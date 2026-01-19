Dans les années 1990, le genre Beat'em up était très populaire auprès des joueurs, ce qui a donné naissance à de nombreux titres populaires durant cette période. Lors du lancement de la PS1, la transition de la 2D à la 3D s'est amorcée, incitant de nombreux développeurs à se lancer dans la compétition pour exploiter cette nouvelle technologie. Core Design et Eidos Interactive, qui avaient déjà créé avec succès le jeu d'aventure 3D Tomb Raider, ont également tenté de créer la franchise Fighting Force, mais les critiques furent mitigées. Le jeu raconte l'histoire de quatre personnes, Hawk, Mace, Alana et Smasher, qui ont diverses raisons de combattre le Dr Dex Zeng, un génie du crime à la tête d'une armée, qui avait prédit la fin du monde en l'an 2000. Après le réveillon du Nouvel An 1999, le Dr Zeng, persuadé qu'une erreur a empêché l'apocalypse, décide de la corriger en détruisant le monde lui-même. Ces quatre personnes parviendront-elles à contrecarrer les ambitions maléfiques du Dr Zheng ? Sans surprise, Fighting Force Collection est une compilation regroupant deux jeux, Fighting Force et Fighting Force 2, tous deux initialement sortis sur PS1. Le jeu Fighting Force original proposait un mode coopératif local jusqu'à deux joueurs. Malheureusement, dans ce portage, les développeurs n'ont pas ajouté de mode coopératif en ligne ; vous ne pouvez donc jouer qu'à deux sur la même console. Avant de commencer la partie, vous pouvez choisir l'un des quatre personnages disponibles : Hawk, Mace, Alana et Smasher . Hawk et Mace sont généralement de force égale, mais Hawk est légèrement plus fort que Mace. Alana est un personnage axé sur la vitesse, mais sa force est plutôt faible. Smasher, quant à lui, est clairement l'opposé d'Alana : c'est un colosse doté d'une force maximale, capable de soulever des objets très lourds, mais ses mouvements sont très lents.Ce jeu reprend la formule classique du genre : il suffit de progresser en éliminant tous les ennemis sur son chemin jusqu'à affronter un boss pour accéder au niveau suivant. Les commandes sont simples et intuitives. Les attaques se divisent en deux catégories : coups de poing et coups de pied. Triangle sert à saisir les ennemis et à les projeter au sol, O à sauter et R1 à courir. Chaque personnage possède un combo de base réalisable en appuyant plusieurs fois sur le bouton de coup de poing ou de pied. Cependant, des combinaisons de deux boutons, comme carré + X, carré + O ou X + O, permettent de déclencher les coups spéciaux de chaque personnage. Ce qui rend ce jeu intéressant, c'est la présence d'objets dans l'environnement que l'on peut ramasser et utiliser comme armes : tuyaux de fer, pneus de voiture, battes de baseball, et même bombes à retardement. Cependant, ces armes ne sont pas permanentes et finissent par se détruire à force d'être utilisées. Les ennemis que vous affronterez sont très variés : créatures communes, ennemis armés de boucliers, adversaires très rapides et même des ennemis maniant des armes. Cependant, vous pouvez vaincre chaque ennemi facilement, à condition de mémoriser leurs schémas d'attaque et de savoir comment les éviter. Contrairement au premier opus, Fighting Force 2 adopte une approche différente. Cette suite conserve le genre Beat 'em up, mais abandonne le multijoueur au profit du mode solo. Le personnage jouable est également réduit à un seul : Hawk Manson . Smasher est brièvement mentionné comme étant en prison, tandis que le sort de Mace et d'Alana reste inconnu. À l'époque, nous avons profondément regretté cette décision, car Fighting Force avait perdu son identité. Le second opus, développé par la même équipe, ressemblait davantage à un Tomb Raider. Les mécaniques de combat restaient similaires au premier jeu, mais cette fois, le développeur avait intégré des éléments de plateforme tout au long de l'aventure : escalader des échelles, sauter de plateforme en plateforme, etc., afin de diversifier le gameplay ... mais ce ne fut pas une réussite. La franchise Fighting Force a-t-elle encore un avenir ? Un troisième opus était en développement sur PS2, mais a malheureusement été annulé pour des raisons inconnues.Visuellement, les deux jeux Fighting Force de cette collection conservent la même qualité que leurs homologues PS1, c'est de l'émulation à base de Carbon Engine, le moteur conçu par Limited Run, à l'image de Tombi! ou Fear Effect. Les modèles des personnages ont été légèrement retravaillés pour un rendu plus net, tout en conservant leur aspect vintage. Les niveaux sont très variés : rues de la ville, gares, gratte-ciel et même héliports. Chaque environnement regorge de détails qui évoquent la nostalgie. Ces jeux proposent une bande-son captivante pour chaque niveau. Les effets sonores, comme le bruit sourd des coups de poing, le cliquetis des armes métalliques et les explosions tonitruantes des roquettes et des bombes, renforcent l'intensité des combats. Bien qu'il n'y ait pas de doublage, les gémissements et les cris de défaite des ennemis procurent une satisfaction unique. Fighting Force Collection s'adresse clairement aux joueurs vétérans en quête de nostalgie, car les développeurs n'ont pas cherché à l'améliorer comme la plupart des jeux remasterisés. Le gameplay reste familier, l'esthétique visuelle est préservée et les commandes sont toujours aussi intuitives. Des fonctionnalités supplémentaires comme le rembobinage, la sauvegarde rapide et le chargement rapide sont disponibles pour enrichir l'expérience de jeu. En résumé, les jeux de combat seront bien plus amusants si vous jouez en coopération avec des amis, car la coopération pendant la partie apportera une dynamique que vous ne trouverez pas en jouant seul. A noter que les deux jeux sont intégralement en anglais, comme ce fut le cas pour Fear Effect déjà, alors que les versions PS1 avaient été localisées en français.L'arrivée de la Fighting Force Collection est un véritable retour aux sources pour les joueurs de longue date. Cependant, avec des graphismes déjà visiblement datés, il est difficile d'attirer de nouveaux joueurs qui privilégient avant tout la qualité visuelle.