Promenons-nous dans l'espace tome 1

Promenons-nous dans l'espace (Kimi to Uchuu wo Aruku Tame) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Kobayashi est un lycéen délinquant que tout le monde considère comme un fainéant, alors qu'en réalité, il a beaucoup de mal avec ses études et ses petits boulots. Même ses amis doutent de sa capacité à accomplir les tâches les plus simples, ce qui lui a fait prendre conscience de sa faiblesse, qu'il affronte de la seule manière qu'il connaisse : en hurlant sur tout le monde. Un jour, un garçon assez étrange nommé Uno arrive dans sa classe. Il a l'air d'un enfant vif et innocent, mais il se fige lorsqu'on lui adresse la parole et a du mal à faire plusieurs choses à la fois ; même ce que les autres considéreraient comme facile ou normal est un véritable défi pour lui, ce qui fait de lui une cible facile pour les brimades. Malgré tout, Kobayashi est inspiré par Uno, et lorsque son précieux carnet est volé, le jeune délinquant décide de l'aider. Dès lors, ils deviennent amis, et Uno commence à l'inspirer par sa joie de vivre et son rêve : faire une sortie extravéhiculaire. Ensemble, ils apprennent à identifier leurs difficultés et à les surmonter, transformant ainsi leur vie de manière radicale.Comme prévu, voici un nouveau manga qui aborde le thème des difficultés de communication. On pourrait presque le considérer comme un nouveau sous-genre au sein du seinen, mais celui-ci possède une caractéristique unique, rarement rencontrée dans d'autres mangas : l'amitié masculine y est au cœur de l'histoire. De nombreux mangas se déroulent dans des lycées, mais celui-ci est différent car ses deux personnages principaux sont neurodivergents. L'un se cache derrière une façade de « dur à cuire », tandis que le nouveau est timide et extraverti. Les deux nouent une amitié improbable et s'entraident pour faire face aux aléas du lycée et de la vie familiale. On y trouve des personnages complexes, un soutien émotionnel précieux et une atmosphère riche et nuancée. Bien sûr, cela signifie aussi qu'il s'agit d'un manga profond, avec des scènes émouvantes, qui nous amène à réfléchir à nos actions et à celles des personnages, et qui nous rappelle les valeurs essentielles de l'amitié : être là pour soutenir les siens et ne pas juger les autres simplement parce qu'ils sont différents. À l'opposé de toute cette sentimentalité, le dessin du manga est simple mais d'une grande qualité, mettant l'accent sur l'humour tout en dépeignant les traumatismes et la singularité d'Uno. Cela contribue à alléger la charge émotionnelle de l'histoire et fonctionne à merveille.Le premier, et peut-être le seul manga qui représente la neurodivergence avec autant de justesse ! Il existe bel et bien un spectre, et Kobayashi et Uno s'y situent à différents points. Les deux personnages sont traités avec délicatesse et ne sont pas réduits à de simples excentricités, comme c'est souvent le cas dans d'autres séries. Alors, si vous voulez donner une chance à cette œuvre, faites-le à bras ouverts, car vous ne le regretterez pas ; il n'est pas étonnant qu'elle ait remporté le prix Taisho en 2024.Date de parution : 17 Septembre 2025Editions : Glenat Manga