peuvent être sorcières, un jeune garçon, sans le savoir, acquiert leurs pouvoirs. La magie est bien vivante, à l'intérieur d'êtres appelés Majiks. En réussissant l'épreuve d'un Majik, une sorcière peut s'emparer de son pouvoir. Cependant, seules les femmes peuvent devenir sorcières ou utiliser des objets magiques. Tout bascule le jour où un jeune homme nommé Ichi bouleverse le monde en vainquant un Majik redoutable et en obtenant ses pouvoirs magiques ! Chasseur solitaire, Ichi ignore tout des sorcières et des Majiks, mais il est obsédé par la chasse à tout ce qui respire la soif de sang. Lorsque cet instinct le pousse à intervenir dans un combat entre la grande sorcière Desscaras et le terrifiant roi Majik Uroro, contre toute attente, il acquiert la magie destructrice d'Uroro, devenant ainsi le seul sorcier masculin au monde ! Et même Desscaras est loin d'imaginer le casse-tête que ce jeune Ichi, véritable sauvageon, est sur le point de lui donner.Ichi the Witch est scénarisé par la créatrice de Welcome to Demon School, Iruma-kun! et dessiné par l'artiste d'Act-Age (qui a vraiment été lésée par l'écrivain de cette série). Le premier chapitre n'est pas très palpitant. On a droit à tout un tas d'informations sur Ichi et son monde, un véritable déballage d'infos, on découvre qu'il est doué pour la chasse, puis une sorcière débarque pour traquer un majik, une créature dotée de magie vivante que l'on peut acquérir de différentes manières. Par « humaine », j'entends les femmes, puisque les hommes n'ont aucun pouvoir magique. Jusqu'à ce qu'un majik, digne du Retour du Roi de Peter Jackson , révèle qu'aucune femme ne peut la vaincre. Soudain, les talents d'Ichi se révèlent redoutables contre les êtres magiques et il anéantit le matriarcat d'un seul coup. Ou plutôt, il s'y intègre. Ichi est un personnage correct, sincère et respectueux, qui ne cherche pas à blesser par simple plaisir. Il maîtrise ses compétences, ce qui lui permet de faire preuve d'ingéniosité, et il se montre parfois humain et attachant lorsqu'il n'est pas à la chasse. Il incarne cependant à la perfection le protagoniste surpuissant des shonen, et c'est inhérent à sa personnalité. Malgré tout, il est suffisamment compétent pour accomplir sa mission, et le concept de sa chasse à ces créatures suffit à construire une histoire convenable. Mais, comme souvent dans ce genre de situation, ce sont les détails qui transforment une histoire correcte en un récit captivant. Le premier détail qui vient à l'esprit est Desscaras, la première sorcière qu'Ichi rencontre, complètement imbu de sa personne. Ce n'est pas que Desscaras soit mauvaise dans son travail, loin de là, elle est même hyper compétente. Elle en est simplement parfaitement consciente et, par conséquent, imbuvable. Ce serait insupportable si elle n'était pas si drôle et si facilement agacée par l'esprit libre d'Ichi. Ces deux-là sont au cœur de la majeure partie de l'histoire, et les réactions de Desscaras sont en grande partie ce qui nous a fait adorer ce récit. D'ailleurs, le majik qu'Ichi tue pour obtenir ses pouvoirs finit par vivre sur lui comme une excroissance parlante, un développement très Iruma. Surtout vu son inutilité une fois absorbé. Le dernier membre de l'équipe est la faible Kumugi, chargée de consigner toutes les aventures qui ne manqueront pas de se produire. Kumugi veut juste rester dans l'ombre, alors bien sûr, les choses ne se passent pas comme prévu, même si on a vraiment apprécié la façon dont Ichi a pris contact avec elle et l'a aidée à accepter ses pouvoirs. C'est excellent. Ce titre est suffisamment différent d'Iruma pour ne pas donner l'impression d'être une redite, tout en conservant un charme familier. Les graphismes sont de bonne facture et parfois hyper-détaillés ; la scène d'action avec les bottes à froufrous est particulièrement réussie. Le frisson de noirceur et des designs vraiment géniaux, associés à un excellent sens du timing comique et à la sagesse de ne pas se prendre trop au sérieux, contribuent grandement à son succès. Espérons que la qualité sera plus homogène par la suite ; le titre connaît quelques baisses de régime, mais il a largement de quoi séduire.Ichi the Witch peut compter sur la compétence de son équipe créative et quand il le fait, c'est un excellent divertissement. Si vous aimez l'action et la magie, n'hésitez pas !Date de parution : 12 Fevrier 2026Editions : Ki-oon