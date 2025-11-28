Marriage of Lies (Sagikekkon Renaichuu) est un manga unitaire publié au Japon aux éditions Takeshobo. Après une rencontre fortuite grâce à une agence matrimoniale, Tasuku et Komaki forment un couple de jeunes mariés fous amoureux ! Ils se désirent matin et soir et profitent de leur lune de miel ! Cependant, Tasuku cache un secret à Komaki… il était « hôte » ! Komaki est innocente et Tasuku est son premier amour, il ne peut donc jamais lui avouer cela… et Tasuku s'efforce de se retenir pour ne pas dévoiler ses techniques érotiques d'antan lors de leurs ébats. De son côté, Komaki cache elle aussi un secret à Tasuku. En réalité, Komaki est « l'ancienne harceleuse de Tasuku» ! Komaki épouse contre toute attente l'homme qu'elle a toujours aimé, mais parviendra-t-elle à garder ce lourd secret ? Un couple d'amoureux transis risque sa vie dans un amour trompeur.Dans ce josei, le héros a un passé d'hôte, et l'héroïne le harcèle. Ils gardent le secret et se marient, du moins c'est ce que raconte l'introduction. Au début, l'histoire est racontée du point de vue du héros, et l'héroïne apparaît comme une femme mûre et ordinaire. Mais dès que le récit bascule vers le sien, ses pensées un peu obsessionnelles à propos du héros sont révélées. Après cela, elle semble être une jeune mariée normale qui aime son mari, et cela paraît innocent. L'attention que le héros lui porte est touchante. Le héros a un passé d'hôte, mais il ne semble pas particulièrement désabusé. Ce livre contient trois histoires et deux épilogues. La première histoire raconte le mariage de deux personnes, v'est un mariage de mensonges, mais ils finissent par trouver un équilibre. La deuxième histoire est liée à la première. On rencontre l'ami de l'hôte, lui aussi hôte. Cette partie parle de lui et d'une employée d'un salon de manucure. Incapable de s'engager, il décide de se mettre en couple avec sa colocataire (l'employée du salon). Leur histoire ne compte qu'un chapitre et un épilogue, mais il est agréable de le voir surmonter sa peur de l'engagement pour elle. La troisième histoire n'est pas liée aux deux premières. Elle raconte l'histoire de deux employés de bureau, un patron et une employée, qui ont toujours eu un faible l'un pour l'autre. Il n'y a pas d'épilogue. Il ne faut pas confondre ce personnage avec celui de la première histoire. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce sont deux personnes différentes. Cependant, cette histoire n'avait pas grand-chose à offrir, mais elle était intéressante.L'histoire parle d'un mariage arrangé où l'homme cache qu'il est hôte, mais la femme qu'il épouse cache aussi qu'elle harcèle l'hôte. Ils ont donc tous les deux des secrets. Chaque histoire était agréable à lire !Date de parution : 28 Novembre 2025Editions : Taifu Comics