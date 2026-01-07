Witch and Mercenary tome 1

Witch and Mercenary (Majo to Youhei) est un manga toujours en cours de parution au Japon et qui a connu sept tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Il s'agit de l'adaptation d'un light novel (cinq volumes à ce jour chez Micro Magazine). Zig, un mercenaire grand et costaud, participe à une chasse aux sorcières sur un continent où règnent l'exclusion et la guerre. Face au désastre que représentent ces créatures, les nobles insensés et tous ceux qui ont participé à leur destruction sont massacrés, ne laissant que Zig. Au milieu de ce chaos, seul Zig survit à l'attaque d'une sorcière et lui enfonce son épée dans le cou. Cependant, son client étant mort, il ne la tue pas. Après un duel féroce avec la redoutable sorcière Siasha, il découvre son désir. « Je veux que tu me protèges », implore-t-elle, lasse de voir sa vie dévalorisée. En quête d’un refuge, la sorcière et le mercenaire mettent le cap sur un continent inconnu. Mais ce monde est loin d’être paisible ; il est peuplé de magie perdue et de créatures féroces… !?Cette œuvre de dark fantasy entremêle magie et guerre. L'histoire débute par la rencontre entre Zig, un mercenaire impitoyable capable de détecter la magie à l’odorat, et Siasha une sorcière mystérieuse. Le seul but de Zig est de survivre sur le champ de bataille, mais son destin bascule lorsqu'il conclut un pacte avec Siasha. Sa magie est puissante, mais elle a un prix, et les deux personnages se rapprochent peu à peu, s'utilisant mutuellement. L'attrait de cette œuvre réside dans la tension des scènes de combat et la richesse de son univers magique. En particulier, la représentation des pouvoirs des sorcières, non pas comme de simples atouts, mais aussi comme des forces comportant des risques, renforce le réalisme. De plus, la froideur de Zig et le charme énigmatique de Siasha créent un équilibre subtil qui captive le lecteur. Zig et Siashha fuient un continent ravagé par la guerre et la chasse aux sorcières pour se réfugier sur un autre continent où règne le mystère. Mais à peine arrivés, ils sont attaqués par des monstres et le navire qui les ramène se transforme en Titanic, les laissant sans aucun moyen de rentrer. Ce lieu est radicalement différent de celui de Zig, où la magie fait partie du quotidien ! Malgré cette situation, l'espoir renaît chez Siasha de pouvoir enfin vivre en paix. À cause des monstres, les pays ne peuvent plus se faire la guerre et doivent coopérer pour survivre, ce qui change complètement la donne pour le métier de mercenaire. C'est un monde où les gens peuvent rencontrer des difficultés, mais où ils ne sont pas rejetés. La panique de Siasha face à la façon de combattre les créatures magiques et de les gérer est adorable et touchante. Mais le contraste avec sa première apparition est intéressant. D'un autre côté, on se demande surtout ce que Zig va faire maintenant. Il ne semble pas vouloir vivre avec elle pour l'instant, mais il ne peut pas revenir en arrière, n'est-ce pas ? En outre, il semble qu'aucun échange ne soit possible entre les continents à cause d'un terrible monstre marin. Malgré l’absence d’échanges culturels, on y trouve pourtant des races humaines partageant la même langue et le même système d’écriture. Pourquoi parlent-ils la même langue ? Les sorciers et les humains sont-ils semblables mais appartiennent-ils à des espèces différentes ? Dans d'autres récits, dans des situations similaires, il faudrait surmonter de grandes difficultés pour communiquer avec les autres continents. Mais étaient-ils les seuls à avoir survécu à ce voyage réussi ? Malgré quelques différences de style par rapport au roman, l'histoire se déroule à un bon rythme, tout comme dans l'œuvre originale. Les scènes de combat manquent un peu d'impact, mais il s'agit d'une adaptation en manga de grande qualité, réalisée par un mangaka talentueux.Un homme et une femme quittent le continent où les sorcières sont persécutées et mettent le cap sur un autre. Ils rencontrent des vers féroces qui vous dévorent au moindre bruit, mais découvrent bientôt une immense ville à l'atmosphère étrange. Poursuivront-ils leur périple d'aventuriers ? L'histoire n'en est qu'à ses débuts, mais la sorcière est déjà dépeinte avec beaucoup de vivacité, ce qui est très appréciable.Date de parution : 07 Janvier 2026Editions : Doki Doki