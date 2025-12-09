Se connecter  
ESET ‘Choix des clients’ pour la protection des terminaux, selon Gartner® Peer Insights™
Publié le 09/02/2026 Dans Press Releases
Selon le rapport, 99 % des évaluations du Gartner Peer Insights concernant ESET indiquent soit une note 5 étoiles (78 %), ou 4 étoiles (21 %). Au 30 novembre 2025, les clients d’ESET ont attribué une note globale de 4,8 sur 5, et 96 % d'entre eux se disent prêts à recommander l’entreprise. L'expérience en matière d'assistance d’ESET a obtenu 4,8 sur 5, les clients évaluaient aussi les fonctionnalités des produits, l'expérience commerciale et l'expérience de l’implémentation.

Zuzana Legáthová, directrice de l'intelligence des marchés et des relations avec les analystes chez ESET, a déclaré : « Être désigné comme Choix des clients par Gartner Peer Insights est extrêmement important pour nous, car cette reconnaissance émane directement des organisations et des professionnels de l'informatique qui utilisent chaque jour nos technologies. La confiance de nos clients est à la base de toutes nos actions. Leurs retours confirment notre engagement à fournir une plateforme de cybersécurité axée sur la prévention et pilotée par l'IA. Cela renforce la sécurité, mais a aussi un impact commercial mesurable, permettant aux organisations de travailler avec confiance et résilience dans un monde où les menaces sont toujours plus complexe. »

Le rapport “Voice of the Customer” compile les avis et évaluations des utilisateurs sur une période de 18 mois se terminant le 30 novembre 2025 et offrant un important aperçu de l’expérience des clients avec les fournisseurs de cybersécurité. La reconnaissance d’ESET repose sur les avis de 134 utilisateurs professionnels vérifiés. ESET est convaincue qu’ils reflètent leur expérience directe de l’utilisation d’ESET PROTECT.

ESET PROTECT est une plateforme de cybersécurité complète, conçue pour répondre aux besoins évolutifs des organisations d’aujourd‘hui. Solution de cybersécurité XDR privilégiant le cloud, elle combine des technologies de nouvelle génération, natives de l'IA, pour la prévention, la détection et la chasse proactive aux menaces, afin de garantir la sécurité des entreprises. Résultat de plusieurs décennies d'expertise et d'innovation constante, elle offre une sécurité axée sur la prévention, intégrant des technologies et des services avancés dans une solution unique et évolutive.

Découvrez la plateforme ESET PROTECT (ESET PROTECT Platform). Pour en savoir plus sur les récompenses et l’excellence reconnue d’ESET, cliquez ici.

¹ Source: Gartner, Inc. Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms. Peer Contributors. 23 janvier 2026.

GARTNER est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux USA et à l'international. PEER INSIGHTS est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Ces marques sont utilisées ici avec leur autorisation. Tous droits réservés. Le contenu de Gartner® Peer Insights™ reflète l'opinion d'utilisateurs individuels, fondée sur leur propre expérience, et ne doit pas être interprété comme un fait établi. Il ne représente en aucun cas les points de vue de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service mentionné ici et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à son exactitude ou son exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

A propos d’ ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et d’une utilisation facile. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche progressive de la sécurité. ESET est engagé dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires au niveau mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com/ ou suivez nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et https://www.est.com/be-fr/
