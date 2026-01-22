La sÃ©rie Rune Factory connaÃ®t un destin similaire Ã celui de Persona. Initialement intÃ©grÃ©e Ã la franchise Harvest Moon (aujourd'hui Story of Seasons ), elle a Ã©voluÃ© vers une licence indÃ©pendante en raison de sa popularitÃ© croissante. L'histoire de ce jeu se dÃ©roule Ã l'est de la Terre, sur une terre appelÃ©e Azuma. Un jour, un objet gÃ©ant s'Ã©crasa sur Azuma, provoquant une fissure dans le ciel. Les dieux de la nature disparurent, les montagnes s'effondrÃ¨rent et les champs se dessÃ©chÃ¨rent, laissant les habitants sans espoir. En consÃ©quence, la puissance des runes cessa de circuler. Le protagoniste principal (Subaru/Kaguya) se rÃ©veille aprÃ¨s avoir rÃªvÃ© d'un duel de dragons. Il ne se souvient ni du comment ni du pourquoi, mais il entend une voix rÃ©sonner en lui, lui disant qu'il a Ã©tÃ© envoyÃ© pour devenir un Danseur de la Terre chargÃ© de sauver le monde de la menace du FlÃ©au, une force malÃ©fique qui contrÃ´le dÃ©sormais Azuma. Subaru/Kaguya pourront-ils ramener la terre d'Azuma Ã son Ã©tat d'origine ? Rune Factory: Guardians of Azuma ne se positionne ni comme un prÃ©quel ni comme une suite Ã Rune Factory 5, mais plutÃ´t comme une sÃ©rie dÃ©rivÃ©e indÃ©pendante. Contrairement Ã sa licence sÅ“ur Story of Seasons, Rune Factory combine des Ã©lÃ©ments d'aventure fantastique, de combat et de simulation agricole. Dans ce jeu, vous pouvez choisir l'un des deux personnages principaux proposÃ©s : Subaru ou Kaguya . Tous deux sont des Danseurs de la Terre envoyÃ©s par les dieux pour sauver le pays d'Azuma. Contrairement aux autres sÃ©ries de Rune Factory occidentalisÃ©es, l'univers de ce jeu est basÃ© sur la culture japonaise de l'Ã¨re Sengoku.L'un des points faibles de Rune Factory 5 rÃ©sidait dans sa section exploration, et Marvelous ne reproduit pas cette erreur. Guardians of Azuma a corrigÃ© ce problÃ¨me en offrant un espace d'exploration assez vaste. Bien que le monde ne soit pas aussi vaste que Breath of the Wild, ce jeu propose un systÃ¨me de carte du monde similaire Ã celui des anciens JRPG, oÃ¹ vous chevaucherez un dragon. Au cours de votre exploration, vous pourrez rÃ©colter diverses matiÃ¨res premiÃ¨res en abattant des arbres, en extrayant des roches ou en rÃ©cupÃ©rant d'autres objets. Vous pourrez Ã©galement trouver des statues de grenouilles dissÃ©minÃ©es sur la carte ou simplement balayer la terre devant le temple. Ce que nous apprÃ©cions le plus dans l'exploration, c'est le systÃ¨me de voyage rapide depuis le point de sauvegarde, qui rÃ©duit le temps de trajet pour atteindre un point dÃ©jÃ franchi. C'est trÃ¨s pratique pour terminer les quÃªtes inachevÃ©es. En termes de combat, le systÃ¨me reste identique Ã celui du prÃ©cÃ©dent Rune Factory : simple mais toujours efficace. Votre personnage peut porter deux types d'armes simultanÃ©ment, que vous pouvez changer en cours de combat. Chaque arme possÃ¨de des animations d'attaque diffÃ©rentes : Ã©pÃ©es courtes, Ã©pÃ©es longues, Ã©pÃ©es jumelles, amulettes Ã lancer ou arcs et flÃ¨ches. NouveautÃ© : une troisiÃ¨me arme, le TrÃ©sor sacrÃ© , est disponible et peut Ãªtre dÃ©clenchÃ©e avec la touche Y. Ce trÃ©sor a plusieurs fonctions, comme dÃ©clencher des attaques Ã©lÃ©mentaires et restaurer des points de vie. Cependant, pour l'activer, les points runiques (RP) sont sa principale ressource. Vous ne combattrez pas seul ici, car vous pouvez inviter trois PNJ du village Ã rejoindre votre groupe. Ces personnages ont chacun leur rÃ´le : Attaquant, Amortisseur, Debuffeur, Soigneur ou DÃ©fenseur. Ils jouent leurs rÃ´les avec beaucoup d'ingÃ©niositÃ©, ce qui vous aidera grandement pendant le combat. Cependant, la difficultÃ© finale est facile, ce qui permet de terminer rapidement le combat contre le boss.EnvoyÃ© en tant que Danseur de Terre , votre personnage est chargÃ© de ranimer les arbres morts du FlÃ©au en dansant prÃ¨s d'eux. Appuyez simplement sur le bouton A ou X prÃ¨s d'un arbre mort pour qu'il refleurisse. Cette action de danse permet non seulement de ranimer les arbres morts, mais aussi de les utiliser en combat. Il existe plusieurs types de FlÃ©au Ã dÃ©truire ici, qui nÃ©cessitent diffÃ©rents outils. Au dÃ©but, vous ne disposez que de bÃ¢tons de bambou et de tambours. Au fil du temps, ces outils de danse se multiplieront, comme les Ã©pÃ©es de feu, les Ã©ventails et autres. Par consÃ©quent, vous devrez faire de nombreux retours en arriÃ¨re lorsque vous disposerez d'outils plus complets. Tout comme les autres jeux Rune Factory, Gardians of Azuma possÃ¨de un systÃ¨me de calendrier basÃ© sur les saisons, chacune composÃ©e de 30 jours. Le jeu commence au printemps, se poursuit jusqu'Ã l'Ã©tÃ©, puis l'automne et enfin l'hiver. Avec autant de jours Ã parcourir, il est bien sÃ»r nÃ©cessaire de prÃ©voir des activitÃ©s annexes pour ne pas s'ennuyer trop vite. Ce jeu propose de nombreuses activitÃ©s au village : agriculture, construction, missions secondaires, quÃªtes de Bond, pÃªche, baignades dans les sources chaudes, etc. Si vous avez besoin d'un moment de dÃ©tente loin de l'agitation de l'histoire principale, nous vous recommandons vivement ces activitÃ©s secondaires. Dans le village, vous trouverez un terrain vide que vous pouvez amÃ©nager avec des objets tels que des bÃ¢timents, des dÃ©corations, des routes, et mÃªme des terres et des graines. La simulation agricole du jeu prÃ©cÃ©dent a Ã©tÃ© intÃ©grÃ©e Ã une nouvelle fonctionnalitÃ© appelÃ©e Â« Construction de village Â» .Pour crÃ©er de nouveaux bÃ¢timents ou objets, vous avez gÃ©nÃ©ralement besoin de recettes obtenues lors d'aventures, en trouvant des statues de grenouilles ou en accomplissant des quÃªtes. Ensuite, vous pouvez vous adresser Ã un PNJ nommÃ© Takumi pour crÃ©er ces objets Ã partir des matiÃ¨res premiÃ¨res demandÃ©es. Lorsque vous entrez dans le mode Construction de village avec le bouton R2 ou que vous Ã©quipez un objet appelÃ© Terra Tiller , le temps du jeu s'arrÃªte pour que vous soyez libre d'organiser, de crÃ©er, d'organiser, de dÃ©placer des objets sur le terrain fourni sans avoir Ã vous soucier de manquer de temps ce jour-lÃ . Sur ces terres, on trouve initialement beaucoup de dÃ©chets, tels que des pierres, du bois, des mauvaises herbes, etc. Vous pouvez les nettoyer avant d'y dÃ©poser les objets souhaitÃ©s. La construction de ce village est assez addictive, surtout pour ceux qui souffrent de TOC, car vous devrez constamment relever le dÃ©fi de crÃ©er un village de rÃªve, dotÃ© de toutes les installations nÃ©cessaires et agrÃ©able Ã regarder. Ah oui, aprÃ¨s avoir crÃ©Ã© une ferme et un magasin, vous pouvez embaucher des villageois pour gÃ©rer la simulation comme il se doit. Par exemple, vous pouvez demander au PNJ A de surveiller l'Ã©picerie, au PNJ B de surveiller la forge, ou encore au PNJ C de s'occuper de la ferme, afin de ne pas vous fatiguer Ã planter et arroser vos plantes tous les jours.Comme dans les jeux Marvelous Rune Factory et Story of Seasons, vous pouvez renforcer vos liens avec les villageois. Comment savoir si un personnage est susceptible de vous sÃ©duire ? La rÃ©ponse est indiquÃ©e par l'indicateur lors de la discussion, ainsi que par la couleur de la barre de son profil dans le menu. Si le PNJ est un partenaire potentiel, un logo en forme de cÅ“ur apparaÃ®t gÃ©nÃ©ralement autour de lui. Sinon, il est remplacÃ© par une Ã©tincelle lumineuse. L'indicateur de lien est trÃ¨s clair, car un paramÃ¨tre de niveau de lien apparaÃ®t Ã chaque discussion. En gÃ©nÃ©ral, vous ne pouvez inviter ces PNJ qu'Ã des activitÃ©s ensemble, comme une promenade, un repas ou des cadeaux. Ã€ mesure que le niveau de lien augmente, vous bÃ©nÃ©ficierez d'avantages, comme la possibilitÃ© de les inviter Ã rejoindre un groupe, Ã manger ensemble ou Ã d'autres activitÃ©s. Quel que soit le personnage principal choisi au dÃ©but, vous pouvez tous les frÃ©quenter, qu'ils soient de sexe opposÃ© ou de mÃªme sexe. L'amour est optionnel, donc aucune pression n'est ressentie. Vous pouvez choisir parmi 15 personnages. Malheureusement, deux personnages potentiels sont bloquÃ©s dans le systÃ¨me de DLC : Cuilang et Pilika . Si vous souhaitez vivre une histoire d'amour avec eux, vous devez acheter le DLC Â« Seasons of Live Â». Rien qu'en regardant les graphismes, nous sommes convaincus que Guardians of Azuma bÃ©nÃ©ficie d'une qualitÃ© de production bien supÃ©rieure Ã celle des prÃ©cÃ©dents jeux Marvelous. Les graphismes du jeu sur PS5 sont nettement plus Ã©clatants et magnifiques. Outre sa beautÃ©, le jeu offre une stabilitÃ© incroyable, pour une expÃ©rience de jeu extrÃªmement agrÃ©able. Les modÃ¨les des personnages principaux sont de haute qualitÃ©, et les environnements et les dÃ©cors sont Ã©galement superbes. GrÃ¢ce Ã son thÃ¨me japonais traditionnel, le jeu nous donne envie de visiter chaque lieu un par un.La musique est l'Ã©lÃ©ment moteur de ce jeu, car elle crÃ©e avec brio une atmosphÃ¨re japonaise traditionnelle parfaitement retranscrite. La bande-son exprime parfaitement chaque instant, des moments sÃ©rieux aux moments chaleureux, en passant par les moments drÃ´les. De plus, le jeu bÃ©nÃ©ficie d'un doublage d'une qualitÃ© exceptionnelle. Les interactions sont incroyablement vivantes grÃ¢ce au talent des acteurs qui doublent les personnages. La qualitÃ© du doublage est vraiment impressionnante et excellente. Les personnages principaux et les partenaires potentiels, ainsi que les PNJ secondaires, sont tous deux excellents. Plus Ã©tonnant encore, cette qualitÃ© exceptionnelle est disponible en japonais et en anglais ; vous n'avez donc pas Ã craindre que l'un soit infÃ©rieur Ã l'autre. Tous les possesseurs de Nintendo Switch s'accorderont Ã dire que l'un des principaux obstacles rencontrÃ©s hier par Rune Factory 5 Ã©tait ses performances inÃ©gales, rÃ©duisant le confort de jeu. Ces inquiÃ©tudes persisteront certainement avec la sortie de la nouvelle sÃ©rie. Cependant, elles disparaÃ®tront rapdement, car nous pouvons vous assurer que les performances de ce jeu sont bien meilleures que celles du cinquiÃ¨me opus. Sur PS5, Guardians of Azuma assure un framerate Ã 60 fps et un rendu 4K, c'est un peu plus lisse et net que sur Switch 2.En termes de contenu, Guardians of Azuma est vraiment dense. Vous pouvez partir Ã l'aventure pour poursuivre l'histoire, effectuer des quÃªtes secondaires dans le village, combattre des monstres pour trouver des matiÃ¨res premiÃ¨res ou faire progresser votre personnage, nouer des relations et des romances avec des PNJ, construire le village de vos rÃªves avec les objets dont vous disposez. Tout au long du jeu, vous ne serez jamais Ã court d'idÃ©es d'activitÃ©s Ã faire chaque jour.Plus qu'un simple spin-off, Guardians of Azuma est une rÃ©volution majeure pour la sÃ©rie Rune Factory. L'ampleur du monde, les nombreuses activitÃ©s, les personnages PNJ amusants, la quÃªte de lien entiÃ¨rement doublÃ©e , le scÃ©nario bien construit, les combats simples et efficaces, la construction de villages captivante , les graphismes agrÃ©ables Ã l'Å“il, la musique entraÃ®nante et les performances nettement plus stables font de Guardians of Azuma le meilleur jeu Rune Factory jamais rÃ©alisÃ©. De plus, cet Ã©pisode peut Ã©galement servir de porte d'entrÃ©e pour les nouveaux venus dans la franchise. La version PS5 n'apporte aucun contenu supplÃ©mentaire mais une rÃ©alisation encore plus aboutie que sur Switch 2.