Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
La maison biscornue
Publié le 05/02/2026 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1769303882-714hpnKeyiL._SL1500_.jpg


Charles Hayward, tombe amoureux de Sophia Leonides pendant la guerre et projette de l'épouser s'il rentre sain et sauf en Angleterre. Cependant, ses projets sont contrariés lorsque le grand-père de Sophia, Aristide Leonides, est empoisonné et que la famille est soupçonnée – Sophia déclarant qu'elle ne l'épousera pas tant que le crime ne sera pas résolu. Sophia et sa famille préféreraient que le meurtrier soit la jeune veuve de son grand-père, Brenda, ou le précepteur du jeune frère de Sophia, Eustace, et de sa sœur Josephine : un jeune homme nommé Laurence, objecteur de conscience, que la famille soupçonne d'être amoureux de Brenda. Bien sûr, les choses sont rarement aussi simples et une foule de suspects potentiels vivent dans la « maison biscornue » des Leonides, notamment les parents de Sophia, dont sa mère, une actrice au tempérament explosif, sa tante et son oncle, ainsi que sa grand-tante âgée.

Publié en 1949, ce roman d'Agatha Christie est un ouvrage indépendant qui, semble-t-il, figurait parmi ses préférés. Christie place Charles Hayward au point idéal pour mener l'enquête : fils du commissaire adjoint de Scotland Yard, il accompagne l'inspecteur principal Taverner, chargé de l'affaire. Hayward père est le commissaire adjoint parfait, accueillant son fils à son retour de la guerre avec une certaine rudesse, acceptant sa déclaration d'amour à une suspecte potentielle et parvenant à démasquer le coupable, tout en gardant le secret jusqu'à la fin. Le plaisir de ce polar réside en grande partie dans la galerie de personnages, et l'on sent que Christie a pris un réel plaisir à les créer. La maison qu'ils habitent tous – une grande demeure étrange, construite de travers – devient le symbole des relations tendues entre les personnages. Chaque membre de la famille est bien campé et a ses propres motivations : Sophia est calme et intelligente, mais semble en savoir plus qu'elle ne le laisse paraître ; son frère Eustache est cynique et sarcastique, tandis que la cadette, Joséphine, est obsédée par l'espionnage et note tout dans son carnet ; leur père, Philippe, paraît soumis, et leur mère, Magda, est une actrice exubérante qui joue constamment des rôles dramatiques. Il y a aussi Brenda, la jeune épouse du vieil Aristide, principale suspecte – beaucoup plus jeune que lui et étrangement proche du précepteur des enfants. Ce que nous avons préféré, c'est l'atmosphère : la tension qui monte à chaque page, le sentiment constant que n'importe lequel d'entre eux pourrait être coupable. Agatha Christie parvient avec brio à semer le doute chez chacun, et la fin… est tout simplement stupéfiante ! Ce livre ne parle pas seulement d'un meurtre, mais aussi de famille, des secrets qui rongent l'âme et des extrémités auxquelles on est prêt à aller pour obtenir ce que l'on veut. Frédéric Brémaud a réussi à transformer le livre en bande dessinée. Il devait naturellement tenir compte du fait qu'il devait raconter l'ouvrage en 64 pages, un véritable défi. La scénariste a sûrement omis certaines choses, mais tous les éléments nécessaires y sont contenus, l'histoire est convaincante et logique, et elle ne semble nulle part précipitée ou trop compacte. Les dessins réalistes ont été réalisés par Alberto Zanon. Il accorde beaucoup d'attention non seulement aux différents personnages, mais également à la beauté des paysages. Dans l'ensemble, c'est un très bel album.

VERDICT
« La maison biscornue » a été une lecture captivante, riche en personnages inoubliables et dotée d'une intrigue haletante. Cette aventure démontre que les romans policiers de l'âge d'or, et Christie en particulier, n'hésitaient pas à aborder des sujets difficiles.

Date de parution : 21 Janvier 2026
Editions : Paquet
Plus d'articles dans cette catégorie
06/02/2026 @ 15:49:23
Witch and Mercenary tome 1
04/02/2026 @ 16:11:07
Rainmaker - La vie étonnante de Charles Hatfield
03/02/2026 @ 15:40:56
Les Taureaux de Minos
02/02/2026 @ 16:52:42
Just Twilight tome 2
30/01/2026 @ 02:22:12
Yotsuya Ghost Knight
29/01/2026 @ 01:59:13
Achève-moi tome 2
28/01/2026 @ 01:30:02
Des vices et des os
27/02/2026 @ 01:18:42
Dans la peau de Miwa tome 7
26/01/2026 @ 01:07:37
Moscow 2160 tome 2
23/01/2026 @ 01:04:34
Scarlet Queen tome 1

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Intel Intel
Les processeurs Intel Panther Lake subissent un retard inattendu.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
L'édition anniversaire de WoW : Burning Crusade Classic est disponible
Android Android
Partage rapide avec AirDrop sur tous les appareils Android : la promesse alléchante de Google
Android Android
Dates de sortie d'Android 17 : Calendrier pour 2026
Consoles Consoles
Le prix de la PS5 n'augmentera pas cette année.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?