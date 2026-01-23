Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Difficile de croire que la série Yakuza existe depuis 20 ans, depuis sa première sortie sur PS2. Au cours des deux dernières décennies, des dizaines de jeux Yakuza sont sortis sur différentes plateformes. Si certains titres restent non localisés, la majorité de la série est disponible en anglais sur les plateformes modernes. Le projet Yakuza Kiwami entame donc officiellement son troisième opus.Malgré l'introduction du nouveau protagoniste Ichiban Kasuga dans les deux séries principales, il semble que les développeurs hésitent encore à se séparer du Dragon de la famille Dojima. Kiryu n'est pas le seul concerné, puisque SEGA intègre son rival Yoshitaka Mine comme personnage jouable dans une nouvelle histoire inédite intitulée Dark Ties . Ce jeu reprend l'histoire de la version originale et fait suite à Yakuza Kiwami 2. Se déroulant en 2007, il raconte comment Kazuma Kiryu a quitté sa vie fastueuse à Kamurocho pour s'installer à Okinawa et prendre soin d'un orphelinat nommé Morning Glory. Avec l'aide d'Haruka, il gère cet orphelinat qui accueille huit enfants et devient pour eux une figure paternelle.Alors qu'il mène une vie paisible à Okinawa, Kiryu se retrouve de nouveau mêlé à un conflit majeur lié à une lutte de pouvoir au sein du clan Tojo qu'il a quitté. La conspiration politique qui en résulte menace également l'existence de l'orphelinat Morning Glory. Pour sauver les enfants qu'il aime, Kiryu est contraint de retourner à Tokyo afin de rétablir l'ordre. Kazuma Kiryu parviendra-t-il à résoudre le conflit qui a éclaté au sein du clan Tojo ?Yakuza Kiwami 3 est un remake de Yakuza 3, sorti initialement en 2009 sur PS3. Cette version remaniée propose une nouvelle histoire mettant en scène Yoshitaka Mine, intitulée Dark Ties . Cette extension est incluse dans le jeu Yakuza Kiwami 3 et n'est pas proposée en contenu téléchargeable séparé. Pour jouer à Dark Ties, vous pouvez le choisir dès le début sans avoir à terminer l'histoire de Kiryu au préalable. Cependant, pour éviter les spoilers et mieux comprendre l'histoire, nous vous recommandons de terminer l'histoire principale avant de commencer. L'un des principaux aspects du gameplay de Yakuza réside dans l'exploration de ses villes. Au début du jeu, vous explorerez encore Kamurocho avant que Kiryu ne décide de partir pour Okinawa avec Haruka afin de gérer un orphelinat. À Okinawa, vous profiterez davantage de la lumière du jour. Située sur la côte, Okinawa offre une atmosphère plus agréable que Kamurocho et ses néons illuminés la nuit. Okinawa n'est pas particulièrement grande, environ la moitié de la superficie de Kamurocho, mais chaque quartier regorge de bâtiments uniques et d'activités passionnantes. Bien que moins étendue, vous pourrez tout de même y tester un prototype de Segway, comme dans le jeu Like a Dragon: Infinite Wealth . Dans Kiwami 3, la ville d'Okinawa est plus animée que dans le premier opus, avec une circulation plus dense. Les développeurs ont également amélioré le système de voyage rapide , permettant de se déplacer partout sans avoir à héler un taxi. Cependant, l'activation du voyage rapide nécessite toujours de désigner le taxi comme destination, et des frais sont à prévoir à chaque fois. En plus de la mission principale, vous pouvez effectuer de nombreuses activités annexes pendant votre exploration, comme réaliser des quêtes secondaires uniques , connecter votre téléphone portable avec des PNJ pour vous faire des amis sur les réseaux sociaux de Lalala Loveland , prendre des photos des lieux répertoriés dans le Rallye Photo , affronter les Faucheurs qui traînent ou jouer à des mini-jeux spéciaux que nous expliquerons ci-dessous.La série Yakuza propose constamment des activités divertissantes qu'il serait dommage de manquer. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux joueurs en oublient même leurs missions principales, tellement ils sont absorbés par ces activités annexes. Ces dernières facilitent souvent l'aventure de Kiryu grâce aux récompenses qu'elles permettent de gagner. Nous n'entrerons pas dans le détail de chaque mini-jeu, car vous en avez probablement déjà vu la plupart dans les précédents opus. Cependant, certains mini-jeux d'envergure méritent d'être présentés plus en profondeur. Le premier, Bad Boy Dragon, est un nouveau mini-jeu où vous intégrez un gang de motards dirigé par une jeune fille nommée Tsubasa. Ce qui distingue ce gang des autres, c'est que tous ses membres sont des femmes. Les mécanismes des mini-jeux sont assez similaires à ceux des pirates de Goro Majima dans les précédents jeux. Vous pouvez recruter de nouveaux membres pour le gang de motards en accomplissant des missions secondaires, en combattant, ou même en « achetant » de nouveaux membres dans la boutique. Ensuite, vous pouvez créer jusqu'à quatre équipes différentes, chacune composée de cinq membres, avec ses propres couleurs d'uniforme et ses motos. Chaque membre du gang de motards a un rôle spécifique : Attaquant, Défenseur ou Soigneur. Kiryu, quant à lui, ne fait partie d'aucune équipe ; il est le chef d'un gang de motards solitaire.Le deuxième mini-jeu majeur, Morning Glory, vous propose de participer à diverses activités avec les enfants de l'orphelinat. Le Yakuza 3 original avait été critiqué pour avoir gâché une occasion précieuse d'explorer plus en profondeur la vie de Kiryu et des orphelins. C'est pourquoi, dans cette version de Kiwami, RGG Studio tente de corriger ses erreurs passées. De retour chez lui, Kiryu endosse le rôle de père auprès des enfants de l'orphelinat Morning Glory. De nombreuses activités les attendent : couture, cuisine, jardinage, pêche, chasse aux insectes et aide aux devoirs. Chaque mini-jeu propose des mécanismes simples et intuitifs, tout en conservant un niveau de difficulté suffisant pour vous garantir un défi constant à chaque session. À chaque activité accomplie dans Morning Glory, le lien de Kiryu avec les enfants se renforcera. Et lorsque vous atteindrez un certain nombre de cœurs, vous vivrez un événement spécial avec eux, similaire au lien social de Persona. Kiryu peut également répondre aux diverses demandes des habitants grâce au tableau d'affichage de sa maison. Ainsi, si vous avez des récoltes comme des oignons, des carottes, du chou, des pommes de terre, ou même du poisson que vous avez pêché, vous pouvez les vendre via ce tableau pour gagner de l'argent. Cet argent peut ensuite servir à acheter des ingrédients ou à améliorer votre jardin.L'aventure de Kiryu, Mine propose également un mini-jeu d'envergure intitulé « Kanda Damage Control » , où vous devrez redorer le blason de Kanda pour qu'il puisse gravir les échelons. Il vous faudra faire preuve d'ingéniosité et de connaissances pour répondre aux diverses requêtes et relever les défis de Kamurocho en son nom. Résoudre leurs problèmes améliorera l'image de Kanda auprès du public. Votre progression dans ce mini-jeu débloquera les Liens Boissons , qui pourront renforcer les liens entre Mine et Kanda. Le second mini-jeu, à plus grande échelle, est Brawler Hell , un club de combat clandestin situé à Kamurocho où des investisseurs VIP parient des sommes considérables sur des compétitions. Chaque jour, un combat infernal y est organisé, poussant les participants à leurs limites. Les organisateurs représentant une menace sérieuse pour la famille Nishikiyama, Mine décide finalement de les éliminer en entrant lui-même dans l'arène. Le Combat Infernal est un combat traditionnel en un contre un qui se déroule dans une arène. Pour gagner, vous devez mettre votre adversaire KO dans un temps imparti. Ce mini-jeu est similaire au Colisée de Kiryu.En parlant de conception du monde, nous laisserons de côté Kamurocho, souvent présent dans d'autres jeux, car l'un des points forts de celui-ci est Okinawa. Ici, Okinawa se compose de deux cartes distinctes : l' orphelinat Morning Glory et le centre-ville de Ryukyu . Contrairement aux versions originale et remasterisée, où les deux environnements paraissaient ternes et peu attrayants, dans cette version de Kiwami 3, RGG Studio a transformé l'agencement de la ville, ses bâtiments et ses objets en un décor plus coloré et vivant. Boutiques, restaurants, supérettes et même marchés traditionnels sont magnifiquement réalisés pour le plus grand plaisir des yeux. L'orphelinat Morning Glory paraît plus attrayant et plus vivant, les enfants s'adonnant à diverses activités comme la chasse aux insectes, leurs devoirs, la cuisine et les jeux sur la plage. L'éclairage contribue grandement à l'atmosphère saisissante, donnant l'impression d'être en vacances à Okinawa. Ce jeu remet au goût du jour la personnalisation des personnages, vous permettant de modifier leur apparence. Vous pouvez changer divers aspects, des chapeaux aux lunettes, en passant par les boucles d'oreilles, le maquillage , les vêtements, les pantalons, les accessoires pour les mains et les chaussures. Détail intéressant : les modifications sont visibles dans les cinématiques, votre personnage ne reprenant donc pas soudainement sa tenue par défaut. La personnalisation ne se limite pas aux vêtements et à l'apparence de votre personnage ; vous pouvez également personnaliser son téléphone. Le jeu se déroulant en 2008-2009, le téléphone utilisé par le personnage n'est pas un smartphone comme ceux d'aujourd'hui. Vous pouvez changer le fond d'écran, l'interface, l'antenne, et même ajouter des autocollants et des porte-clés. Tout comme pour les vêtements, ces personnalisations seront conservées lorsque Kiryu utilisera son téléphone pendant les cinématiques. Côté audio, les jeux Yakuza ont toujours offert une qualité irréprochable. Cette version de Kiwami 3 propose un doublage anglais, perpétuant ainsi la tradition des précédents opus, et pour la première fois il y a des sous-titres en français. Cependant, pour une immersion totale, nous privilégions le doublage japonais, qui retranscrit parfaitement les émotions des personnages dans chaque dialogue. Quant à la musique et aux effets sonores, rassurez-vous : RGG Studio maîtrise l'art d'adapter la bande-son à chaque instant pour une expérience immersive et intense.Le système de combat du jeu conserve le même style que les précédents opus de la série Kiwami : un beat'em up d'action. Kiryu utilise toujours le style de combat du Dragon de Dojima, basé sur la force et des combos puissants. Chaque coup de poing et de pied de Kiryu est d'une puissance redoutable, capable de projeter les ennemis au loin et de les faire s'écraser au sol. Kiryu acquiert un nouveau style de combat appelé Style Ryukyu , axé sur l'utilisation des armes. Vous pouvez alterner entre les deux styles en plein combat en appuyant sur la flèche du bas de la croix directionnelle. Avec ce style, les mouvements de Kiryu sont beaucoup plus rapides et agressifs. Ses armes peuvent également être changées automatiquement pendant les combos. Ce style est idéal lorsque vous êtes encerclé par plusieurs ennemis et que vous souhaitez les disperser. L'avantage du Style Ryukyu réside dans sa capacité à dévier les armes ennemies, qu'elles soient tranchantes, contondantes ou même des balles. Outre la jauge de chaleur, généralement utilisée pour les actions spéciales, Kiryu dispose également d'un autre paramètre appelé jauge de dragon. Une fois pleine, elle permet d'activer le Dragon Boost , rendant Kiryu beaucoup plus fort et rapide. En Dragon Boost, Kiryu peut également exécuter une nouvelle série de coups, sous forme d'impact. Selon nous, ce jeu possède le meilleur système de combat car, en plus d'être rapide, chaque mouvement de Kiryu est à la fois agressif et adaptatif. Contrairement à Kiryu, Mine possède un style de combat plus rapide et varié, similaire à celui de Majima. Ses combos sont flexibles, et elle peut même utiliser ses ennemis comme points d'appui pour prolonger ses attaques. Mine dispose d'une capacité spéciale appelée Éveil des Ténèbres , qui s'active lorsque son paramètre en forme de cœur est entièrement chargé. En activant cette condition, les attributs d'attaque, de défense et de mouvement de Mine augmenteront considérablement, le rendant beaucoup plus fort que dans son état normal. Si vous n'avez pas joué à la version originale ou remasterisée de Yakuza 3 , Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties est l'occasion de poursuivre l'histoire de Kiryu dans la version définitive. Qu’en est-il des joueurs qui ont déjà joué aux versions originale et remasterisée ? Ce jeu reste incontournable, car il propose des changements significatifs, non seulement au niveau du gameplay, mais aussi du contenu et de l’histoire. Ce jeu ne se contente pas de raconter l'histoire du clan Tojo du point de vue de Kiryu, il offre également une nouvelle perspective grâce à des personnages clés comme Yoshitaka Mine.De tous les jeux de la série, Yakuza 3 est souvent considéré comme sous-estimé en raison de sa courte durée de vie et de son contenu limité. Cependant, avec Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties , RGG Studio a non seulement corrigé les défauts du premier opus, mais aussi amélioré le confort de jeu, qui faisait défaut dans les précédents jeux Yakuza. Ce jeu est non seulement amusant, mais aussi très divertissant. Les histoires secondaires nous ont fait rire aux éclats. Tout au long de notre session de jeu, nous avons été complètement captivés par ses fonctionnalités, notamment le voyage rapide via téléphone ou carte, un système de combat rapide et adaptatif, des améliorations simplifiées et des activités annexes addictives qui nous ont fait oublier la mission principale. Le seul bémol de ce jeu réside peut-être dans l'absence de mini-jeux pour adultes, pourtant un atout majeur des jeux Yakuza.