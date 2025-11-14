L'histoire nous emmène loin de la civilisation, dans les plaines rudes du nord de la Macédoine. Là-bas paissent les Taureaux de Minos, des créatures de légende aux cornes d'airain. Leur valeur est inestimable, mais le prix à payer pour les abattre est souvent la mort. Un mystérieux commanditaire décide de monter une expédition de chasse. Pour réussir, il sollicite Ladon, un chasseur émérite dont le talent n'a d'égal que son caractère difficile. Très vite, l'ambiance au sein de la troupe devient électrique : entre l'orgueil du chef d'expédition et le pragmatisme sauvage de Ladon, l'affrontement est inévitable. Alors qu'ils s'enfoncent dans un territoire protégé par des forces que les citadins croyaient disparues — nymphes et centaures —, ils réalisent qu'ils ne sont plus les chasseurs, mais les proies d'Eurytion, le gardien centaure des troupeaux sacrés.Ladon est un pisteur solitaire. Il connaît la montagne et ses dangers. Il n'a aucun respect pour la hiérarchie et encore moins pour ceux qui sous-estiment la nature. Son Commanditaire est un homme de la cité, ambitieux et arrogant, persuadé que l'or et le fer peuvent tout dompter, même les légendes. Enfin, Eurytion, figure imposante et silencieuse, ce centaure incarne la barrière entre le monde des hommes et celui des dieux. Sa présence transforme la chasse en un combat métaphysique. L'illustratrice Alessia De Vincenzi réalise ici une performance magistrale. Elle parvient à dessiner des animaux d'une puissance colossale : les taureaux semblent faits de muscle et de métal. Son découpage, très dynamique, rend les scènes de traque et de combat d'une intensité rare. Le travail chromatique est essentiel dans ce récit de grands espaces. Les tons terreux, les ocres de la plaine et le bleu froid des cimes créent une atmosphère de "fin du monde". La lumière de Lupattelli donne une aura divine aux créatures mythologiques, les distinguant du réalisme cru des chasseurs humains. Jean-Pierre Pécau délaisse ici ses uchronies complexes pour un récit linéaire et tendu comme une corde d'arc. C'est une réflexion sur la cupidité humaine face au sacré. En confrontant des chasseurs de primes à un gardien centaure, il interroge notre rapport à la nature sauvage : peut-on tout posséder par le profit ?"Les Taureaux de Minos" est une bande dessinée organique. On y sent la sueur des chevaux, le froid des montagnes et la terreur que provoquent les bêtes d'airain. C'est un récit qui redonne toute sa noblesse et sa sauvagerie à la mythologie, loin des marbres blancs des temples.Date de parution : 14 Novembre 2025Editions : Kalopsia