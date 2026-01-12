Développé par No Checkpoint, Direction Quad se présente comme un jeu d'action-aventure en 2D pixel art, mais il s'agit en réalité davantage d'un jeu de logique et de réflexion axé sur l'utilisation d'un seul bouton et l'étude attentive des niveaux, des objets à collectionner disséminés et surtout des obstacles. Direction Quad appartient presque entièrement à la catégorie des jeux axés avant tout sur le gameplay , proposant une succession de défis à la difficulté croissante et un système de jeu unique. Il s'agit d'un jeu de puzzle original qui se répète inlassablement, introduisant des obstacles toujours plus complexes et modifiant progressivement le décor et les éléments à l'écran. À cela s'ajoute une digression narrative, introduisant deux personnages : Quad la grenouille, que l'on incarne, et la grenouille sage et excentrique qui nous sert de mentor. Ce qui frappe dans le dialogue entre les deux personnages, c'est l'humour loufoque et efficace qui déstabilise, captive et arrache un sourire . Il est éphémère et pas particulièrement original, mais vu le genre du jeu, on ne s'y attendait pas. On a donc apprécié l'humour et la simple présence de cette motivation narrative fugace et surréaliste qui nous entraîne dans un processus d'entraînement. De plus, Quad n'est pas particulièrement enthousiaste et se montre plutôt réticent, mais… qui oserait s'opposer aux souhaits de la sage grenouille ? Direction Quad est avant tout un jeu d'action-puzzle en 2D où vous contrôlez la grenouille Quad. Celle-ci se déplace de façon autonome, saute et se déplace seule. Le but est d'aller du point A au point B sans mourir, en une seule partie, car il n'y a pas de points de contrôle et une seule erreur est fatale : il faut recommencer.Comment intervenons-nous dans le jeu ? En contrôlant la direction. Votre seul objectif est d'appuyer sur un bouton pour faire changer de direction la grenouille et éviter qu'elle ne percute les limites de la zone de jeu ou les obstacles. Attention cependant : ce jeu, en apparence très simple, peut vite devenir étonnamment frustrant. La raison est simple : Direction Quad se complexifie progressivement d'un défi à l'autre, introduisant non seulement davantage de dangers, mais aussi de structures avec lesquelles interagir. Il s'agit notamment de boutons à activer pour ouvrir des passages autrement inaccessibles et de plateformes de rebond indispensables, qui constituent également le seul point de contrôle nécessaire pour tourner. En effet, Quad ne se déplace que dans une seule direction : tout droit. Vous devez donc interagir presque en rythme avec les sauts de la grenouille, en essayant de tourner, souvent à plusieurs reprises, d'éviter les obstacles et de tirer parti des structures rebondissantes et des objets à collectionner . Ces derniers sont de deux types : des pièces jaunes et des insectes. Il y en a trois par niveau, disséminés de façon assez aléatoire, ce qui allonge souvent le parcours et vous oblige à trouver de nouvelles stratégies. De quoi compliquer la tâche de ceux qui aiment terminer les jeux à 100 %. Malheureusement, malgré une évolution progressive des défis et des éléments à l'écran, Direction Quad reste avant tout un jeu à un seul bouton dont la répétitivité devient vite évidente. Il n'est donc pas vraiment recommandé, sauf si vous appréciez particulièrement ce type de défi, qui consiste en de véritables énigmes vous obligeant à étudier l'environnement de jeu et à l'exploiter au maximum, avec un timing parfait.Graphiquement parlant , Direction Quad utilise un style pixel art minimaliste, peut-être même excessif, avec des animations simplistes et un souci du détail assez ténu. Le résultat est une œuvre esthétiquement fade qui ne parvient pas à se démarquer comme elle le pourrait. C'est dommage, car il aurait suffi de peu pour donner au moins au protagoniste et aux autres personnages secondaires une personnalité plus affirmée. Il en va de même pour les environnements du jeu, véritablement dépouillés et sans charme. Même la bande-son ne contribue guère à l'attrait du jeu, se limitant au strict minimum et évitant toute redondance. En revanche, le titre se comporte très bien sur PS5, il est vrai que le minimalisme du jeu n'est guère coûteux en ressources, et le gameplay conçu pour des parties rapides et intenses ne pousse pas à rester longtemps devant l'écran. Enfin, il convient de noter l'absence totale de la langue française , une absence à peine perceptible lors des quelques dialogues, pourtant parfaitement compréhensibles.Direction Quad est un jeu de puzzle immédiat et accessible, offrant un défi à ne pas sous-estimer. L'interlude humoristique qui sert de cadre narratif est appréciable. Dommage que l'esthétique soit assez décevante, rendant le jeu presque fade. Se concentrer sur un seul type de puzzle risque également de vite devenir répétitif.