Développé et édité par Orange Popcorn , Maid of Salvation est un RPG d'action en 3D à vue de dessus doté d'un système de combat accessible et dynamique, et d'un style graphique rappelant l'anime. Fidèle à son titre, l'héroïne est une « servante », mais son arsenal est impitoyable et ne laisse aucun survivant. Créé par les mêmes développeurs que Hunter X , Maid of Salvation reprend en grande partie l'autre titre du studio. On y retrouve également une jeune fille qui, armée d'une épée, affronte des monstres de toutes sortes. L'univers de ce jeu évoque l'anime. À ceci près que, contrairement à Hunter X qui mettait en scène une étudiante, Maid of Salvation incarne une servante. De plus, le cadre du jeu change également : d'un jeu d'action-aventure à défilement horizontal, il adopte une vue isométrique. Dans Maid of Salvation, nous incarnons Shizuka , une servante du Purgatoire, une sorte de paladine chargée de sauver les âmes perdues. Pour ce faire, nous parcourrons une aventure linéaire de durée modeste, jalonnée de 20 boss différents. Un hub permet également d'interagir avec d'autres personnages. Malheureusement, comme vous l'aurez sans doute remarqué, le début du récit manque d'originalité et de complexité. En réalité, le scénario de Maid of Salvation, bien que présent, n'exploite pas pleinement son potentiel, se contentant d'un rôle secondaire et laissant l'attention se porter principalement sur le gameplay , et plus précisément sur le système de combat. Le reste n'est qu'un enchaînement flou de dialogues et d'événements qui peinent à captiver le joueur, hormis quelques rares moments intéressants plus tard dans le jeu. Cela s'explique aussi par la caractérisation des personnages, Shizuka y compris, qui manquent de charisme et de profondeur psychologique.Maid of Salvation est un jeu d'action-aventure en 3D à la troisième personne, avec une vue isométrique du dessus, qui revisite la formule Metroidvania en y ajoutant une touche de Souls-like et une structure RPG rudimentaire. Le tout est harmonieusement combiné grâce à la simplicité et à l'immédiateté du gameplay. En résumé, le jeu nous invite à progresser sur des chemins légèrement ramifiés, en anéantissant tous les ennemis sur notre passage. Ce faisant, nous gagnerons de l'expérience à investir dans un système de progression élémentaire complexe, conçu pour renforcer notre héros. À cela s'ajoute un arsenal permettant d'effectuer des combos au corps à corps et des attaques à distance, tout en gérant soigneusement nos munitions. Un système de soin est également présent, et en cas de mort, à l'instar des jeux de type Souls , nous pourrons récupérer ce que nous avons perdu. Tout ce que propose Maid of Salvation fonctionne et forme un ensemble plutôt solide et cohérent, mais le jeu ne se distingue ni par son innovation ni par son audace créative. Même le bestiaire, bien que varié, trouve sa meilleure expression dans les combats de boss . Il y en a vingt, tous très différents les uns des autres, et il faut étudier attentivement leurs schémas d'attaque pour éviter une défaite rapide. Quant à la difficulté, Maid of Salvation est assez variable, mais jamais véritablement insurmontable.Graphiquement , Maid of Salvation est tout juste correct. Le rendu est solide et sans fioritures, mais aussi fade et sans intérêt. Des personnages aux ennemis, en passant par les environnements, le jeu est vite oublié. L'interface est agréable et nous n'avons rencontré aucun problème technique majeur. De plus, le titre fonctionne très bien sur les deux modes de la console hybride de Nintendo, la version portable étant particulièrement fluide et sans aucun ralentissement. Côté exploration, malgré la présence de chemins alternatifs recelant des secrets, la zone de jeu, avec des graphismes peu détaillés et originaux, paraît assez plate et impersonnelle. Le level design, bien que parfois complexe, ne parvient pas à se démarquer par son originalité et sa capacité à marquer les esprits. Malgré cela, Maid of Salvation offre des heures de divertissement grâce à un système de combat rapide et efficace qui encourage également l'expérimentation. Il est regrettable, cependant, que la caméra ne soit pas toujours optimale et puisse parfois gêner la vision de l'action. Ce défaut reste néanmoins mineur. Le son se démarque légèrement plus que les graphismes, allant jusqu'à presque devenir un moteur pour l'expérience, grâce à des effets sonores parfaitement intégrés aux phases de jeu. Enfin, la présence bienvenue de sous-titres français est à souligner , même s'ils ne sont pas toujours d'une cohérence irréprochable.Maid of Salvation n'est pas un mauvais jeu, mais il peine à se démarquer. Son système de combat, rapide, accessible et efficace, est contrebalancé par un système d'exploration peu inspiré, lui-même desservi par des graphismes et un scénario décevants. En revanche, la variété des éléments de gameplay offre une bonne personnalisation, et les nombreux boss garantissent des combats intéressants.