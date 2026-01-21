Rainmaker - La vie étonnante de Charles Hatfield

Charles Hatfield (1875–1958) n'était pas un scientifique de formation, mais un vendeur de machines à coudre qui se passionnait pour la pluvioculture (l'art de provoquer la pluie). Au début du XXe siècle, Hatfield prétend avoir mis au point un mélange chimique de 23 substances qu'il faisait évaporer dans de grands bacs galvanisés placés sur des tours en bois. Il affirmait que ces vapeurs attiraient les nuages et déclenchaient les précipitations. Le Contrat de San Diego (1915) est son moment de gloire le plus célèbre, mais aussi le plus controversé. La ville de San Diego souffrait d'une sécheresse terrible. Hatfield propose ses services : « Pas de pluie, pas de paiement ». Il promet de remplir le réservoir de Morena pour 10 000 $. Quelques jours après avoir installé ses tours, une tempête historique s'abat sur la région. Les inondations sont dévastatrices. Des barrages cèdent, des ponts sont détruits et on dénombre plusieurs morts. La ville refuse de le payer, arguant que l'inondation était une « catastrophe naturelle » (un acte de Dieu) et non son œuvre. S'il acceptait la responsabilité de la pluie, il devait aussi payer pour les dégâts, ce qu'il ne pouvait faire.Hatfield est un personnage incroyable, bien mis en valeur dans cet album du duo Rodolphe-Griffo qui nous avaient déjà offert "La Main du Diable" un an plus tôt. Contrairement aux charlatans de l'époque qui utilisaient des incantations, Hatfield se présentait comme un "accélérateur d'humidité". Malgré la controverse causée par San Diiego, Hatfield continue de voyager à travers le monde (Canada, Honduras, etc.) pour proposer ses services aux agriculteurs et aux gouvernements. Cependant, avec l'avancement de la météorologie moderne et de l'ensemencement des nuages (via l'iodure d'argent), ses méthodes artisanales sont devenues obsolètes. Il a emporté son secret chimique dans la tombe en 1958. Était-il un génie de la chimie capable de provoquer une nucléation artificielle des nuages avant l'heure, ou simplement un excellent statisticien qui savait lire les cycles météorologiques pour frapper juste au bon moment ? La plupart des météorologues modernes penchent pour la deuxième option : il avait un talent fou pour prévoir quand la pluie allait tomber naturellement et s'attribuait ensuite le mérite de l'avoir provoquée. Griffo, surtout connu pour sa série historique « Giacomo C. » (avec Dufaux comme auteur), met en scène les événements avec réalisme comme à son habitude et aime utiliser des tons clairs et des dégradés dans ses couleurs.On entre là dans une histoire fascinante qui oscille entre la science météorologique balbutiante du début du XXe siècle et la légende pure.Date de sortie : 23 Janvier 2026Editions : Anspach