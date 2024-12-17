Dans Crime Simulator, vous incarnez un voleur anonyme qui gravit les Ã©chelons, passant de petit criminel Ã professionnel. Ne vous attendez pas Ã un scÃ©nario complexe, mais Crime Simulator offre un cadre suffisant pour donner du sens aux cambriolages. Vous travaillez pour une organisation criminelle qui vous confie progressivement de nouvelles missions. Au dÃ©but, il s'agit de tÃ¢ches simples comme briser des vitres ou voler une vieille tÃ©lÃ©vision, mais plus tard, vous vous attaquerez Ã des braquages ??plus importants dans des quartiers huppÃ©s. Le jeu est ponctuÃ© de brefs messages radio, d'indices et de dialogues qui crÃ©ent une atmosphÃ¨re particuliÃ¨re. Ce n'est pas un blockbuster hollywoodien, et il n'a pas cette prÃ©tention. Au contraire, l'histoire maintient la motivation du joueur sans Ãªtre envahissante. On continue Ã jouer parce qu'on a envie de dÃ©couvrir la mission suivante, d'amÃ©liorer ses compÃ©tences et de savoir comment l'organisation compte nous utiliser. Il en rÃ©sulte un rÃ©cit clair et efficace qui remplit parfaitement son rÃ´le : offrir un cadre crÃ©dible au gameplay. Le cÅ“ur du jeu repose clairement sur l'infiltration, l'observation et la planification. Avant mÃªme d'envisager d'entrer dans une maison, il est essentiel d'examiner attentivement les lieux. OÃ¹ sont installÃ©es les camÃ©ras ? Quand les occupants sont-ils prÃ©sents et quand sont-ils absents ? Quelles fenÃªtres ou portes semblent vulnÃ©rables ? Cette observation permet de penser comme un vÃ©ritable voleur, et c'est prÃ©cisÃ©ment ce qui rend le jeu si captivant. On passe souvent plus de temps Ã Ã©tudier les habitudes des PNJ qu'Ã ramasser du butin. L'effraction proprement dite mÃªle infiltration et improvisation. Il faut crocheter des serrures, se faufiler dans les jardins ou escalader des clÃ´tures, tout en restant Ã l'Ã©coute des sons et des alentours. La moindre erreur â€“ un mouvement trop bruyant, une mauvaise dÃ©cision â€“ peut signifier la fin de la mission et attirer l'attention de la police.Au fil du temps, les missions se diversifient et se complexifient. Au dÃ©but, il suffit de dÃ©rober quelques objets de valeur ou de cambrioler discrÃ¨tement une maison. Plus tard, de plus grandes villas, dotÃ©es de mesures de sÃ©curitÃ© renforcÃ©es, vous attendent, exigeant davantage de patience et une meilleure prÃ©paration. De plus, certaines missions vous demandent non seulement de voler, mais aussi d'acquÃ©rir des objets spÃ©cifiques ou d'effacer vos traces. Ce qui fait la force du jeu, c'est que chaque mission exige une approche diffÃ©rente. Certaines peuvent Ãªtre accomplies rapidement si l'on s'y prend bien, tandis que d'autres nÃ©cessitent une reconnaissance approfondie. Souvent, c'est prÃ©cisÃ©ment cette phase de planification qui crÃ©e la tension. On s'installe dans la voiture, on observe, on prend des notes â€“ et on attend le moment idÃ©al. MÃªme si certaines actions se rÃ©pÃ¨tent aprÃ¨s quelques heures, la variÃ©tÃ© est suffisamment longue pour maintenir l'intÃ©rÃªt du joueur. L'une des caractÃ©ristiques les plus marquantes est le dÃ©mantÃ¨lement des vÃ©hicules. Ã€ un certain stade, voler des bijoux ou des appareils Ã©lectroniques ne suffit plus : on commence Ã voler des voitures entiÃ¨res. Celles-ci sont ramenÃ©es Ã votre planque et dÃ©montÃ©es piÃ¨ce par piÃ¨ce. Pneus, rÃ©troviseurs, blocs moteurs ou petits composants Ã©lectroniques peuvent ensuite Ãªtre vendus sÃ©parÃ©ment. Ce dÃ©tail enrichit considÃ©rablement le gameplay et lui confÃ¨re un rÃ©alisme saisissant. C'est prÃ©cisÃ©ment cet aspect qui distingue Crime Simulator des autres jeux. On a l'impression de ne plus Ãªtre un simple cambrioleur, mais un criminel aux mÃ©thodes professionnelles. Le processus de dÃ©mantÃ¨lement est dÃ©taillÃ© et comprÃ©hensible, presque comme un mini-jeu Ã part entiÃ¨re. La planque est plus qu'un simple Ã©lÃ©ment du menu entre deux missions. C'est le point central oÃ¹ vous vendez votre butin, achetez des outils et perfectionnez vos compÃ©tences. Au fil du temps, votre planque reflÃ¨te votre progression : d'abord rudimentaire, elle devient ensuite une base parfaitement fonctionnelle pour le cambrioleur professionnel. Le dÃ©montage de voitures prend Ã©galement de l'importance, car vous dÃ©veloppez progressivement votre outillage et vos Ã©tagÃ¨res pour Ã©largir vos possibilitÃ©s. De plus, vous pouvez tester du nouvel Ã©quipement avant de l'utiliser lors de votre prochain coup.Techniquement parlant, ne vous attendez pas Ã une production AAA, mais Crime Simulator convainc par sa prÃ©sentation fonctionnelle. Si les diffÃ©rents quartiers ne sont pas les plus beaux que vous ayez vus, ils remplissent leur fonction. Les maisons sont rÃ©alistes, les rues suffisamment animÃ©es et l'alternance jour/nuit renouvelle constamment l'expÃ©rience de jeu. Une atmosphÃ¨re particuliÃ¨rement tendue s'installe la nuit, lorsque vous vous faufilez silencieusement sur les pelouses, chaque mouvement comptant. Le design sonore du jeu est un vÃ©ritable atout. Bruits de pas, portes qui grincent, verre brisÃ© : tout est prÃ©cis et crÃ©e instantanÃ©ment une tension palpable. Lâ€™intÃ©gration du son au gameplay est particuliÃ¨rement rÃ©ussie : faire trop de bruit risque dâ€™Ãªtre repÃ©rÃ©, ce qui renforce considÃ©rablement lâ€™atmosphÃ¨re. MÃªme les bruits de fond, comme une voiture qui passe ou un chien dans le quartier, contribuent Ã lâ€™immersion. Jouer en solo est presque impossible. On a un temps limitÃ© par jour, avec 5 emplacements d'inventaire au dÃ©part, et les outils et le butin les occupent. Imaginez s'il faut plus de deux outils pour fouiller une maison : les allers-retours entre la maison et la caravane pour dÃ©poser le butin vont Ãªtre interminables. L'orientation multijoueur est Ã©vidente : impossible de quitter la zone Ã pied, il faut utiliser le camion ou attendre la fin du temps imparti. Un vrai casse-tÃªte face Ã la police en difficultÃ© Ã©levÃ©e, qui patrouille dans le quartier et semble deviner que vous Ãªtes le cambrioleur d'une maison voisine, un cambriolage que les riverains viennent tout juste de signaler. Tous ces problÃ¨mes se rÃ©sument finalement Ã la difficultÃ©, qui est le dÃ©faut principal du jeu. Ces problÃ¨mes engendrent une pression immense pendant la partie, rendant les premiers niveaux extrÃªmement difficiles. La pression ne diminue peut-Ãªtre qu'en mode multijoueur. Cependant, malgrÃ© ces dÃ©fauts indÃ©niables, le jeu est amusant et addictif.Crime Simulator nâ€™est pas rÃ©volutionnaire, mais lâ€™Ã©quilibre entre des graphismes honorables et un design sonore percutant en fait une expÃ©rience cohÃ©rente. Le principal reproche concerne la progression dans le jeu. Il s'agit d'un rogue-lite, mais cacher de nouvelles compÃ©tences et l'accÃ¨s Ã des outils derriÃ¨re des magazines gÃ©nÃ©rÃ©s alÃ©atoirement au fil des parties est un choix Ã©trange. Il nous est arrivÃ© plusieurs fois d'acheter un nouveau meuble ou Ã©quipement, pour nous rendre compte ensuite que l'on ne pouvait pas l'utiliser car nous n'avions pas trouvÃ© le livre X. Envie de cultiver du cannabis ? Il faut dÃ©bourser 5 000 dollars pour l'acheter, ce qui est exorbitant. On l'achÃ¨te donc, mais on se rend compte ensuite qu'on ne peut pas l'utiliser car il faut un livre sur la culture du cannabis. De nombreux objets semblent inutiles et sont en plus assez chers. L'arbalÃ¨te en est un parfait exemple. Pourquoi acheter l'arc quand on peut trouver un pistolet paralysant et des flÃ©chettes pour moins cher ? Le temps d'assommage est le mÃªme, sauf que l'arc est bien plus cher. On peut utiliser les arbalÃ¨tes pour pirater des appareils, mais pourquoi s'embÃªter quand on peut acheter l'outil de piratage Ã distance ? Pourquoi acheter la hache d'incendie quand il faut Ãªtre costaud niveau 2, et que le temps d'assommage est quasiment le mÃªme qu'avec une batte, qui est moins chÃ¨re et ne nÃ©cessite pas de manuel ?Crime Simulator propose un monde ouvert oÃ¹ reconnaissance, cambriolages et fuites rythment le jeu. Le cycle de planification, d'exÃ©cution et d'amÃ©lioration de l'Ã©quipement est d'emblÃ©e captivant. Ã€ la longue, la rÃ©pÃ©titivitÃ©, l'IA simpliste et les imperfections techniques finissent par devenir un frein.