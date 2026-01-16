A Warrior Exiled by the Hero and His Lover tome 2

A Warrior Exiled by the Hero and His Lover (Keikenchi Chochiku de Nonbiri Shoushin Ryokou: Yuusha to Koibito ni Tsuihou Sareta Senshi no Mujikaku Zamaa) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions ASCII Media Works. Voici l'histoire d'un héros de niveau 300 voyageant à travers le monde ! Thor faisait partie d'une équipe de rang S dirigée par son ami d'enfance, le héros Sayn, mais il fut exclu du groupe après que cedernier lui ait volé sa petite amie. Désespéré, il vainquit un monstre et la compétence [Accumulation de Points d'Expérience] s'éveilla.Thor atteignit alors le niveau 300, surpassant largement le héros ! Ayant acquis involontairement le pouvoir suprême, Thor décida de partir en voyage pour panser son cœur brisé, espérant trouver quelque chose qui comblerait le vide qu'il ressent . Le rideau se lève maintenant sur une histoire fantastique de niveau 300 parcourant le monde !Thor et ses amis se lient d'amitié avec Marianne, la fille du seigneur, mais elle et les autres habitants d'Ainark sont soudainement enlevés par des tentacules. Lorsqu'ilsse rendent dans les ruines pour la secourir, ils découvrent une armée de démons menée par un des sbires du Roi Démon qui les attend… ! Laissant Kaede et Urara s'occuper des ennemis mineurs, Thor affronte le sbire. Lorsque celui-ci tente d'embrasser Marianne avec concupiscence, Thor entre dans une rage folle et déchaîne une partie de son pouvoir… ! Le deuxième tome s'ouvre sur une scène où la fille du seigneur, Mlle Marianne (qui figure au premier rang sur la couverture), et les habitants sont entraînés dans des ruines souterraines par des tentacules et une armée commandée par un démon. La situation dégénère rapidement ! La fille du seigneur… Son comportement est indigne d'une aristocrate ! Elle s'enroule sans cesse autour du bras du protagoniste, Thor, et presse inconsciemment sa poitrine contre lui ! Il est manifestement amoureux d'elle (après tout, il lui a sauvé la vie… ? Serait-ce l'effet du pont suspendu ?). Non seulement elle dévoile sa poitrine, mais puisqu'elle manie une épée avec sa jupe, on aperçoit naturellement sa culotte (comme sur la couverture)… En fait, après son bain, elle court même nue dans le salon à la poursuite de l'œil duveteux de la couverture… On dirait qu'elle fait partie du personnel de maison… Quelle écervelée ! Et si un lien se tisse entre Thor et la fille du seigneur, c'est assez courant dans les isekai… non ? Le seigneur lui demande de remettre une lettre à une certaine personne… et cela mène à une autre rencontre. Lorsqu'il visite la capitale royale dans la seconde partie de l'histoire, ce qui est soit une bonne, soit une mauvaise chose…? il séjourne quelques jours de plus au manoir du seigneur… entraînant Marianne sans cesse … c'est une préfiguration du héros minable et faible qui apparaîtra plus tard, ce qui nous fait sourire. Eh oui, la bande de bras cassés dont faisait partie le protagoniste auparavant récolte une fois de plus ce qu'elle mérite sans même s'en rendre compte (ils conquièrent le donjon et s'emparent du trésor en premier...)?. Mais dans cette œuvre, la bande est composée de ce même héros minable et de trois filles (dont son ex-petite amie) qui sont des marionnettes contrôlées par son « œil magique ». Le seul hic, c'est que lorsque son « butin involontaire » explose, les trois filles sont blessées ! C'est le seul hic... Le pire, c'est que?dans ce tome, l'une d'elles est poussée à terre en pleine rue, en plein centre-ville, et se fait étrangler. Et que diable lui font ces yeux ?! Les deux filles parviennent tant bien que mal à l'arrêter, mais... on dirait bien qu'elles sont emmenées au paradis. Ensuite, il lance à nouveau son sortilège… et les trois filles le suivent en titubant comme des zombies… Thor doit se débarrasser de ce héros au plus vite, même si ce n'est que pour un jour, une heure, une minute… Il est tellement épuisé mentalement qu'il craint que les trois filles, y compris son ex-petite amie, contrôlées uniquement par le sortilège, ne soient broyées dans le donjon ou avec ses compagnons nocturnes, réduites en miettes. C'est tout simplement terrifiant. De plus, il est intéressant que la cuisine de Kaede ait l'air si mauvaise… mais qu'en est-il du goût ? Finalement, un nouvel épisode de chasse aux monstres, mené personnellement par le roi, commence dans la capitale royale !… Mais nous voulons qu'ils se débarrassent de ce héros minable plus vite que des monstres ! C'est presque une supplique !? Le manga bonus à la fin du volume montre Kaede achetant de la lingerie sexy (Marianne lui fait un cadeau ?).?Sous la couverture se trouve une image de Kaede et Marianne en maillots de bain. Que se passera-t-il dans le prochain volume ?!Ce tome est encore plus intéressant que le premier. La progression des personnages féminins est un peu trop facile, mais ça ne dérange pas trop. Ce serait intéressant qu'ils continuent à faire payer ce héros minable pour ses actes !Date de parution : 16 Janvier 2026Editions : Meian