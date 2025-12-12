Lightspeed Commerce dévoile ses innovations produits du T3, conçues pour aider les commerçants à gérer leurs activités plus intelligemment et à mieux servir leurs clients

Publié le 11/02/2026 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Lightspeed Commerce Inc., la plateforme omnicanale unifiée qui propulse les entreprises ambitieuses des secteurs de la vente au détail, du golf et de la restauration dans plus d’une centaine de pays, a annoncé aujourd’hui une large gamme d’innovations produits pour le T3, conçues pour aider les commerçants à simplifier leurs opérations, améliorer leur service et à croître en toute confiance.
« Les innovations de ce trimestre soulignent notre engagement à fournir une technologie puissante et intuitive aux entreprises indépendantes », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. « En intégrant une automatisation plus intelligente, des analyses plus approfondies et des flux de travail plus connectés à notre plateforme, nous permettons aux commerçants de gérer leurs activités avec plus de confiance et de se concentrer à offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients. »
Les investissements continus de Lightspeed dans l’innovation permettent de proposer des outils de pointe qui offrent aux entreprises indépendantes des fonctionnalités de niveau professionnel sans complexité. Les mises à jour de ce trimestre concernent à la fois la restauration et la vente au détail, avec de nouveaux produits et fonctionnalités conçus pour permettre aux commerçants de fonctionner plus efficacement et d’offrir des expériences clients exceptionnelles.
En tête de cette vague d’innovations produits figure le lancement d’IA Lightspeed, une nouvelle solution d’intelligence artificielle intégrée à la plateforme de vente au détail et de restauration Lightspeed, qui permet aux commerçants d’accéder plus rapidement à des analyses, de simplifier leur prise de décision et d’optimiser leur efficacité opérationnelle. Lancée en janvier 2026, IA Lightspeed introduit des assistants conversationnels dans Lightspeed pour détaillants, Lightspeed pour restaurateurs et NuORDER par Lightspeed, permettant aux commerçants et aux équipes d’achat de poser des questions en langage naturel et d’obtenir des analyses exploitables en temps réel sans avoir à naviguer dans des tableaux de bord ou des rapports complexes. Conçue pour évoluer d’un assistant à un agent plus autonome, IA Lightspeed continuera à se développer tout au long de l’année 2026 avec des fonctionnalités supplémentaires dans les domaines de la vente au détail et de la restauration, renforçant ainsi la vision de Lightspeed qui consiste à fournir des flux de travail intégrés et intelligents qui favorisent l’efficacité, la confiance et la croissance des entreprises indépendantes.
Parmi les autres innovations produits :
Maîtrisez le rythme de service grâce au nouveau Tempo Lightspeed
Pendant des décennies, le rythme des restaurants a été dicté par l’intuition, le placement des clients, le service des plats et la présentation des additions au bon moment étant considérés comme un art plutôt qu’une science. Tempo Lightspeed change la donne en transformant le rythme en un avantage mesurable, enseignable et reproductible. Grâce à l’écran Affichage cuisine de Lightspeed, Tempo guide les serveurs et les gérants tout au long du service, de l’arrivée des clients à la présentation de l’addition, en leur offrant une visibilité totale sur le moment exact où les plats sont commandés, préparés, prêts ou servis, afin de garantir à chaque client une expérience au rythme parfait. Résultat : des clients plus satisfaits, un roulement de tables plus rapide, ainsi que des équipes plus confiantes et plus performantes. Tempo est actuellement disponible pour les clients de la plateforme phare Lightspeed pour restaurateurs et sera accessible à un plus large public au courant de l’année.
Exécutez des opérations uniformes avec Tâches Lightspeed
Tâches Lightspeed est une nouvelle solution de liste de contrôle numérique qui aide les exploitants et leurs équipes à rester coordonnés et concentrés. Les restaurateurs peuvent créer des flux de travail reproductibles pour toutes les tâches, de l’ouverture à la fermeture en passant par les protocoles de nettoyage, afin de maintenir la qualité et l’uniformité dans un ou plusieurs établissements. Des rappels sont envoyés au personnel et les tâches peuvent être effectuées sur un appareil mobile grâce à l’application Cadence Lightspeed, ce qui permet à la direction d’avoir l’esprit tranquille grâce à des registres d’achèvement en temps réel et à des notifications pour les tâches urgentes.
Intégrez la gestion des réservations et des tables avec Réservations Lightspeed
Conçu pour les restaurants indépendants qui trouvent les autres plateformes trop coûteuses ou trop complexes, le module Réservations Lightspeed offre un moyen intégré de gérer les réservations en ligne ou par téléphone, le tout au sein de la plateforme Lightspeed. Les restaurateurs peuvent améliorer les expériences clients et réduire le nombre de réservations non honorées grâce à des rappels automatisés intégrés, maximisant ainsi chaque opportunité de revenu et simplifiant les opérations en salle.
Le lecteur Paiements mobiles est déployé à travers l’Europe
Paiements mobiles de Lightspeed est un appareil de paiement portable et puissant qui permet aux restaurants d’accepter de nombreux modes de paiement sans dépenser une fortune en terminaux. Qu’il soit connecté à un iPad de comptoir ou utilisé avec À table Lightspeed, Paiements mobiles transforme les appareils mobiles en un lieu unique pour prendre les commandes et les paiements depuis n’importe où, en acceptant le mode de paiement préféré du client : taper, glisser ou insérer. Maintenant déployé en France, en Allemagne et en Suisse, le lecteur Paiements mobiles est facilement disponible pour les clients de Lightspeed pour restaurateurs à travers nos principaux marchés en Europe.
Pour en apprendre davantage au sujet de ces nouvelles fonctionnalités, consultez le site web de Lightspeed.
