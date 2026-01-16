A Warrior Exiled by the Hero and His Lover tome 1

A Warrior Exiled by the Hero and His Lover (Keikenchi Chochiku de Nonbiri Shoushin Ryokou: Yuusha to Koibito ni Tsuihou Sareta Senshi no Mujikaku Zamaa) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions ASCII Media Works. Voici l'histoire d'un héros de niveau 300 voyageant à travers le monde ! Thor faisait partie d'une équipe de rang S dirigée par son ami d'enfance, le héros Sayn, mais il fut exclu du groupe après que cedernier lui ait volé sa petite amie. Désespéré, il vainquit un monstre et la compétence [Accumulation de Points d'Expérience] s'éveilla.Thor atteignit alors le niveau 300, surpassant largement le héros ! Ayant acquis involontairement le pouvoir suprême, Thor décida de partir en voyage pour panser son cœur brisé, espérant trouver quelque chose qui comblerait le vide qu'il ressent . Le rideau se lève maintenant sur une histoire fantastique de niveau 300 parcourant le monde !Notre protagoniste, Thor, était membre d'une équipe de héros de rang S, avait une petite amie, et d'autres membres féminins semblaient également avoir des sentiments pour lui. En apparence, il ne s'agissait que d'une différence de niveau au sein du groupe. En réalité, le héros méprisable avait acquis la compétence Œil Mystique par jalousie, charmant les autres femmes et les faisant tomber amoureuses de lui, ce qui avait permis de chasser Thor. Désespéré, il laissa libre cours à sa frustration en terrassant un monstre, éveillant ainsi le mystérieux pouvoir de Thor. Toutes ses compétences accumulées semblèrent atteindre leur maximum, et il gagna soudainement un niveau, devenant un être véritablement incompétent. Pour combler le vide de son cœur brisé, notre protagoniste, Thor, se rendit dans un marché aux esclaves à la recherche d'une fidèle compagne. Il acheta Kaede, qui semblait posséder une compétence rare (l'estimation) et était malade, ce qui lui permettait de se l'offrir. Thor, à la recherche d'ingrédients pour un remède secret destiné à soigner la maladie de Kaede, partit seul à la chasse aux dragons, affichant une aura de héros. Kaede est une femme-bête de la tribu des renards. Dans les isekai , il existe plusieurs scénarios lorsqu'on est exclu du groupe du héros : rejoindre l'armée du roi démon, être recruté par un groupe de rang S, ou mener une vie insouciante, etc. Mais cette histoire parle d'un voyage à travers le pays avec une héroïne esclave-bête, un scénario que nous n'avons personnellement pas beaucoup lu. Grâce aux astuces du protagoniste Thor, le niveau de Kaede augmente rapidement, et avec lui, son âge apparent augmente lui aussi à une vitesse fulgurante ! Sa beauté attire l'attention des hommes de la ville. De plus, lorsqu'ils pénètrent dans le donjon, ils forment un duo aussi puissant qu'un esprit renard et, à la recherche de l'arme indestructible de Thor, ils s'emparent de l'épée sacrée, explorent des donjons inexplorés et prennent plaisir à visiter des ruines en divers lieux. De leur côté, les compagnons du héros... ils vainquent des dragons, obtiennent l'épée sacrée, explorent des donjons, etc. Où qu'ils aillent, quelqu'un les devance, et le héros, un peu trop sûr de lui, s'irrite et s'en prend aux autres. Ce contraste est un élément récurrent de la série, mais l'important est de voir la suite. Parviendront-ils à démontrer cette différence ?- Le contexte peut sembler familier, mais la clé réside dans le don mystérieux du protagoniste. Immédiatement après son bannissement, ce don se « libère » et son niveau explose. Dès lors, il devient surpuissant et terrasse la plupart des boss sans difficulté. Mais le protagoniste est-il pour autant dévasté ? C'est un homme bon qui ne se laisse pas abattre.Date de parution : 16 Janvier 2026Editions : Meian