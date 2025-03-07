Ladies with Guns tome 4

Après leur évasion rocambolesque de la prison (pour hommes), aidées par la jeune Abigail en guise de cavalerie, les hors-la-loi, désormais aussi célèbres qu'infâmes sous le nom de « Dames armées », se retrouvent et le deuxième cycle de la série peut commencer. Comme prévu, ce nouveau tome est centré sur Cassie Coltrane, ou plutôt, sur la naissance de son enfant. Le garçon, presque habitué à naître dans des circonstances difficiles – notamment au beau milieu d'une fusillade – est grièvement blessé. Un médecin est nécessaire de toute urgence, ce qui pose problème en plein désert. Les femmes et le bébé se mettent donc en route pour Junction Creek, un lieu isolé où vivrait un certain Chrurg, une vieille connaissance de Kathleen, qui pourrait peut-être sauver l'enfant… L'histoire a de quoi faire frémir, après tout, elle raconte la vie d'un nouveau-né. Mais une fois de plus, ces femmes courageuses se serrent les coudes et, avec un peu de chance et leur humour noir omniprésent, surmontent tous les dangers avec plus ou moins de succès. Leur périple se déroule en train – le moyen le plus rapide d'aller chez le médecin – et commence dans le chaos.Bien sûr, le train est attaqué, et bien sûr, la situation dégénère au point que les femmes doivent elles-mêmes conduire la locomotive à vapeur. L'histoire ne se concentre pas uniquement sur Cassie et son bébé, dont le nom n'est pas encore connu ; des retours en arrière explorent également son passé, montrant comment elle est arrivée en Floride enfant, à bord d'un navire négrier, et comment elle a dû se débrouiller seule. L'une des marques de fabrique de la série a longtemps été ses fusillades explosives, agrémentées d'une profusion d'effets sonores, comme on le constate dès le début de l'album. Dans une séquence entièrement muette qui s'étend sur sept pages, les femmes doivent se protéger, se défendre et accoucher simultanément. Plus tard, les gangsters qui braquent le train réservent des surprises, d'abord agréables, puis désagréables. Avec le recul, on découvre comment la jeune Cassie trouve une alliée inattendue sur le navire négrier. L'auteur Olivier Bocquet ne cesse d'explorer de nouvelles facettes de ses « Dames armées », et l'artiste Anlor (avec la coloriste Elvire de Cock) continue d'insuffler une nouvelle vie au genre grâce à son style dynamique et unique. Fabuleux.Un quatrième tome exceptionnel qui, une fois de plus, révolutionne le genre western, offrant un divertissement captivant tout en abordant des thèmes importants et en remettant en question les structures établies. À voir absolument !Date de parution : 07 Mars 2025Editions : Dargaud