Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Mon adolescence explosive tome 1
Publié le 11/02/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1766429617-CV-399288-421095.jpg


Mon adolescence explosive (Nankuru Nannai!) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu trois tomes à ce jour aux éditions Shogakukan. Japon moderne, Okinawa. Higa Raikichi (38 ans), membre de l'unité Ranger des Forces d'autodéfense terrestres japonaises, a perdu sa femme et vit avec sa fille Haruko (13 ans), élève de collège, dans un foyer monoparental. Un jour, Haruko, qui semblait entrer dans une phase de rébellion extrême, prit conscience de ses pouvoirs psychiques et fut incapable de les contrôler. D'autres enfants dotés de pouvoirs psychiques apparurent également, et les rêves prémonitoires d'Haruko annonçaient une « attaque ennemie ».

C'est une histoire extraordinaire qui met en scène un père et sa fille, un membre des Forces d'autodéfense et une jeune fille aux dons de voyance. L'utilisation du terme « médium » pour décrire des pouvoirs surnaturels semble un peu rétro pour les années 70, comme quelque chose sorti de « Genma Taisen », et cela fait ressurgir des souvenirs. C'est plus une « Genma Wars avec les parents » qu'une « relation père-fille », et c'est intéressant. L'histoire aurait facilement pu virer à la tragédie, mais la personnalité intrinsèque de chaque personnage et le lien entre le parent et l'enfant, tous deux au bord de la rébellion, en font un manga d'action psychologique palpitant. S'agira-t-il d'une comédie de science-fiction ? Le père et la fille ont des sentiments l'un pour l'autre, mais ne s'entendent pas vraiment, lorsque la fille découvre un pouvoir suffisant pour détruire des bâtiments. Un garçon doté de pouvoirs psychiques fait également son apparition et vit avec eux, ce qui rend la situation encore plus chaotique. La représentation comique de ce chaos est plaisante. Le père est raisonnable et capable de contrer les attaques occultes. Parallèlement, il risque de perdre son emploi, ce qui est hilarant. Une grande agitation se produit à Okinawa. Le dessin est excellent. On devine également que le passé du père pourrait être utilisé pour relier les attaques psychiques à l'armée américaine, ce qui laisse planer le doute sur la suite des événements. Il semble que l'intrigue se concentrera principalement sur les dialogues et les interactions entre les médiums, et non pas seulement sur la relation père-fille comme mentionné plus haut. L'histoire est prenante, mais le rythme de parution japonais n'est pas très rassurant puisque seulement un tome sort chaque année. Pour l'instant, nous pouvons ajouter que la série est très appréciée par ONE, créateur de « Mob Psycho 100 » et « One-Punch Man ».

VERDICT
Ce manga semble réserver de belles surprises. Malgré le thème fictif des pouvoirs psychiques, la relation parfois conflictuelle entre le père et la fille, ainsi que l'attitude capricieuse typique des collégiens, sonnent juste et sont touchantes.

Date de parution : 04 Février 2026
Editions : Doki-Doki
Plus d'articles dans cette catégorie
10/02/2026 @ 01:41:25
A Warrior Exiled by the Hero and His Lover tome 1
09/02/2026 @ 15:30:43
Marriage of Lies
06/02/2026 @ 15:49:23
Witch and Mercenary tome 1
05/02/2026 @ 15:45:59
La maison biscornue
04/02/2026 @ 16:11:07
Rainmaker - La vie étonnante de Charles Hatfield
03/02/2026 @ 15:40:56
Les Taureaux de Minos
02/02/2026 @ 16:52:42
Just Twilight tome 2
30/01/2026 @ 02:22:12
Yotsuya Ghost Knight
29/01/2026 @ 01:59:13
Achève-moi tome 2
28/01/2026 @ 01:30:02
Des vices et des os

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Apple Apple
Apple met fin à la prise en charge de l'ancienne version de HomeKit.
Google Google
Google vous permettra de supprimer vos données personnelles du réseau.
Windows Windows
Microsoft va mettre à jour les certificats de démarrage sécurisé
AMD AMD
Les nouveaux processeurs AMD prendront en charge la mémoire LPDDR6.
Google Google
Google Photos : Attention à ce que vous supprimez : vous pourriez perdre plus que vous ne le pensez.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?