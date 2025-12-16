Plaider la cause du déploiement de l’IA sur des fondations Cloud-native

Publié le 12/02/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Le rythme de l’évolution technologique peut parfois paraître presque déconcertant, notamment à l’heure où les progrès accomplis par l’IA générative semblent si rapides. Ce contexte constitue un défi pour tous les dirigeants et responsables informatiques, dont le rôle consiste à comprendre et sélectionner les innovations susceptibles d’entraîner une évolution significative. L’essentiel est d’identifier les technologies qui généreront un avantage concurrentiel tangible. Alors, lorsque ces dirigeants entendent parler du potentiel de l’intelligence artificielle (IA), qui incarne à la fois une menace et une opportunité pour leurs entreprises, il est compréhensible qu’ils ressentent un mélange d’inquiétude et de confusion, ainsi qu’une certaine réticence à rejoindre les rangs des primo-adoptants, tandis qu’ils cherchent à déterminer s’il s’agit d’un investissement judicieux.
J’ai constaté que les chefs d’entreprise qui ont déjà commencé leur parcours de transformation numérique sont beaucoup plus réceptifs aux conversations consacrées à l’IA. C’est logique : le transfert des systèmes d’enregistrement essentiels dans le Cloud constitue un grand pas en avant vers le développement de services numériques plus innovants. C’est le signe d’une évolution des mentalités et d’une volonté de modernisation. Et surtout, le Cloud offre les fondations idéales pour la flexibilité et l’évolutivité, à l’heure où ces dirigeants cherchent à adopter de nouveaux outils, tels que l’IA.
Devenir Cloud-native est une première étape essentielle pour les stratégies en matière d’IA
Le parcours de toute entreprise envisageant le déploiement de l’IA commence par l’adoption d’une approche Cloud-native. Certains rétorqueront qu’ils s’attendent (évidemment) à m’entendre dire cela, mais mon raisonnement est fondé sur une grande expérience, acquise au cours de nombreuses années de travail aux côtés d’entreprises désireuses de moderniser au mieux leurs infrastructures informatiques. En réalité, si vos applications professionnelles essentielles (ressources humaines, finances et gestion de projet) ne peuvent pas communiquer entre elles et partager des informations, vous parviendrez difficilement à satisfaire à l’exigence fondamentale de tout outil IA, à savoir l’accès à une représentation unifiée de toutes les données au sein de votre entreprise.
Or, cet aspect est crucial, car la plupart des modèles d’IA ont besoin de ces données pour s’entraîner. En l’absence de données exactes, l’apprentissage peut provoquer des biais et des hallucinations dans les réponses fournies par l’outil IA.
Par conséquent, l’adoption d’une approche Cloud-native doit faire partie intégrante de votre stratégie en matière d’IA, mais j’ai bien conscience qu’il existe des raisons pour lesquelles certaines entreprises adoptent plus rapidement le Cloud que d’autres.
L’un des principaux obstacles au changement est l’argument souvent invoqué : « Pourquoi réparer quelque chose qui fonctionne bien ? »
La migration dans le Cloud permet de surmonter la dette technique
Il est vrai que de nombreuses entreprises utilisent les mêmes applications depuis longtemps et rencontrent apparemment peu de problèmes. Cependant, cette situation engendre l’un des plus grands défis liés à l’infrastructure informatique, à savoir la dette technique. Conserver d’anciennes versions d’une application rend plus complexe l’interopérabilité des systèmes et, au fil du temps, rend plus difficile les interactions entre les utilisateurs et les systèmes. À l’heure où les applications grand public se dotent d’interfaces de commande vocale et deviennent toujours plus intuitives, la nécessité de s’accommoder d’applications professionnelles encombrantes est à la fois frustrante et démoralisante pour le personnel, et grève par ailleurs la productivité de votre entreprise.
L’une des principales conséquences liées à l’utilisation de systèmes anciens est le risque de failles de sécurité. Les cyber-attaques peuvent être très coûteuses, et veiller à l’application ponctuelle des correctifs et des mises à jour des systèmes est une bataille de tous les instants. Craig Lawson, VP Analyst, Gartner a récemment évoqué le risque que comporte le fait d’omettre l’application de correctifs sur les systèmes : « Je n’ai jamais vu quelqu’un appliquer des correctifs plus rapidement que les acteurs malveillants ne lancent de nouvelles menaces, pas une seule fois... Ainsi, vous pouvez respecter votre contrat de niveau de service, tout en perdant beaucoup de temps à appliquer des correctifs, sans réellement améliorer votre niveau de sécurité... »
La migration dans le Cloud permet non seulement aux entreprises d’optimiser leurs applications existantes, afin de réduire la menace liée aux cyberattaques, mais également d’automatiser le processus d’application de correctifs, afin d’accélérer les réponses aux vulnérabilités potentielles.
Adoptez le Cloud. Ne vous laissez pas distancer
L’autre aspect de l’argument en faveur de l’adoption du Cloud est l’avantage concurrentiel. Une organisation commerciale peut-elle vraiment courir le risque de se laisser distancée par des concurrents qui adoptent pleinement les services numériques ?
Comme je l’ai évoqué plus haut, cette démarche exige que les applications communiquent entre elles, afin de permettre le partage des données. Cette vue unifiée de l’ensemble des informations contenues dans les applications essentielles permet la suppression des doublons de données dupliquées et l’identification des anomalies. Les entreprises s’assurent ainsi que l’IA exploite des informations exactes, et qu’elle peut donc prendre les meilleures décisions. L’intégration de l’IA aux applications essentielles dans le Cloud permet aux entreprises d’exposer les données internes afin de réaliser des analyses de tendances en temps réel, et ainsi, d’identifier des tendances. Ce déploiement peut également être associé à des sources de données externes, afin de permettre aux entreprises d’anticiper les futures opportunités commerciales avant leurs concurrents.
Au-delà de ces scénarios d’utilisation initiaux, nous voyons déjà des exemples de collaborations autonomes d’agents IA visant à identifier de nouvelles méthodes de travail ou des sources de revenus supplémentaires. Il peut s’agir, par exemple, d’intégrer l’IA au déroulement du service à la clientèle afin d’accélérer l’accès aux informations demandées par les clients, ou encore d’utiliser l’IA pour automatiser la production de code, afin d’aider les développeurs à produire rapidement les nouvelles fonctionnalités souhaitées par les clients.
Tout cela devient possible si vous avez établi des fondations Cloud-native adéquates. Ces fondations offrent l’évolutivité et la flexibilité indispensables pour lancer dynamiquement des outils IA et accroître leur utilisation. L’unification des données au sein de l’entreprise vous permet d’accéder à de grands lacs de données, que vous pouvez utiliser pour entraîner vos modèles d’IA et vous assurer de générer des réponses plus exactes. Par ailleurs, cette démarche permet d’éliminer les silos séparant les équipes et d’obtenir davantage de transparence, renforçant ainsi la collaboration.
L’IA aura probablement un impact considérable sur la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations à l’avenir. Notre façon de travailler évolue. Cela exige de nouvelles compétences et la volonté de comprendre comment cette évolution est bénéfique à l’entreprise. Le potentiel est fascinant, et il existe de nombreuses opportunités d’aider le personnel à améliorer sa productivité au travail et à accomplir des tâches plus gratifiantes. Cependant, en l’absence de fondations Cloud-native adaptées, l’adoption de l’IA peut être un processus fragmenté et entraîner le risque d’exacerber des problématiques, telles que la dette technique. Construite depuis ses fondations, votre stratégie en matière d’IA bénéficiera de racines et de chances de succès beaucoup plus solides.
