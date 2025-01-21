Cakey’s Twisted Bakery fait partie de ces jeux d’horreur et de survie que beaucoup semblent apprécier. Il s’inspire de Five Nights at Freddy’s, davantage en termes de genre que de gameplay. Ce genre s’appelle « horreur à mascottes ». Vous voyez le genre : un jeu inspiré des médias pour enfants, mais sombre et effrayant, et dont les YouTubeurs font la promotion en créant des vidéos explicatives. Dans ce jeu, vous incarnez une petite fille dans une boulangerie, à la recherche de son petit frère, mais la boulangerie est hantée par des monstres qui dévorent les enfants. Un jeu d’horreur et de survie ne serait pas complet sans ces monstres qui cherchent à vous tuer ou à vous dévorer. Ce jeu se rapproche davantage d’Alien: Isolation, où l’accent est mis sur la dissimulation et l’évitement des créatures terrifiantes. Cependant, le but est bien d’éliminer chaque monstre. Alors, comment s’y prendre ? En cuisinant des tartes et en les leur jetant à la figure comme un clown. Le principe du jeu est simple : parcourir la boulangerie, collecter des ingrédients et préparer l'une des quatre tartes. Chaque monstre est vulnérable à une saveur de tarte particulière, il faut donc en accumuler et déchaîner un châtiment divin. J'aime bien ce système, jusqu'à un certain point. Il est original et intéressant. J'apprécie de devoir mériter ses armes et d'être impuissant tant qu'elles ne sont pas prêtes. Je ne connais aucun autre jeu fonctionnant de cette manière, même si un tel système existe peut-être. Mais c'est justement là que le bât blesse. Par nature, c'est fastidieux. Une fois la carte et les comportements des monstres maîtrisés, cela devient une véritable corvée. Sans parler du petit robot cuisinier relié au four, dont la voix finit par vous agacer.Les monstres sont tous… plutôt sympas. Le plus terrifiant et angoissant, c'est le premier. Il s'appelle Cakey, celui qui a donné son nom au jeu. C'est un monstre classique : il rôde en vous cherchant. Chacun d'eux peut aussi traverser ces sortes de portails répugnants qui le transportent sur la carte. Ils se déplacent, on entend leur petite musique qui se déclenche quand ils s'approchent, ils se précipitent dans leurs portails gluants et disparaissent. C'est un bon système. Par contre, une fois le premier monstre vaincu, les deux suivants sont vraiment bizarres. Sur le papier, c'est intéressant, oui. Mais en fait, leurs bizarreries les rendent plus faciles. Du coup, plus le jeu avance, plus c'est évident. Le deuxième monstre est une femelle dont la particularité est qu'elle marche lentement vers vous, peu importe où vous êtes. Assez flippante au début, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il suffit de se cacher et qu'elle s'enfui au bout d'un moment. Très facile. Une fois son comportement compris, il suffit de courir partout dans la boulangerie, de se cacher quand elle s'approche puis de faire des réserves de tartes. Enfin, attendez qu'elle revienne, puis attendez qu'elle soit près de vos réserves et envoyez-la en enfer pour que Cakey ait de la compagnie. Le troisième monstre est « gênant ». Un, parce qu'il a l'air idiot, deux, parce qu'il court partout avec une détermination incroyable, et trois, parce que sa musique est la plus intense des trois. C'est de loin le moins effrayant, et pourtant c'est le dernier monstre. Son truc, c'est qu'il court partout à l'aveugle, mais s'arrête dans une pièce pour regarder autour de lui. En théorie, c'est intéressant, mais en pratique, c'est juste un Cakey en moins bien. Par contre, c'est lui qui prend le plus de tartes, alors il est plutôt difficile à vaincre.Visuellement, la carte est plutôt réussie et on apprécie l'ambiance. Un point positif : à chaque partie, les ingrédients changent d'emplacement. C'est tout. Une fois Cakey et ses amis éliminés, ils laissent tomber des clés vers d'autres endroits, mais elles ne mènent nulle part. C'est comme une seule pièce avec une amélioration. Rien de plus. Ce qui aurait pu être intéressant, et rendre les monstres plus intimidants, c'est d'avoir trois zones distinctes pour chacun. Vu la courte durée du jeu, une génération procédurale des cartes aurait été plus appropriée, puisque les ingrédients se déplacent déjà. Les monstres deviennent moins effrayants une fois qu'on connaît l'emplacement exact de chaque chose et où se cacher. C'est d'ailleurs un autre point important : dès qu'on se cache, ils perdent tout intérêt pour nous. Ils pourraient être en train de nous tirer dessus, mais dès qu'on se glisse sous une table, c'est fini. Trop d'efforts pour eux sans doute. Normalement, dans ce genre de jeux, l'horrible monstre nous arracherait de notre cachette et nous secouerait violemment, mais pas celui-ci. Enfin, le jeu peut présenter quelques bugs. Pas catastrophiques, des bugs bizarres, visuels ou audio, ce genre de choses. Une fois terminé, ce jeu avait été créé par seulement deux ou trois personnes. Ce qui est franchement impressionnant. Bon, au final, il y a un potentiel indéniable mais malheureusement, le jeu manque de personnalité et d'âme. En gros… c'est juste un autre jeu Five Nights at Freddy's.Cakey's Twisted Bakery s'adresse clairement à un public très spécifique. Les développeurs ont tenté de nouvelles choses mais ce jeu n'est qu'un titre de plus dans un genre déjà saturé des clones de "Five Nights at Freddy's".