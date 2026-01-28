Mon adolescence explosive tome 1

Mon adolescence explosive (Nankuru Nannai!) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Japon moderne, Okinawa. Higa Raikichi (38 ans), membre de l'unité Ranger des Forces d'autodéfense terrestres japonaises, a perdu sa femme et vit avec sa fille Haruko (13 ans), élève de collège, dans un foyer monoparental. Un jour, Haruko, qui semblait entrer dans une phase de rébellion extrême, prit conscience de ses pouvoirs psychiques et fut incapable de les contrôler. D'autres enfants dotés de pouvoirs psychiques apparurent également, et les rêves prémonitoires d'Haruko annonçaient une « attaque ennemie ».C'est une histoire extraordinaire qui met en scène un père et sa fille, un membre des Forces d'autodéfense et une jeune fille aux dons de voyance. L'utilisation du terme « médium » pour décrire des pouvoirs surnaturels semble un peu rétro pour les années 70, comme quelque chose sorti de « Genma Taisen », et cela fait ressurgir des souvenirs. C'est plus une « Genma Wars avec les parents » qu'une « relation père-fille », et c'est intéressant. L'histoire aurait facilement pu virer à la tragédie, mais la personnalité intrinsèque de chaque personnage et le lien entre le parent et l'enfant, tous deux au bord de la rébellion, en font un manga d'action psychologique palpitant. S'agira-t-il d'une comédie de science-fiction ? Le père et la fille ont des sentiments l'un pour l'autre, mais ne s'entendent pas vraiment, lorsque la fille découvre un pouvoir suffisant pour détruire des bâtiments. Un garçon doté de pouvoirs psychiques fait également son apparition et vit avec eux, ce qui rend la situation encore plus chaotique. La représentation comique de ce chaos est plaisante. Le père est raisonnable et capable de contrer les attaques occultes. Parallèlement, il risque de perdre son emploi, ce qui est hilarant. Une grande agitation se produit à Okinawa. Le dessin est excellent. On devine également que le passé du père pourrait être utilisé pour relier les attaques psychiques à l'armée américaine, ce qui laisse planer le doute sur la suite des événements. Il semble que l'intrigue se concentrera principalement sur les dialogues et les interactions entre les médiums, et non pas seulement sur la relation père-fille comme mentionné plus haut. L'histoire est prenante, mais le rythme de parution japonais n'est pas très rassurant puisque seulement un tome sort chaque année. Pour l'instant, nous pouvons ajouter que la série est très appréciée par ONE, créateur de « Mob Psycho 100 » et « One-Punch Man ».Ce manga semble réserver de belles surprises. Malgré le thème fictif des pouvoirs psychiques, la relation parfois conflictuelle entre le père et la fille, ainsi que l'attitude capricieuse typique des collégiens, sonnent juste et sont touchantes.Date de parution : 04 Février 2026Editions : Doki-Doki