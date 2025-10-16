Just Twilight tome 2

Just Twilight est un webtoon en 69 chapitres et en 2 saisons (1-30 puis 31-67) avec quelques histoires additionnelles (68-69). Yoon-yeong, une jeune fille franche et directe qui croit que ses Ã©tudes sont son seul espoir de survie, et Beom-jin, un Ã©lÃ¨ve Ã problÃ¨mes, objet de rumeurs malveillantes, semblent Ãªtre deux personnes incompatibles, comme l'huile et l'eau. Pourtant, tout comme l'huile et l'eau peuvent se mÃ©langer, ils se rencontrent par hasard et, finalement, lorsqu'ils confirment leurs sentiments rÃ©ciproques, ils semblent ne faire qu'un. Mais leur idylle passagÃ¨re est fragile, ballottÃ©e par les vents violents du destin. Elle, telle un typhon, vient bouleverser sa quiÃ©tude. Â« Il n'y a rien de bon Ã ce que nous devenions amis. Â» Â« Pourquoi ? Ã€ cause de tes rumeurs ? Je m'en fiche. Â» Doit-il la protÃ©ger ou la briser ? SubmergÃ© par des sentiments contradictoires, il rÃ©alise qu'il veut entrer dans son monde. Dans le monde de Yoon-yeong.Dans ce tome nous sommes vraiment passÃ©s par toutes les Ã©motions que ce soit de la joie ou mÃªme de la colÃ¨re. On nâ€™est pas encore au bout de nos peines avec Joon-Yeong et Beom-jin. Nous avons eu de la peine pour Joon-Yeong quand une Ã©lÃ¨ve du lycÃ©e lâ€™a agressÃ©e verbalement en lui disant des injures mais aussi sur le fait que sa mÃ¨re Ã©tait une prostituÃ©e. Comment peut-on Ãªtre aussi mÃ©chante que Ã§a dans la vie surtout entre femmes on doit plutÃ´t se soutenir non ? On admire le courage de Joon-Yeong car elle ne sâ€™est pas laissÃ©e faire et heureusement Beom-jin est arrivÃ© Ã temps pour faire une leÃ§on de morale Ã lâ€™autre garce. Heureusement quâ€™elle a cette maison abandonnÃ©e qui lui apporte tant de rÃ©confort mÃªme si elle doit la partager avec Beom-jin cela ne fait que les rapprocher davantage. Beom-jin lui propose dâ€™aller enquÃªter afin de voir ce que la mÃ¨re de Joon-Yeong fait vraiment, câ€™est vraiment un amour avec elle. Na Seung-woon va les apercevoir ensemble et va vraiment Ãªtre en colÃ¨re car il est fou amoureux de Joon-Yeong. Il va y avoir un gros malentendu entre Beom-jin et la police, il va se faire arrÃªter pour un dÃ©lit mais il finira par Ãªtre libÃ©rÃ©. Toute cette Ã©preuve a ouvert les yeux de Joon-Yeong, elle est bien amoureuse de Beom-jin et ce dernier ne cache plus ses sentiments non plus. Beom-jin est tellement mignon quand il rougit en compagnie dâ€™elle . Toute bonne chose a? une fin, Beom-jin va devoir partir prÃ©cipitamment avec son oncle car il est en dangerâ€¦ Seulement il nâ€™a pas pu faire ses adieux Ã lâ€™Ã©lue de son cÅ“ur qui elle lâ€™attend toujours pour leur pique-nique. OÃ¹ est-il passÃ© ?Just Twilight est une excellente introduction pour les amateurs de manhwa de type slice of life et de romance psychologique. Ce deuxiÃ¨me tome fait monter les enjeux et se conclut par un cliffhanger qui fait attendre la suite avec impatience.Date de parution : 16 Octobre 2025Editions : Michel Lafon