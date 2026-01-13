Tiny Biomes est un jeu de puzzle 2D qui repose sur un principe simple : crÃ©er un chemin d'un point Ã un autre en faisant pivoter des tuiles prÃ©dÃ©finies. C'est tout. Tiny Biomes s'inscrit pleinement dans la lignÃ©e des titres de plus en plus populaires, notamment ceux du catalogue d'Eastasiasoft, qui privilÃ©gient le gameplay , lequel se concentre sur un seul type d'Ã©nigme. Nous voici donc face Ã une sÃ©rie de petits biomes â€“ le titre du jeu â€“ dans lesquels nous devons intervenir pour crÃ©er des passages et ainsi rÃ©organiser les diffÃ©rentes zones de jeu. Malheureusement, et il faut le dire d'emblÃ©e, ce type d'Ã©nigme n'a rien de nouveau ; on l'a dÃ©jÃ vu et repris dans de nombreux autres jeux, souvent sous forme de mini-jeu ou d'Ã©nigme improvisÃ©e Ã rÃ©soudre. Dans le cas prÃ©cis de Tiny Biomes, il convient Ã©galement de noter qu'il ne s'Ã©carte pas du modÃ¨le d'Ã©nigme le plus basique et classique, sans apporter la moindre innovation . Des forÃªts aux volcans, en passant par les inÃ©vitables biomes hivernaux, tout dans Tiny Biomes est d'une impersonnelle affligeante, baignant dans une impression de dÃ©jÃ -vu lassante, notamment en raison de la longueur excessive du jeu. On parle de 150 niveaux , 50 par type de biome, oÃ¹ il vous sera demandÃ© de rÃ©soudre un seul type d'Ã©nigme, sans autre variation que la couleur. Inutile de prÃ©ciser que Tiny Biomes est totalement dÃ©pourvu de narration. Aucun scÃ©nario, aucun cadre ne justifie ce qui nous est proposÃ©.Tiny Biomes est un jeu de puzzle 2D en vue de dessus oÃ¹ vous interagissez avec une sÃ©rie de cases contenant des fragments de chemin. L'interaction se limite Ã la rotation de la case sÃ©lectionnÃ©e. Il est impossible d'intervertir des Ã©lÃ©ments. Tout ce qui apparaÃ®t Ã l'Ã©cran est fixe. Vous pouvez seulement sÃ©lectionner et faire pivoter la case jusqu'Ã obtenir le chemin correct. Le but est de dÃ©placer de l'eau, de la neige ou de la lave du point A au point B. Pour ce faire, il faut utiliser judicieusement les Ã©lÃ©ments prÃ©dÃ©finis de l'aire de jeu. La seule vÃ©ritable difficultÃ© du jeu rÃ©side dans l'augmentation progressive du nombre de cases contenant des Ã©lÃ©ments de chemin et la multiplication des points Ã relier. On passe ainsi de chemins linÃ©aires Ã des chemins fragmentÃ©s, ce qui implique de rÃ©aliser des connexions de longueurs variables, voire des connexions multiples, toujours en utilisant des ressources prÃ©dÃ©finies.Graphiquement , Tiny Biomes est extrÃªmement fade et sans relief. Si la palette de couleurs et certains Ã©lÃ©ments Ã l'Ã©cran changent au grÃ© des biomes, ils sont ensuite rÃ©utilisÃ©s Ã l'infini. De ce fait, progresser Ã travers les cinquante dÃ©fis de chaque biome s'avÃ¨re fastidieux, le jeu offrant trÃ¨s peu de variÃ©tÃ© esthÃ©tique. De plus, un effet de Â« saccades Â» perceptible accompagne chacun de ses mouvements. L'Ã©cran vibre donc constamment au moindre de nos mouvements, comme pour sceller une sorte de transformation morphologique, ce qui, Ã la longue, devient particuliÃ¨rement agaÃ§ant et devient une fin en soi. MÃªme le son , inÃ©vitablement, se perd dans sa propre musicalitÃ©, se rÃ©pÃ©tant Ã l'envi. Ã€ noter l' absence totale de la langue franÃ§aise , bien qu'il n'y ait pas grand-chose Ã lire. Ã€ moins de viser l'excellence. Chaque niveau, en effet, est notÃ© de une Ã trois Ã©toiles . Moins vous utilisez de coups pour terminer le parcours, plus vous obtenez d'Ã©toiles. Malheureusement, cette rÃ©compense est exclusive au jeu ; il n'y a rien d'autre Ã proposer que les 150 dÃ©fis. C'est un nombre particuliÃ¨rement Ã©levÃ©, d'autant plus que le jeu offre dÃ©jÃ Â« tout le contenu Â» en une dizaine de minutes, ce qui le rend redondant et, au final, Ã©puisant. Nous vous recommandons donc de privilÃ©gier les parties courtes et rapides, mÃªme si on parle d'un jeu vendu Ã 3.99€ seulement (4.99€ dÃ¨s le 24 fÃ©vrier).Tiny Biomes est un jeu de puzzle qui ne demande qu'une seule action : faire pivoter des boÃ®tes pour crÃ©er des chemins. De ce fait, il devient vite rÃ©pÃ©titif, en raison d'un niveau de difficultÃ© peu stimulant et d'un nombre excessif de niveaux qui peinent Ã se distinguer les uns des autres. Certes, il peut offrir un moment de dÃ©tente Ã certains, mais il reste une Å“uvre assez anonyme qui fait nÃ©anmoins le job.